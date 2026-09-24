Édition juridique : le groupe allemand C.H.Beck veut s'offrir Lextenso

Lextenso va changer de propriétaire. Le groupe français, détenu par Montesquieu Participations, a annoncé son rapprochement avec C.H.Beck, éditeur allemand spécialisé dans l'information juridique. L'opération doit prendre la forme d'une acquisition de Lextenso par le groupe allemand.

Le processus a été engagé à l'initiative de Montesquieu Participations, actionnaire de Lextenso. La réalisation définitive de l'opération reste soumise aux conditions suspensives habituelles et est attendue d'ici la fin 2026.

Lextenso compte actuellement 240 collaborateurs et accompagne plus de 30.000 professionnels du droit. Son activité couvre à la fois l'édition et l'information juridique ainsi que les services liés aux annonces légales et aux formalités juridiques. Le groupe réunit notamment les marques Gazette du Palais, Defrénois, LGDJ, Joly et Petites Affiches.

La maison est également présente dans le numérique avec sa base Lextenso, qui rassemble notamment des revues et ouvrages juridiques issus de ses différents fonds éditoriaux. Lextenso indique publier actuellement 25 revues juridiques et revendique la première place en France pour l'édition de livres juridiques.

Un groupe familial fondé au XVIIIe siècle

C.H.Beck est une maison d'édition allemande fondée en 1763 par Carl Gottlob Beck à Nördlingen. L'entreprise est toujours détenue par la famille Beck et constitue aujourd'hui l'un des principaux éditeurs juridiques allemands. Le groupe compte environ 2400 salariés et exerce également dans les domaines de la littérature, des sciences et des essais.

L'activité de C.H.Beck repose notamment sur l'édition juridique et économique, mais aussi sur des services numériques. Le groupe exploite ainsi beck-online, une importante base de données juridiques allemande, et développe des outils intégrant l'intelligence artificielle.

Le groupe est déjà présent dans plusieurs pays européens, notamment en Suisse, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie.

L'IA juridique au cœur du rapprochement

Lextenso présente notamment l'opération comme un moyen d'accélérer son développement en France et de renforcer ses activités de recherche et d'analyse juridique assistées par l'intelligence artificielle. De son côté, C.H.Beck met en avant les transformations en cours dans le secteur de l'information juridique et la nécessité de disposer de sources spécialisées et d'experts reconnus.

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L'opération rapproche ainsi deux entreprises familiales historiques de l'édition juridique, tout en faisant entrer Lextenso dans un groupe déjà implanté sur plusieurs marchés européens.

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Par Dépêche

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