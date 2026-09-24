Livre au Québec : derrière la croissance, les librairies se fracturent

En août, nous relevions déjà que les ventes finales de livres neufs avaient atteint 727,7 millions $ en 2025, soit 3,2 % de mieux qu’un an auparavant. Le moteur se trouvait alors du côté des éditeurs, dont les transactions finales grimpaient de 17,8 %, quand les librairies restaient quasiment immobiles, à 469,6 millions $.

L’analyse détaillée que publie l’Institut de la statistique du Québec affine sérieusement la photographie, tout en levant un doute : la progression ne disparaît pas une fois l’inflation prise en compte. En dollars constants, la valeur atteint 610 millions $, soit 6 % de mieux qu’en 2024 et davantage que la moyenne de 597 millions $ enregistrée entre 2015 et 2019. Prudence néanmoins : l’enquête ne comptabilise ni les exemplaires écoulés ni leur prix moyen. Impossible, donc, d’en déduire une hausse du nombre de livres effectivement vendus.

Agréées, mais pas récompensées

La stabilité générale des librairies dissimule des trajectoires contraires. Les établissements appartenant à une chaîne affichent +0,9 %, les indépendants −0,9 %. L’écart devient autrement plus net lorsqu’intervient l’agrément : −2,9 % d’un côté, +10 % pour les librairies qui n’en disposent pas.

La distinction a son importance. En vertu de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, certaines institutions doivent se fournir, pour les ouvrages concernés, auprès d’au moins trois librairies agréées de leur région administrative. Plusieurs catégories, notamment certains matériels et manuels scolaires, bénéficient toutefois d’exemptions.

Dans le même temps, les achats des collectivités auprès des librairies baissent de 3,3 %, passant de 107 à 103 millions $. L’ISQ n’établit pas de lien causal entre ces deux évolutions. Sur quatre ans, le tableau reste d’ailleurs favorable : ces commandes institutionnelles ont progressé de 14 % depuis 2021. Côté particuliers, le mouvement est bien plus sage : +0,8 %, à 367 millions $.

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La géographie réserve elle aussi quelques secousses. Les recettes augmentent dans 12 régions administratives, emmenées par Laval (+12 %), Chaudière-Appalaches (+10 %) et l’Estrie (+9 %). La Capitale-Nationale décroche de 11 %, tandis que le regroupement Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine perd 9,3 %, l’Abitibi-Témiscamingue 5,3 % et Montréal 2,1 %. Cette dernière reste de loin le premier marché, avec 36 % des ventes des librairies.

Les éditeurs prennent l’autre escalier

Du côté des maisons d’édition, les données nouvellement disponibles précisent enfin la mécanique. Leurs ventes nettes atteignent 246 millions $ en 2025, contre 212 millions un an plus tôt, soit +16 %. Les ventes finales de livres généraux gagnent 14 %, celles des manuels scolaires 22 %, pour atteindre 61 millions $, tandis que les ouvrages didactiques progressent de 38 %, sans toutefois retrouver leur niveau d’avant-pandémie.

Le marché québécois affiche donc 728 millions $ de ventes finales et sa meilleure performance depuis 2010. Mais le chiffre global raconte désormais moins que les mouvements qui le composent : librairies agréées et non agréées, particuliers et collectivités, régions et éditeurs ne suivent clairement plus la même pente. Le gâteau grossit. Encore faut-il regarder qui récupère les parts.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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