Après Thélyson Orélien, faudra-t-il prouver qu’on a écrit son livre ?

Depuis lundi, un roman de la rentrée se lit à travers le rapport d’un logiciel. Un compte anonyme, jusque-là confidentiel, a soumis des extraits de C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, au détecteur américain Pangram, et en a conclu que le livre avait été écrit « presque intégralement » par une intelligence artificielle. Le roman venait de recevoir le prix Fnac et figure sur les listes du Goncourt et du Femina. Grasset dénonce une campagne de haine, et chacun, dans les rédactions comme sur les réseaux, s’est cru tenu de choisir un camp.



Je n’ai aucun avis (l’auteur de ces lignes n’a pas lu le roman en question) sur ce qu’Orélien a fait ou non devant son écran, et je me méfie de ceux qui en ont un. Pangram rend un score de probabilité ; ce sont ses lecteurs qui en tirent une condamnation. D’ici quelques années, ce score ne vaudra plus rien, et il faudra se demander ce qu’un écrivain signe quand il signe un livre.

Les signes auxquels on reconnaît aujourd’hui la prose d’une machine – la phrase qui balance entre ce qu’une chose n’est pas et ce qu’elle est, la sentence qui referme chaque paragraphe avec autorité – tiennent à la manière dont les modèles ont été entraînés (des écrits humains, donc). Une consigne bien rédigée en efface déjà une bonne part, et les modèles qui viendront n’auront sans doute plus besoin qu’on la leur donne. Je parie qu’avant longtemps ni un lecteur ni un logiciel ne pourra dire, sur pièces, si une phrase est sortie d’une main ou si elle a seulement été admise par elle. On n’arrête pas le « progrès ».



Certains continueront d’écrire seuls. Pour les autres, je vois venir une littérature de franchise. Dans le commerce, une enseigne prête son nom à des établissements qu’elle ne tient pas elle-même et garantit seulement qu’on y trouvera ce qu’elle a accepté d’y mettre. Le nom sur la couverture attestera de la même façon que l’écrivain a laissé paraître le livre, sans préciser la part qu’il en a écrite. Les rayons de gare connaissent déjà ces thrillers où le nom d’un romancier célèbre, parfois mort depuis des années, s’étale en gros caractères au-dessus de celui de l’auteur qui a fait le travail, imprimé en petit sous le titre.

En 1845, Eugène de Mirecourt publiait Fabrique de romans. Maison Alexandre Dumas et Cie, un pamphlet qui accusait Dumas de signer ce qu’écrivaient ses collaborateurs, Auguste Maquet le premier. Dumas l’attaqua en diffamation et Mirecourt fut condamné à quinze jours de prison.

Maquet, qui avait travaillé aux Trois Mousquetaires et à Monte-Cristo, demanda plus tard aux tribunaux d’être reconnu coauteur, et perdit. Un demi-siècle après, les Claudine de Colette paraissaient sous le nom de Willy ; elle a raconté dans Mes apprentissages comment il l’enfermait dans sa chambre pour la faire écrire. On lit toujours Dumas, et le nom de Maquet ne figure sur aucune édition courante des Mousquetaires.



Maquet a pu plaider, Colette a pu reprendre ses livres et publier sa version des faits. La machine ne réclamera rien. Aucun procès, aucun pamphlet ne viendra d’elle, et le seul témoin de la collaboration sera celui qui a intérêt à la taire. Il faudra croire l’auteur sur parole, ou renoncer à lui poser la question.

Si l’écrivain se définit par ce qu’il accepte de signer, son travail se rapproche de celui d’un éditeur qui serait aussi son propre directeur de collection. Il garde une page, en refuse une autre, réécrit une phrase trop lisse parce qu’elle ne lui ressemble pas. Son style se loge dans ces refus. Il répond aussi de tout ce qui paraît : une phrase plate qu’il a laissée passer lui sera reprochée comme s’il l’avait tapée lui-même, et à bon droit.

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Depuis 2014, les restaurants français peuvent afficher la mention « fait maison ». Je ne serais pas surpris de voir son équivalent sur les quatrièmes de couverture, et des auteurs qui écrivent seuls en faire un argument de vente, comme d’autres vantent le circuit court. Leurs livres n’en seront pas meilleurs pour autant, puisqu’un roman écrit à la main peut être médiocre.

Le procès fait à Orélien réclame un certificat d’origine que personne, bientôt, ne pourra délivrer. Il restera à la critique le livre lui-même, et ce que l’auteur a consenti à y laisser.

Charles Garatynski

Né à Bordeaux en 1998, Charles Garatynski est un écrivain français d’origine polonaise par sa mère. Cet héritage familial et linguistique traverse une œuvre située entre la France et la Pologne. En décembre 2025, l’Académie polonaise des sciences sociales et humaines de Londres lui a décerné le prix d’Artiste de la diaspora polonaise de l’année, dans la catégorie prose.

Ses textes de fiction ont paru en France dans Marginales et La Revue des ressources, et en Pologne dans Suburbia et e-eleWator. Il collabore également à La Revue des Deux Mondes, La Quinzaine littéraire et ActuaLitté, où il a notamment écrit sur Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Stanisław Witkiewicz. Ses recherches sur ces auteurs l’ont aussi conduit à intervenir lors de colloques internationaux organisés à Istanbul, Louvain et à la Sorbonne-Nouvelle.

Charles Garatynski écrit également pour le théâtre. Sa pièce Héraut de la démocratie a été montée à Nantes en janvier 2026. Deux mois plus tard, il était invité sur Radio Campus Bordeaux, à l’Université Bordeaux Montaigne, pour revenir sur son parcours et son travail d’écriture.

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Par Auteur invité

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