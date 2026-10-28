Face à la concentration des médias, deux éditrices lancent Vents contraires

Le but : s'engager dans la bataille culturelle, résister à la concentration médiatique qui s'attaque aux métiers du livre et aux pluralismes, renouveler nos imaginaires et offrir des outils théoriques et critiques pour penser notre monde (et le transformer).

Nous avons entièrement pensé le catalogue sur une base politique solide, et chaque livre, qu'il soit de sciences humaines ou de littérature, participera à la cohérence de cette ligne.

Ainsi, les trois premiers titres, Anatomie d'une démocratie coloniale de Nitzan Perelman Becker, Le grand détournement médiatique de Pauline Trouillard et La maison du Néguev de Suzanne El Farah El Kenz posent les jalons de notre engagement.

Le premier, dont l'autrice est israélienne bien qu'elle habite désormais en France, se veut une plongée sociologique et historique dans la droite israélienne et l'agenda sioniste, pour montrer que le projet colonial n'a pas attendu la droitisation du paysage politique israélien pour se manifester.

En posant la question de la possibilité de parler de démocratie dès lors que celle-ci repose sur la domination d'un peuple par un autre, Nitzan Perelman Becker encourage à changer l'axe du regard que l'on porte sur Israël, mais aussi sur les démocratie occidentales.

En effet, il est légitime de se demander ce que leur soutien à l'État sioniste révèle de leur positionnement vis-à-vis du fait colonial, passé et futur ?

Le deuxième titre, Le grand détournement médiatique, propose une analyse de l'importation, en Europe, de la conception libertarienne et états-unienne de la liberté d'expression, et des conséquences de cette importation. L'autrice montre que ces conséquences sont multiples et dangereuses : remise en cause du pluralisme, tentative d'empêcher toute régulation étatique, rupture du pacte journalistique (les téléspectateurs et téléspectatrices n'ont plus accès à une information honnête), et qu'elles servent les discours de haine.

Sachant que la télévision est une arme de banalisation des discours (ce qu'y dit devient dès lors dicible dans l'espace public), on comprend les dangers que fait peser cette utilisation malhonnête de la liberté d'expression sur notre société.

Enfin, le troisième livre qui ouvrira la collection de littérature est une réédition de La maison du Néguev. Dans ce roman autobiographique ayant reçu le prix Yambo-Ouologuem, l'autrice revient sur ses multiples exils, de la Palestine à la France en passant par l'Égypte et l'Algérie. Sans misérabilisme, avec rage et dignité, l’autrice revient sur l’histoire de son peuple, intimement mêlée à la sienne : fille de l’exil originel, elle portera toute sa vie les traces d’une identité qui ploie mais ne se rompt pas.

Outre nos expériences respectives – en sciences humaines mais aussi en littérature comparée, nous pourrons nous appuyer, dans la construction du catalogue, sur l’expertise d’un comité de lecture composé de chercheurs et chercheuses provenant de différentes disciplines en sciences humaines, et/ou ayant de l’expérience dans l’édition.

Nous commencerons à publier en 2026, cinq titres sont prévus la première année, six la seconde, et ainsi de suite jusqu'à se stabiliser autour de douze livres par an. La campagne Ulule est essentielle pour nous aider avec les frais de base liés à la création d'une maison, mais surtout pour pouvoir sécuriser le programme ambitieux que nous avons concocté !

Retrouvez cette campagne Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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