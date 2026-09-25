Après Thélyson Orélien, faudra-t-il prouver qu’on a écrit son livre ?

Personne ne prouvera qu’une machine a écrit le roman de Thélyson Orélien, ni l’inverse. Que garantit alors le nom d’un écrivain sur une couverture ?
Le 25/09/2026 à 08:30 par Auteur invité
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
25/09/2026 à 08:30
0
Commentaires
1
Partages
Depuis lundi, un roman de la rentrée se lit à travers le rapport d’un logiciel. Un compte anonyme, jusque-là confidentiel, a soumis des extraits de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, au détecteur américain Pangram, et en a conclu que le livre avait été écrit « presque intégralement » par une intelligence artificielle. Le roman venait de recevoir le prix Fnac et figure sur les listes du Goncourt et du Femina. Grasset dénonce une campagne de haine, et chacun, dans les rédactions comme sur les réseaux, s’est cru tenu de choisir un camp.
Je n’ai aucun avis (l’auteur de ces lignes n’a pas lu le roman en question) sur ce qu’Orélien a fait ou non devant son écran, et je me méfie de ceux qui en ont un. Pangram rend un score de probabilité ; ce sont ses lecteurs qui en tirent une condamnation. D’ici quelques années, ce score ne vaudra plus rien, et il faudra se demander ce qu’un écrivain signe quand il signe un livre.
Les signes auxquels on reconnaît aujourd’hui la prose d’une machine – la phrase qui balance entre ce qu’une chose n’est pas et ce qu’elle est, la sentence qui referme chaque paragraphe avec autorité – tiennent à la manière dont les modèles ont été entraînés (des écrits humains, donc). Une consigne bien rédigée en efface déjà une bonne part, et les modèles qui viendront n’auront sans doute plus besoin qu’on la leur donne. Je parie qu’avant longtemps ni un lecteur ni un logiciel ne pourra dire, sur pièces, si une phrase est sortie d’une main ou si elle a seulement été admise par elle. On n’arrête pas le « progrès ».
Certains continueront d’écrire seuls. Pour les autres, je vois venir une littérature de franchise. Dans le commerce, une enseigne prête son nom à des établissements qu’elle ne tient pas elle-même et garantit seulement qu’on y trouvera ce qu’elle a accepté d’y mettre. Le nom sur la couverture attestera de la même façon que l’écrivain a laissé paraître le livre, sans préciser la part qu’il en a écrite. Les rayons de gare connaissent déjà ces thrillers où le nom d’un romancier célèbre, parfois mort depuis des années, s’étale en gros caractères au-dessus de celui de l’auteur qui a fait le travail, imprimé en petit sous le titre.
En 1845, Eugène de Mirecourt publiait Fabrique de romans. Maison Alexandre Dumas et Cie, un pamphlet qui accusait Dumas de signer ce qu’écrivaient ses collaborateurs, Auguste Maquet le premier. Dumas l’attaqua en diffamation et Mirecourt fut condamné à quinze jours de prison.
Maquet, qui avait travaillé aux Trois Mousquetaires et à Monte-Cristo, demanda plus tard aux tribunaux d’être reconnu coauteur, et perdit. Un demi-siècle après, les Claudine de Colette paraissaient sous le nom de Willy ; elle a raconté dans Mes apprentissages comment il l’enfermait dans sa chambre pour la faire écrire. On lit toujours Dumas, et le nom de Maquet ne figure sur aucune édition courante des Mousquetaires.
Maquet a pu plaider, Colette a pu reprendre ses livres et publier sa version des faits. La machine ne réclamera rien. Aucun procès, aucun pamphlet ne viendra d’elle, et le seul témoin de la collaboration sera celui qui a intérêt à la taire. Il faudra croire l’auteur sur parole, ou renoncer à lui poser la question.
Si l’écrivain se définit par ce qu’il accepte de signer, son travail se rapproche de celui d’un éditeur qui serait aussi son propre directeur de collection. Il garde une page, en refuse une autre, réécrit une phrase trop lisse parce qu’elle ne lui ressemble pas. Son style se loge dans ces refus. Il répond aussi de tout ce qui paraît : une phrase plate qu’il a laissée passer lui sera reprochée comme s’il l’avait tapée lui-même, et à bon droit.
À LIRE - “La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”
Depuis 2014, les restaurants français peuvent afficher la mention « fait maison ». Je ne serais pas surpris de voir son équivalent sur les quatrièmes de couverture, et des auteurs qui écrivent seuls en faire un argument de vente, comme d’autres vantent le circuit court. Leurs livres n’en seront pas meilleurs pour autant, puisqu’un roman écrit à la main peut être médiocre.
Le procès fait à Orélien réclame un certificat d’origine que personne, bientôt, ne pourra délivrer. Il restera à la critique le livre lui-même, et ce que l’auteur a consenti à y laisser.
Charles Garatynski
Né à Bordeaux en 1998, Charles Garatynski est un écrivain français d’origine polonaise par sa mère. Cet héritage familial et linguistique traverse une œuvre située entre la France et la Pologne. En décembre 2025, l’Académie polonaise des sciences sociales et humaines de Londres lui a décerné le prix d’Artiste de la diaspora polonaise de l’année, dans la catégorie prose.
Ses textes de fiction ont paru en France dans Marginales et La Revue des ressources, et en Pologne dans Suburbia et e-eleWator. Il collabore également à La Revue des Deux Mondes, La Quinzaine littéraire et ActuaLitté, où il a notamment écrit sur Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Stanisław Witkiewicz. Ses recherches sur ces auteurs l’ont aussi conduit à intervenir lors de colloques internationaux organisés à Istanbul, Louvain et à la Sorbonne-Nouvelle.
Charles Garatynski écrit également pour le théâtre. Sa pièce Héraut de la démocratie a été montée à Nantes en janvier 2026. Deux mois plus tard, il était invité sur Radio Campus Bordeaux, à l’Université Bordeaux Montaigne, pour revenir sur son parcours et son travail d’écriture.
Crédits photo : CC0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Joshua Cassara, dessinateur américain notamment connu pour son travail sur X-Force, X-Men et Deadpool/Wolverine chez Marvel, est mort le 22 septembre 2026 à l’âge de 46 ans. Son épouse, Martha Cassara, a annoncé son décès le lendemain sur les réseaux sociaux, évoquant des complications cardiaques.
24/09/2026, 17:47
Glénat nous apprend la disparition de Rodolphe, figure majeure du scénario de bande dessinée, décédé le 22 septembre 2026 à l’âge de 78 ans. En un demi-siècle de carrière et plus de 200 albums, il aura multiplié les univers et les collaborations, de Trent à Kenya, en passant par Cliff Burton, Commissaire Raffini ou Robert Sax.
23/09/2026, 15:56
Historien, biographe et romancier, Jean-Paul Desprat est mort lundi 21 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 79 ans, révèle La Dépêche. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il avait fait des XVIIe et XVIIIe siècles, puis de la Révolution française, un territoire d’écriture où l’érudition historique se mêlait volontiers au goût du récit.
22/09/2026, 16:28
L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.
21/09/2026, 17:30
L’écrivaine américaine Annie Dillard, figure majeure de la littérature de la nature et de la méditation spirituelle, est morte mardi 15 septembre 2026 à l’âge de 81 ans. Prix Pulitzer en 1975 pour Pilgrim at Tinker Creek, elle était publiée en France principalement par Christian Bourgois, qui a fait traduire une grande partie de son œuvre.
18/09/2026, 17:33
Le ridicule ne tue pas, évitant ainsi aux rangs du RN d'être décimés. Mais la formation d'extrême droite ne recule devant aucune manipulation à des fins électorales ou de « dédiabolisation ». Dernier exemple en date, une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, qui a scandalisé de nombreuses historiennes et spécialistes, dont Éliane Viennot.
18/09/2026, 16:16
L'Institut français et l'Institut français du Japon ont officialisé les noms des lauréats et lauréates de la Villa Kujoyama pour l'année 2027. 14 projets sont portés par 16 artistes, créateurs et créatrices, lesquels seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois.
18/09/2026, 09:54
Isabelle Berneron a rejoint la Société des gens de lettres (SGDL) le 1er septembre 2026 comme responsable des prix littéraires et des bourses de création. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du livre et la coopération culturelle internationale, elle rejoint une institution qui décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création.
16/09/2026, 14:51
Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans.
15/09/2026, 17:51
Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.
15/09/2026, 12:14
Militante anticolonialiste, journaliste, traductrice et autrice, Elaine Mokhtefi est morte le 11 septembre 2026 à New York. Américaine devenue algérienne quelques semaines avant sa disparition, elle avait raconté dans ses mémoires les années où Alger accueillait révolutionnaires, mouvements de libération et Black Panthers. Elle était née Elaine Klein en 1928.
14/09/2026, 17:35
Les éditions Kana et les Éditions Dargaud ont la douleur de vous faire part de la disparition d’Yves Schlirf, ce dimanche 13 septembre. Les premières pensées des deux structures « vont à sa compagne, Corine Jamar et à leurs deux filles, Eleni et Athina ».
14/09/2026, 10:42
Après plus de trois décennies durant lesquelles Steidl a administré les droits mondiaux de Günter Grass, son œuvre littéraire et essayistique change de maison. S. Fischer en reprend l’exploitation internationale avec effet immédiat, aux termes d’un accord conclu avec la fondation Günter und Ute Grass. Un transfert majeur, annoncé quelques mois après une rupture que la fondation dit avoir motivée par des retards de paiement répétés.
11/09/2026, 13:13
Figure singulière du manga alternatif japonais et l’un des grands représentants du watakushi manga, Shin’ichi Abe est mort le 4 septembre 2026, à l’âge de 76 ans. Son fils, le musicien Kôsei Abe, a annoncé sa disparition quelques jours plus tard. En France, l’œuvre du mangaka avait récemment retrouvé une nouvelle actualité avec la publication de Miyoko, humeur d’Asagaya (Cambourakis, trad. Ivan Chapuis-Belin), en février 2026.
10/09/2026, 13:34
Graphiste et illustrateur étroitement lié à l'histoire récente du livre français, Louis Constantin est mort en août, à l'âge de 66 ans. À tout juste 22 ans, il remportait en 1982 un concours international organisé pour réinventer l'identité du Livre de Poche : son projet donnera finalement naissance à celle de la nouvelle collection « Biblio ». Il travaillera ensuite pour de nombreux éditeurs, de Hachette à L'Asiathèque, et accompagnera aussi par ses images plusieurs générations de jeunes lecteurs.
09/09/2026, 13:30
Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.
07/09/2026, 17:02
Journaliste, écrivaine et militante, Gloria Steinem, l'une des figures les plus influentes du féminisme américain depuis les années 1960, est morte le 2 septembre 2026 à l'âge de 92 ans. Cofondatrice du magazine Ms., elle laisse derrière elle plus de six décennies d'engagement et une œuvre dont plusieurs titres majeurs ont été traduits en français. Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre.
03/09/2026, 15:06
À l’occasion de la rentrée littéraire, la Société française des traducteurs alerte sur l’invisibilisation persistante des traductrices et traducteurs dans la presse. Trop souvent absents des articles, critiques et sélections, alors même que leur travail conditionne la réception des œuvres étrangères en français, ils restent relégués au second plan, souligne-t-elle.
03/09/2026, 14:23
L’écrivain, dramaturge et essayiste croate Slobodan Šnajder est mort le 30 août 2026 à Zagreb, à l’âge de 78 ans. Figure majeure de la littérature de l’ex-Yougoslavie, longtemps critique envers les nationalismes qui ont accompagné son éclatement, il laisse une œuvre profondément politique, traversée par la guerre, les idéologies, la mémoire et les identités européennes.
02/09/2026, 12:15
La dessinatrice palestinienne Safaa Odah est bien arrivée en France, indiquent dans un message la Cité de la bande dessinée et de l’image et l'École européenne supérieure de l’image (ÉESI), qui l'accueillent en résidence à Angoulême. Lauréate du programme PAUSE du Collège de France au printemps 2025, elle faisait partie des artistes en attente d'une évacuation de la bande de Gaza.
02/09/2026, 11:56
Rosellina Archinto, figure majeure de l’édition italienne et pionnière du renouvellement du livre pour enfants, est morte le 21 août 2026 à Santa Margherita Ligure, près de Gênes, à l’âge de 93 ans. Fondatrice d’Emme Edizioni, d’Archinto Editore puis de Babalibri, elle a contribué pendant six décennies à faire circuler auteurs, illustrateurs et idées entre l’Italie et le reste de l’Europe. Son histoire est notamment étroitement liée à la France et à L’École des loisirs.
02/09/2026, 11:53
Édouard Balladur est mort ce lundi 31 août 2026, à 97 ans. Premier ministre de 1993 à 1995, candidat à l’Élysée en 1995, l’ancien conseiller de Georges Pompidou laisse aussi une abondante bibliographie. Lecteur assidu, auteur chez Plon, Flammarion puis surtout Fayard, il aura également croisé, dans l’exercice du pouvoir, le prix unique, la fiscalité des récompenses littéraires, la francophonie et la naissance administrative de la BnF.
31/08/2026, 22:19
Psychanalyste, philosophe de formation et écrivaine, Catherine Millot est morte à Nice le 24 août 2026, à l’âge de 81 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. Longtemps proche de Jacques Lacan, dont elle fut l’analysante, l’élève puis la compagne, elle laisse surtout une œuvre singulière, à la frontière de la littérature, de la psychanalyse, de l’autobiographie et de la mystique. De La Vocation de l’écrivain à Un peu profond ruisseau…, elle n’a cessé d’interroger la solitude, le désir, l’écriture et la mort.
31/08/2026, 17:51
L’écrivain hongrois Péter Nádas est mort mercredi 26 août 2026 à l’âge de 83 ans, à son domicile de Gombosszeg, dans l’ouest de la Hongrie. Romancier, dramaturge, essayiste et photographe, plusieurs fois cité parmi les possibles lauréats du Nobel, il laisse une œuvre monumentale où l’histoire européenne du XXe siècle se mêle à celle des corps, de la mémoire et de l’intime.
26/08/2026, 14:38
Écrivain, critique de cinéma, anarchiste joyeux et « entarteur » professionnel, Noël Godin est mort dimanche 23 août, à l'âge de 80 ans. Sous le nom de Georges Le Gloupier, le Belge avait transformé la tarte à la crème en arme de dérision contre les puissants et les « pompeux cornichons ». Derrière ces attentats pâtissiers se cachait pourtant un lecteur insatiable et l'auteur d'une œuvre résolument littéraire, dominée par son imposante Anthologie de la subversion carabinée, justement revenue en librairie au printemps chez Noir sur Blanc.
24/08/2026, 17:10
Mort ce lundi 24 août 2026 à l'âge de 96 ans, Philippe Bouvard restera pour beaucoup une voix : celle des Grosses Têtes, de RTL, d'un certain âge d'or de la radio française pour certains, d'une époque heureusement révolue pour d'autres. Mais derrière le micro se trouvait aussi un homme qui n'a pratiquement jamais cessé d'écrire. Près de 70 livres, des carnets aux aphorismes, des portraits aux mémoires, où l'on retrouve une même obsession : observer les autres, se moquer de soi et, à mesure que les années passent, apprivoiser sa propre disparition.
24/08/2026, 11:47
Parue chez Faber en mai 2025, Nature Matters n’a pas fait surgir de nulle part des « éco-poètes » issus des diasporas africaines, asiatiques et caribéennes. Elle a surtout rassemblé des écritures que les circuits littéraires britanniques n’identifiaient pas nécessairement comme poésie de la nature. Un an plus tard, le volume circule dans les universités et certains établissements scolaires : l’objet éditorial devient, presque à vue d’œil, un corpus.
24/08/2026, 11:08
Archéologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste majeur des Gaulois, Jean-Louis Brunaux est mort le 18 août 2026 à Noyon, dans l’Oise, à l’âge de 72 ans. Des fouilles de Gournay-sur-Aronde et Ribemont-sur-Ancre à ses ouvrages sur les druides, Alésia et Vercingétorix, il aura consacré un demi-siècle à débarrasser la civilisation gauloise des mythes qui l’ont longtemps recouverte.
22/08/2026, 18:18
Best-seller avant d’être bannie des rayons, Cassandra Rios retrouve les librairies brésiliennes. Relicário entreprend de rééditer l’œuvre de celle qui plaça très tôt le désir lesbien au centre de ses romans. Deux titres ouvriront ce retour au catalogue, accompagnés d’un appareil critique destiné à relire une trajectoire longtemps maintenue aux marges de l’histoire littéraire du pays.
22/08/2026, 14:45
Nommée à la tête du nouveau ministère des Droits de la femme en 1981 par François Mitterrand, Yvette Roudy, décédée le 18 août dernier, n'a pas limité son engagement féministe à cette action gouvernementale. Autrice et traductrice, elle a écrit quelques pages de l'histoire de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
20/08/2026, 09:45
Thomas Binggeli, primo-romancier, publie en cette rentrée Virginia dans les tours, aux éditions suisses La Veilleuse. Plutôt que de revenir longuement sur la genèse de son livre, il a choisi un format plus direct : trois questions pour éclairer les tours, Virginia et la relation singulière qui unit l’héroïne au narrateur.
18/08/2026, 16:03
L’écrivain américain John Crowley, l’une des voix les plus singulières de la fantasy et de la science-fiction contemporaines, est mort le 8 août 2026, à 83 ans. Auteur de Petit, Grand, du cycle Ægypt ou encore de Kra, il avait bâti en un demi-siècle une œuvre qui n’a cessé de circuler entre imaginaire, roman historique et littérature générale. En France, les éditions L’Atalante avaient précisément entrepris depuis quelques années de le remettre au premier plan.
18/08/2026, 14:39
Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte.
16/08/2026, 12:25
Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.
12/08/2026, 15:35
Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
10/08/2026, 17:55
Autres articles de la rubrique Métiers
Des chartes, des groupes de travail, 62 actions et désormais un directeur de projet : le ministère de la Culture ne découvre plus l’intelligence artificielle. Mais la Cour des comptes lui demande maintenant de transformer l’essai. Dans le livre, elle relève qu’au moment de son contrôle, le CNL n’avait ni budget spécifique ni personnel affecté à l’IA, quand la BnF avait déjà engagé plusieurs millions d’euros.
24/09/2026, 16:41
Au Québec, le marché du livre poursuit sa progression, mais toutes les librairies n’en profitent manifestement pas de la même manière. Les données complètes publiées ce 24 septembre par l’Institut de la statistique du Québec révèlent un écart saisissant : les ventes des librairies agréées reculent de 2,9 % en 2025, tandis que celles des non agréées bondissent de 10 %. Derrière un marché revenu à son plus haut niveau depuis 2010, les équilibres bougent.
24/09/2026, 16:31
Lextenso, acteur français de l'édition et de l'information juridique, doit être acquis par le groupe allemand C.H.Beck. L'opération, annoncée le 24 septembre, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
24/09/2026, 15:55
Fondées en 1926 dans l’arrière-boutique d’une librairie parisienne, les Éditions Dangles célèbrent leur centenaire. Spécialisée de longue date dans la santé naturelle et le mieux-être, la maison a connu une croissance spectaculaire à partir des années 1970, avant plusieurs changements de direction. Désormais adossée au Groupe Éditorial Piktos, elle aborde son deuxième siècle en renouvelant auteurs et thématiques.
24/09/2026, 11:56
La revue Presk’île, c’est notre déclaration d’amour à cette langue de terre de 25 kilomètres de long, nichée entre le calme du golfe du Morbihan et l’impétuosité de l’océan Atlantique. À travers plus de 150 pages de beaux textes et de belles images, nous nous sommes attachés à dresser le portrait de personnalités, d’artisanes, de restaurateurs, d’associations, de productrices et d’entrepreneurs inspirants qui tissent ensemble l’âme de cette presqu’île unique et la font vibrer tout au long de l’année. Projet porté par Emma Crasnier.
24/09/2026, 10:59
Frédéric Desfeuillet, responsable du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, est décédé le 21 septembre 2026, à l'âge de 54 ans. Très lié à la Maison de Jules Verne et à la vie culturelle amiénoise, il avait notamment porté la création du parcours Aronnax consacré à l'écrivain.
23/09/2026, 17:15
L'enseigne Relay s'est dotée, depuis cet été, d'une « charte de pluralité et de non-discrimination » qui vise à préciser les règles et pratiques « en matière de référencement et de mise en avant des produits d’édition », mais aussi à désamorcer des critiques récurrentes sur l'offre de ces boutiques, propriétés de Louis Hachette Group. Le document reste toutefois confidentiel et réservé aux concédants, avec un contrôle des engagements en interne uniquement.
23/09/2026, 14:52
Librairie généraliste et engagée, La Virevolte (société A.S Librairie) est située au cœur du quartier St Paul à Lyon. Petite devanture bleue au milieu des quelques bars qui mènent à la gare St Paul, la librairie fait à présent partie de la carte postale. À l’intérieur, des libraires acharnés s’activent pour proposer des événements, des clubs lectures ou d’autres projets sortant de l’ordinaire. L’objectif ? Partager nos coups de cœur, créer des instants hors du temps et provoquer des rencontres. Projet porté par la libraire La Virevolte.
23/09/2026, 14:25
Au Brésil, la bataille des rabais vient de passer du discours aux bons de commande. WMF Martins Fontes cessera, dans les prochains mois, de fournir Amazon, une décision annoncée le 2 septembre par Alexandre Martins Fontes, éditeur, libraire et président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL). Dans un entretien publié le 18 septembre par Folha de S.Paulo, il détaille aussi son retrait des foires universitaires imposant de fortes réductions.
23/09/2026, 11:34
Les revenus nets déclarés par les éditeurs participant au StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) ont atteint 1 milliard $ en juillet 2026, soit une hausse de 14 % sur un an. Les livres grand public tirent la progression, portés par le broché et l’audio numérique, tandis que l’ebook recule. Depuis janvier, les recettes cumulées atteignent 6,7 milliards $, en hausse de 5,4 %. Un mois plus tôt, elles faisaient état d’une progression de 11 % sur un an et de 3,9 % depuis le début de l’année.
23/09/2026, 11:31
Relatif aux minima conventionnels, le 18e avenant à la convention collective de la branche de l'édition de livres a été étendu à tous les employeurs et tous les salariés, par un arrêté du 7 septembre. La grille de salaires prend désormais en compte deux augmentations du SMIC, survenues en janvier et juin derniers.
23/09/2026, 10:50
Valentin Bouvet prend, à compter du 23 septembre 2026, la direction des opérations du groupe d’édition Editis, selon nos informations. Revenu au sein du groupe en mai après avoir dirigé Lelivrescolaire.fr chez Hachette Livre, il supervisera notamment la distribution, la fabrication, les achats industriels ainsi que plusieurs services destinés aux éditeurs. Ces activités sont désormais regroupées sous une même direction.
23/09/2026, 10:12
Depuis lundi, C’était ça ou mourir, l’un des romans les plus en vue de la rentrée, est au centre d’une polémique sur l’usage de l’intelligence artificielle. Auprès de Libération, Thélyson Orélien dément catégoriquement. Grasset lui apporte désormais sa « confiance absolue ». Dans le même temps, franceinfo a multiplié les tests et les comparaisons, et les résultats ne plaident pas vraiment en faveur de l’auteur...
22/09/2026, 18:44
Force ouvrière interpelle la direction d’Editis et son actionnaire sur le coût des trajets domicile-travail des salariés de Malesherbes et Tigery. Le syndicat réclame une aide spécifique pour ceux qui doivent utiliser leur voiture, allant jusqu’à proposer des cartes carburant TotalEnergies. Une demande qui intervient en pleine hausse des prix à la pompe, alors que plusieurs dispositifs publics existent déjà.
22/09/2026, 18:18
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.
22/09/2026, 11:27
Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.
22/09/2026, 10:21
Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.
22/09/2026, 10:16
Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.
22/09/2026, 09:13
Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global.
21/09/2026, 14:16
16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...
21/09/2026, 12:46
Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.
21/09/2026, 11:17
Le guide touristique n’a pas encore reçu son avis de décès. Lonely Planet prépare pour 2027 la plus vaste refonte de ses collections Pocket et Classic depuis une génération, au moment où le marché américain se contracte. L’éditeur revendique environ 28 % de ce secteur aux États-Unis, un niveau présenté comme inédit par son publisher Piers Pickard. Face aux réseaux sociaux, aux applications et à l’IA, le papier change de promesse : moins d’exhaustivité, davantage de tri.
20/09/2026, 07:00
À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.
19/09/2026, 11:30
Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français. Les éditions Christian Bourgois publient, depuis le 17 septembre, ce récit inachevé de J.R.R. Tolkien dans une édition établie par la spécialiste américaine Verlyn Flieger et traduite de l’anglais par Aurélien Blanchard.
19/09/2026, 11:15
Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.
19/09/2026, 10:15
La Région Île-de-France annonce avoir obtenu de la cour administrative d’appel de Paris un sursis à l’exécution du jugement qui devait conduire au retrait de ses manuels scolaires numériques “libres” au 30 septembre. L’échéance est désormais fixée au 2 novembre 2026, un délai beaucoup plus court que celui proposé par la rapporteure publique au 3 juillet 2027. Sur le fond, le contentieux reste ouvert.
19/09/2026, 09:30
Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique, tandis que la section CGT appelle à un rassemblement le 22 octobre à Paris si aucune avancée n’intervient d’ici là.
18/09/2026, 19:11
HarperCollins UK ne publiera désormais plus les anciens titres de David Walliams, l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus vendus. La décision intervient neuf mois après que l’éditeur a renoncé à publier de nouveaux ouvrages de l’écrivain et comédien, à la suite d’accusations concernant son comportement envers des salariées de la maison.
18/09/2026, 18:05
Toni Morrison est de nouveau victime de la censure qui touche les États-Unis depuis plusieurs années. Le district scolaire du comté de Cobb, en Géorgie, a retiré L’Œil le plus bleu, premier roman de l'autrice, de ses bibliothèques destinées aux collégiens et lycéens. Les autorités scolaires invoquent des passages jugés sexuellement explicites et inadaptés aux élèves.
18/09/2026, 14:23
En 2023, Youn fait un burnout. Incapable de travailler, anxieux à la moindre notification et confronté à des symptômes qu’il ne comprend pas, il se met à dessiner ce qu’il traverse. Ses illustrations donnent une forme à cette maladie invisible et résonnent auprès de nombreuses personnes. Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! mêle humour, vulgarisation et témoignages pour aider à comprendre le burnout, déculpabiliser et trouver les mots pour en parler. Sans recette miracle, mais avec beaucoup d’images. Projet porté par Youn Legoff.
18/09/2026, 13:07
Lancée en 2014 par Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de France(BnF), la collection Hachette-BnF franchit une nouvelle étape. Jusqu'ici alimentée par les collections de la BnF, elle accueille désormais les fonds de six grandes bibliothèques patrimoniales françaises. Des milliers d'ouvrages rares ou épuisés pourront ainsi être commandés en librairie et imprimés à la demande.
18/09/2026, 13:02
Texte lauréat du tout premier Prix Renaudot en 1926, Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras d’Armand Lunel reparaîtra le 24 septembre prochain, à la demande de ses petits-enfants. Derrière le contexte de l’Affaire Dreyfus et l’histoire des Juifs du Comtat Venaissin, le roman met en scène un homme confronté à une origine qu’il ignorait. Un siècle après sa publication, cette réflexion sur l’identité, la mémoire et la transmission trouve un nouvel écho.
18/09/2026, 11:59
Inauguré en juin 2025, le café-librairie du tiers lieu La Pelle aux Idées, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne), se trouve menacé dans sa survie. L'association qui assure sa gestion appelle au soutien et tente d'obtenir un local plus central, afin de faciliter la découverte et l'accès à cette librairie indépendante.
18/09/2026, 11:36
Poète, anthologiste, voyageur et éditeur, Jean Orizet est mort mercredi 16 septembre à l’âge de 89 ans, a annoncé son épouse Isabelle Orizet à l'AFP. Cofondateur de la revue Poésie 1 puis, avec Philippe Héraclès, des éditions du Cherche Midi, il aura consacré plus de six décennies à écrire, publier et faire circuler la poésie.
17/09/2026, 18:22
Moins de trois semaines après la parution de Pour une politique de l’amitié à La Découverte, Clémence Guetté a déposé une proposition de loi visant à reconnaître juridiquement certains liens amicaux. Baptême civil, succession, congés ou « partenariat social » : le texte entend transposer dans le droit plusieurs pistes développées dans son premier livre. Une initiative qui s’inscrit aussi dans une réflexion éditoriale plus large sur l’amitié, nourrie ces dernières années par Alice Raybaud ou Geoffroy de Lagasnerie.
17/09/2026, 16:21
Le métier fait rêver tôt. Lions, éléphants, primates, oiseaux ou reptiles suffisent souvent à nourrir l’idée d’une profession passée au contact quotidien des animaux. La réalité du soigneur animalier est pourtant plus exigeante.
17/09/2026, 15:38
Top ArticlesThélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes
Commenter cet article