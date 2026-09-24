Prix Ouest-France/Quai des Bulles : les cinq finalistes de l'édition 2026

Cinq albums restent en lice pour le Prix Ouest-France/Quai des Bulles 2026. Le lauréat sera désigné le 10 octobre prochain, à Saint-Malo, par un jury de neuf lecteurs âgés de 18 à 35 ans.

Après une première sélection de dix titres effectuée par un comité réunissant des représentants de Quai des Bulles et des journalistes de Ouest-France, les jurés déterminent cinq finalistes avant de choisir le lauréat.

Cinq albums encore en lice

La sélection finale réunit :

Akari, de Marco Kohinata, (Le Lézard Noir)

Mémoires d'un garçon agité, de Zabus et Valérie Vernay (Dargaud)

La mise à mort du tétras lyre, de David Combet (Glénat)

Punk à sein, de Magali Le Huche (Dargaud)

Tekoha, de Clara Chotil (Actes Sud)

Ces cinq titres ont été retenus parmi une sélection initiale de 10 albums issus de la production publiée entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.

Le nom du lauréat sera annoncé samedi 10 octobre, pendant le festival Quai des Bulles, à Saint-Malo. La remise du prix doit avoir lieu à 12h30, au Palais du Grand Large, dans la rotonde Cartier. Une rencontre avec l'auteur ou les auteurs récompensés est également prévue à 16h30, animée par Laurent Beauvallet, journaliste à Ouest-France.

Une récompense attribuée par des lecteurs

Le lauréat recevra une bourse de 2000 €, financée par Ouest-France et Ici Bretagne, partenaire de l'édition 2026. L'album primé bénéficiera également d'une campagne de promotion dans les colonnes du quotidien.

Le prix s'inscrit dans le palmarès des récompenses attribuées chaque année pendant Quai des Bulles. Depuis sa création, il a notamment distingué Lulu, femme nue d'Étienne Davodeau en 2009, Une vie chinoise de Li Kunwu et Philippe Ôtié en 2010, Elmer de Gerry Alanguilan en 2011, Kililana Song de Benjamin Flao en 2012 et Le Loup des mers de Riff Reb's en 2013.

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Créé en 2012, le prix est né d'un partenariat entre le quotidien Ouest-France et le festival de bande dessinée Quai des Bulles. Son principe repose sur un jury de lecteurs et lectrices du journal, chargé de distinguer chaque année un album paru dans l'année.

En 2025, le Prix Ouest-France/Quai des Bulles a été attribué à Paco Roca et Rodrigo Terrasa pour L'Abîme de l'oubli, publié aux éditions Delcourt. L'album revient sur le destin de José Celda, fusillé en 1940 sous le régime franquiste et enterré dans une fosse commune, ainsi que sur les recherches entreprises des décennies plus tard par sa fille pour retrouver sa dépouille.

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Par Lina Tinel-Sebie

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