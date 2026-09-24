On est cernés par les cons” : Jean Gabin, loin du mythe

Le choix de l’abécédaire aurait pu tourner au procédé. Il devient au contraire une manière assez maligne de contourner la biographie officielle. Car, dès l’ouverture, le fils en livre la clé : « Mais moi, je n’ai pas grandi avec Jean Gabin, j’ai grandi avec papa. »

On picore, on saute, on revient. Cette liberté de circulation est l’un des vrais plaisirs du volume : elle permet de suivre une humeur plutôt qu’une chronologie, sans perdre le fil de l’homme. « Amérique », « Cons », « Femmes », « Pognon », « Rôle », « Whisky » : chaque entrée ouvre une porte, parfois une trappe. Et le meilleur surgit lorsque la mémoire familiale fissure la statue. « Papa aimait les choses vraies. Il aimait le concret : la terre, les bêtes, les saisons. » Gabin cesse alors d’être seulement une gueule de cinéma : il redevient un homme de manies, de fidélités, de colères et de superstitions.

Le ton refuse la naphtaline. Ça parle, ça coupe, ça repart. Les anecdotes gardent leur jus, jusqu’aux formules domestiques qui valent parfois mieux qu’un commentaire. « On est cernés par les cons. » Ou, dans une catégorie encore inférieure de l’humanité selon Gabin : « Le hotu, c’était vraiment le dernier échelon. Le plus bas du bas du bas. » Ce parlé-là donne au livre son ressort. On entend les silences, les reprises, les hésitations. Mathias Moncorgé ne transforme pas ses souvenirs en archives infaillibles ; il dit ce qu’il sait, ce qu’il croit, parfois ce qu’il ne sait plus. Cette fragilité assumée fait partie du charme.

La réussite tient aussi au partage des rôles. Patrick Glâtre apporte les repères, les films, les noms, la chronologie ; Mathias Moncorgé ouvre les pièces privées. Les auteurs revendiquent d’ailleurs cette combinaison entre souvenir familial et expertise historique. Le raccord n’est pourtant pas toujours invisible. Certaines notices commencent comme des fiches documentaires avant de bifurquer vers l’oral et l’intime. Ce frottement peut casser le rythme. L’abécédaire, lu d’une traite, révèle aussi ses redites : la famille, les chevaux, la Pichonnière, la fidélité reviennent souvent. Mais ces répétitions dessinent finalement moins une faiblesse de construction qu’un homme tournant obstinément autour de quelques convictions.

La proximité filiale a évidemment son revers. Le regard est tendre, rarement sévère, et le volume ne comporte ni appareil de notes ni bibliographie finale. Les zones plus délicates restent donc abordées depuis l’intérieur du cercle familial. Sur les femmes, par exemple, le récit privilégie le souvenir et l’équilibre domestique : « Maman, c’était un peu la synthèse de toutes ces femmes. » Cette subjectivité ne doit pas être confondue avec une neutralité historique ; elle constitue précisément la matière du livre.

Le cinéma, curieusement, passe souvent au second plan. Quand il revient, c’est par le travail, sans mythologie superflue. « Je n’ai jamais vu papa répéter un rôle. » Une phrase suffit à faire apparaître le comédien derrière le père. Même lorsqu’il s’agit d’enregistrer une chanson, la méthode tient en trois coups de menton : « Moi, je ne veux pas chanter. À mon âge, ça me fait chier. Je veux parler. »

Voilà sans doute la meilleure définition de Gabin de A à Z. Le livre ne cherche pas à chanter Gabin. Il le fait parler. Avec ses grandeurs, ses angles morts, ses mots rugueux et ses fidélités. Et surtout avec cette sensation rare : derrière l’icône, quelqu’un a remis un homme à table.

Par Nicolas Gary

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