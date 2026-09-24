7 albums sélectionnés pour le Prix du Récit dessiné 2026

Le Prix du Récit dessiné, décerné par la Société civile des auteurs multimédia (Scam), se situe « à la croisée du texte et de l’image », et récompense un récit dessiné interrogeant le réel, écrit et illustré par un seul auteur ou autrice. Il est doté à hauteur de 5000 €.
Le 24/09/2026 à 14:35 par Dépêche
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Publié le :
24/09/2026 à 14:35
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David B., Monsieur Chouette (L’Association, 2025)
Philippe Dupuy, Sarcophage (2042, 2026)
Maïté Grandjouan, Tout ce que je ne t’ai jamais dit (Frémok, 2025)
Juliette Hayer, Levure (Sarbacane, 2026)
Pascal Matthey, Du pain blanc et du chocolat (L’employé du moi, 2025)
Zoé Rivière, Pavé de bonnes intentions (Cambourakis, 2026)
Maybelline Skvortzoff, Tachycardie (Tanibis, 2026)
Cette année, le jury du Prix du Récit dessiné réunit Olivier Deprez (auteur BD et graveur, lauréat 2025 pour Wrek, Éditions Frémok), Dominique Goblet (illustratrice, autrice BD et plasticienne), Ernestine Ngo Melha (autrice, membre de la commission de l’écrit de LaScam), Isabelle Jarry (romancière et essayiste, membre de la commission de l’écrit de LaScam) et Séra (illustrateur, membre de la commission images fixes de LaScam).
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Le Prix du Récit dessiné s'inscrit parmi les récompenses décernées chaque année par La Scam, avec le Prix Joseph Kessel, le Prix Marguerite Yourcenar et le Prix François Billetdoux.
L'année dernière, la distinction était donc revenue à Olivier Deprez pour Wrek (Éditions Frémok).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Le Prix du récit dessiné
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 04/03/2026
196 pages
Cambourakis
22,50 €
Paru le 12/09/2025
256 pages
L'Association
35,00 €
Paru le 20/03/2026
2042
32,00 €
Paru le 21/11/2025
124 pages
Fremok Editions
32,00 €
Paru le 04/03/2026
108 pages
Sarbacane Editions
22,00 €
Paru le 18/04/2025
96 pages
L'employé du Moi
18,00 €
Paru le 06/03/2026
248 pages
Editions Tanibis
26,00 €
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