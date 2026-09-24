7 albums sélectionnés pour le Prix du Récit dessiné 2026

La sélection du Prix du Récit dessiné 2026

David B., Monsieur Chouette (L’Association, 2025)

Philippe Dupuy, Sarcophage (2042, 2026)

Maïté Grandjouan, Tout ce que je ne t’ai jamais dit (Frémok, 2025)

Juliette Hayer, Levure (Sarbacane, 2026)

Pascal Matthey, Du pain blanc et du chocolat (L’employé du moi, 2025)

Zoé Rivière, Pavé de bonnes intentions (Cambourakis, 2026)

Maybelline Skvortzoff, Tachycardie (Tanibis, 2026)

Cette année, le jury du Prix du Récit dessiné réunit Olivier Deprez (auteur BD et graveur, lauréat 2025 pour Wrek, Éditions Frémok), Dominique Goblet (illustratrice, autrice BD et plasticienne), Ernestine Ngo Melha (autrice, membre de la commission de l’écrit de LaScam), Isabelle Jarry (romancière et essayiste, membre de la commission de l’écrit de LaScam) et Séra (illustrateur, membre de la commission images fixes de LaScam).

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Le Prix du Récit dessiné s'inscrit parmi les récompenses décernées chaque année par La Scam, avec le Prix Joseph Kessel, le Prix Marguerite Yourcenar et le Prix François Billetdoux.

L'année dernière, la distinction était donc revenue à Olivier Deprez pour Wrek (Éditions Frémok).

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DOSSIER - Le Prix du récit dessiné

Par Dépêche

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