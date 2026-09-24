Affaire Thélyson Orélien : “Réinventons le pacte entre l’auteur, l’éditeur et le lecteur

Le 21 septembre 2026, le poète et romancier Thélyson Orélien recevait le Prix du Roman Fnac pour son premier roman, C’était ça ou mourir, paru chez Grasset. Presque aussitôt, le compte Balance ton Claude l’accusait sur X d’avoir délégué à l’intelligence artificielle l’écriture de son livre. Une allégation motivée par les résultats du logiciel de détection IA, Pangram. L’auteur a depuis démenti tout recours à l’IA.

Depuis plusieurs années, je guette parmi les primo-romanciers les voix qui préfigureront la littérature de demain. Comme nombre de lecteurs, j’ai succombé au charme de la plume de Thélyson Orélien. Le roman de cet écrivain québécois compte bien parmi les plus belles découvertes de cette rentrée, n’en déplaise aux esprits chagrins qui lui cherchent des noises.

Quand le détecteur se prend pour un lecteur

Est-il nécessaire de chercher à déceler la part d’IA et d’écriture humaine dans ce texte ? Le travail éditorial ne peut se résumer à passer un manuscrit au détecteur. Ne réduisons pas la lecture à une entreprise de démystification vouée par définition à l’échec. Pour éviter d’entrer dans une nouvelle ère du soupçon, réinventons le pacte entre l’auteur, l’éditeur et le lecteur.

Car aucun détecteur ne saurait constituer à lui seul une preuve. Ces outils produisent une estimation probabiliste à partir de caractéristiques du texte et leurs résultats doivent être interprétés avec prudence, particulièrement lorsqu’il s’agit d’attribuer la paternité d’une œuvre. En effet, toute accusation d’utilisation de l’IA se fonde sur des tics d’écriture particulièrement fréquents dans les textes artificiels.

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On connaît ces schémas : rythmes ternaires, tournures négatives, formule binaire « non seulement, mais aussi » héritée de nos vieux cours de latin, l’antithèse, le parallélisme, etc.

Ces marqueurs trahissent notre formation classique. Mais les grands modèles de langage n’ont rien inventé. Ils ont puisé ces procédés rhétoriques dans les milliards de textes humains qui les ont nourris. L’accusation est donc circulaire. Nous prétendons reconnaître l’IA à des traits d’écriture qu’elle n’a fait qu’apprendre de nous. Un comble !

Barthes avait tué l’auteur, l’IA le ressuscite

Dans Le Plaisir du texte (1973), le sémiologue Roland Barthes évoquait notre désir d’auteur, après avoir déclaré sa mort. Ce paradoxe figure au cœur de notre expérience de lecteur. Dans sa résolution se trouve un moyen de sortir de l’affaire Thélyson Orélien par le haut. Nous n’avons pas besoin de trouver en Thélyson Orélien un auteur unique ou souverain pour apprécier son texte.

Les IA nous invitent à prendre de nouveau au sérieux l’idée de la mort de l’auteur pour refuser que son intention ou sa biographie gouvernent définitivement le sens de l’œuvre. Qu’un outil d’intelligence artificielle puisse intervenir à une étape d’un processus d’écriture ne suffit pas, en soi, à déterminer la valeur littéraire du texte qui en résulte.

Dans Vivre avec ChatGPT (2023), le chercheur Alexandre Gefen propose l’idée d’une « seconde mort de l’auteur ». Le critique littéraire veut ainsi désigner le déplacement que l’intelligence artificielle imprime à la figure de l’auteur. Cette « seconde mort » invite à repenser ce que recouvrent les mots auteur, création et originalité. Une machine, désormais, prend part elle aussi à l’écriture des textes.

Elle ouvre ainsi une réflexion neuve sur l’attribution, la lecture et la valeur littéraire. Sur notre plaisir de lecteur également. Loin de nous inviter à rejeter purement et simplement l’idée d’attribuer un texte à un auteur, Alexandre Gefen propose, à travers cette métaphore, une piste pour une nouvelle manière de lire.

Or, si nous sommes blessés dans notre dilection par la remise en question du statut d’auteur unique, c’est qu’un écart entre le texte et notre « horizon d’attente » s’est creusé. L’IA transforme aujourd’hui cet horizon. Avant même la lecture, elle installe le soupçon que la voix littéraire ne relève plus entièrement de l’homme.

Dans son essai, Quand l’IA tue la littérature (2025), la chercheuse en littérature Stéphanie Parmentier analyse ainsi l’apparition de « lecteurs-scan », attentifs à repérer les traces d’IA, des « fake texts », dans la production littéraire contemporaine. Selon elle, « le pouvoir des lecteurs n’a jamais été aussi grand » : ils font et défont les succès. Nous détenons le pouvoir. Il nous appartient d’en faire un usage raisonné.

Dire ce que la machine met dans le texte

La polémique suscitée au printemps par Olga Tokarczuk nous y incite. La lauréate du prix Nobel de littérature 2018 a expliqué utiliser l’intelligence artificielle comme outil de documentation et de vérification factuelle.

Elle précise toutefois qu’aucun de ses textes n’avait été écrit avec son aide. Son témoignage illustre précisément la difficulté nouvelle : où commence, dans le processus de création, un usage de l’IA que le lecteur pourrait légitimement souhaiter connaître ? N’en déplaise aux chiens de garde, l’écriture augmentée par l’IA est tout sauf une imposture. Cet outil rejoint désormais les multiples médiations qui entourent l’écriture.

Le cas Thélyson Orélien nous invite à un changement de paradigme éditorial : rendre l’IA visible en refondant le pacte qui lie l’auteur, l’éditeur et le lecteur. Ainsi, la chasse aux sorcières sera conjurée pour le meilleur de la littérature.

Crédits photo : Automate Jaquet-Droz — Bibliothèque nationale de France, département Arts du spectacle / Gallica — Domaine public.

Par Auteur invité

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