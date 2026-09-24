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Violences sexistes et sexuelles : 50 ans pour passer de l'intime à la loi

Après des décennies de mobilisations, de recherches et de récits, les violences sexistes et sexuelles ne sont plus seulement appréhendées comme une succession de drames privés. Elles constituent un objet politique, juridique et culturel. La proposition de « loi intégrale » actuellement examinée à l’Assemblée nationale en offre une nouvelle traduction — et invite à regarder l’histoire des mots qui ont rendu ces faits visibles.

Le 24/09/2026 à 16:10 par Nicolas Gary

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Publié le :

24/09/2026 à 16:10

Nicolas Gary

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Le 23 septembre 2026, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Déposé le 11 août, le texte doit être discuté dans l’hémicycle à partir du 1er octobre, avant un vote solennel prévu le 13 octobre. Nous en sommes donc encore au stade d’une proposition sortie de commission, susceptible d’être encore largement amendée, pas encore d'une loi...

La séquence parlementaire avait toutefois connu une première étape quelques mois auparavant : le 12 mai, les députés avaient adopté en première lecture, par 146 voix contre aucune, une proposition plus circonscrite, destinée à garantir l’information et la protection des victimes lors de la libération de leur agresseur. Le texte a ensuite été transmis au Sénat.

Avec la proposition dite « intégrale », le changement d’échelle est manifeste. Police, justice, éducation, enseignement supérieur, travail, protection de l’enfance, santé ou usages numériques : l’objectif affiché est précisément de ne plus traiter chaque situation dans son seul compartiment administratif ou pénal. Cette ambition transversale rejoint une histoire bien plus ancienne, celle du déplacement progressif de la frontière entre ce qui était renvoyé à l’intime et ce que la société a fini par reconnaître comme une question de droits et de rapports de pouvoir.

Quand le privé devient politique

Dans les années 1970, les mouvements féministes font du corps, de la sexualité, du couple, de la famille et du partage des tâches des sujets politiques. « Le privé est politique » : derrière la formule se joue un renversement considérable. Ce qui arrive dans un foyer ou une relation affective ne cesse pas d’intéresser la collectivité sous prétexte que les faits échappent au regard public.

La sociologue et politiste Camille Masclet en étudie les prolongements dans Le féminisme en héritage. Incidences intimes et transmission familiale d’une lutte politique, publié aux PUF en avril 2025. À partir d’une enquête menée auprès de deux générations familiales, la chercheuse au CNRS examine les traces laissées par cette politisation du privé dans la vie des militantes des années 1970 et de leurs enfants. Corps, sexualité, couple, tâches domestiques et éducation deviennent autant de terrains où mesurer ce que l’engagement a réellement transformé — ou non.

Le droit avance, lui aussi, par étapes. La loi du 23 décembre 1980 introduit dans l’ancien Code pénal une définition du viol comme « tout acte de pénétration sexuelle » commis par « violence, contrainte ou surprise ». Dix ans plus tard, la Cour de cassation confirme que l’incrimination peut s’appliquer entre époux : le mariage n’autorise pas l’un des conjoints à imposer par la force un acte sexuel à l’autre.

Ce parcours intellectuel est au cœur de Penser les violences sexuelles, de Marie Chartron, paru à La Découverte en mai 2025. Docteure en philosophie politique et documentariste, l’autrice repart des mouvements féministes des années 1970 qui ont constitué les violences sexuelles en problème politique. Mais elle ne propose pas une célébration rétrospective : elle réexamine leurs modèles théoriques, notamment lorsque le genre ne suffit pas à rendre compte de toutes les situations et que l’âge, entre autres facteurs, doit être pris en considération. L’ouvrage aboutit à une réflexion sur les conditions d’une justice dite transformative.

Réduire cette évolution au seul « effet #MeToo » ferait ainsi disparaître une bonne partie de son histoire. Le mouvement mondial déclenché en 2017 a profondément modifié la circulation publique des témoignages et des accusations ; il a aussi réactivé des interrogations beaucoup plus anciennes : qui peut parler ? qui est cru ? comment reconnaître la contrainte, l’emprise ou la domination ? et que se passe-t-il une fois les faits signalés ?

Le consentement entre dans le Code

Un nouveau jalon est posé le 6 novembre 2025. La loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles inscrit désormais dans le Code pénal la notion d’« acte sexuel non consenti ». Le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », apprécié au regard des circonstances et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction. Violence, contrainte, menace et surprise demeurent explicitement des situations excluant le consentement.

La réforme ne clôt pourtant pas le débat féministe, loin de là. Dans La Doctrine du consentement, publiée par La Fabrique en janvier 2025 dans une traduction d’Étienne Dobenesque, la philosophe espagnole Clara Serra interroge les limites d’une conception qui ferait du consentement affirmatif la réponse centrale aux rapports de domination sexuelle.

Sa démonstration est plus subtile qu’un rejet de la notion elle-même. Serra maintient la distinction fondamentale entre acte consenti et acte contraint, mais rappelle que désir, volonté et consentement ne se recouvrent pas toujours parfaitement. Elle invite surtout à considérer les conditions sociales, économiques et culturelles qui donnent réellement à une personne la possibilité de refuser.

Le débat permet d’éviter un raccourci fréquent : il n’existe pas un féminisme qui parlerait d’une seule voix sur le droit pénal, le consentement ou les stratégies permettant de combattre les agressions sexuelles. Ces désaccords portent autant sur les outils juridiques que sur leurs effets ou sur la place respective de la prévention, de la sanction et de la réparation.

Cette pluralité traverse également Faire face aux violences sexistes et sexuelles. Changer les représentations, repenser les prises en charge, dirigé par Bérénice Hamidi et Gaëlle Marti et publié le 5 mars 2026 aux Presses universitaires de Vincennes. Ses 426 pages croisent droit, histoire, sociologie, philosophie, arts et littérature, ainsi que les expériences de professionnels, artistes, militants et personnes concernées. Le point de départ est explicite : les prises en charge demeurent morcelées, quand le phénomène exige précisément de relier représentations, prévention, justice, soin et accompagnement.

Les œuvres apprennent aussi à voir

Avant d’entrer dans les codes, les représentations circulent dans les romans, le théâtre, les chansons, les films ou les séries. Le Viol, notre culture, de Bérénice Hamidi, paru en 2025 aux Éditions du Croquant, se place précisément sur ce terrain.

La professeure en études théâtrales s’intéresse au rôle des productions culturelles dans la diffusion de représentations stéréotypées des violences faites aux femmes. Son essai analyse la manière dont les œuvres peuvent tout à la fois dénoncer le viol et continuer à normaliser, invisibiliser ou érotiser certaines formes de contrainte dans les relations affectives et sexuelles.

À LIRE - Lutte contre les VHSS : un accord étendu à l’édition

Pour le monde du livre, la question est loin d’être secondaire. Une œuvre n’est évidemment pas un manuel de comportement, et mettre en scène une agression ne signifie pas la cautionner. Mais les récits façonnent des cadres de lecture. Ils peuvent reconduire la conquête amoureuse transformée en persévérance, le refus interprété comme invitation ou la jalousie élevée au rang de preuve d’amour ; ils peuvent aussi rendre ces mécanismes visibles et les déplacer.

La critique littéraire elle-même se retrouve alors interrogée. L’affaire autour de L’Oaristys d’André Chénier en a fourni une illustration spectaculaire : lorsque le poème fut inscrit au programme de l’agrégation en 2018, des candidates contestèrent la lecture traditionnelle d’une « scène d’amour » pour demander qu’il soit possible d’y voir une scène de viol. Bérénice Hamidi et Gaëlle Marti en ont ensuite tiré Notre procès, dispositif théâtral et de recherche faisant dialoguer juristes, spécialistes de littérature, artistes et citoyens.

Du côté des médias, Marine Beccarelli a étudié dans le numéro 78 des Cahiers du Genre, en 2025, vingt années de représentations du viol à la radio et à la télévision publiques françaises. Son article, « Occulter la réalité du viol », porte sur la période 1970-1990 et montre combien la visibilité croissante du sujet cohabite avec des représentations qui continuent d’orienter la perception des victimes, des auteurs et des circonstances.

Le documentaire Un silence si bruyant, réalisé par Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova et diffusé sur M6 le 24 septembre 2023, déplace encore la focale vers l’inceste et le secret familial. Construit à partir de témoignages, dont celui d’Emmanuelle Béart, le film confronte cette parole aux mécanismes de déni, aux défaillances rencontrées par certaines victimes et aux conséquences durables des faits.

Il n’existe évidemment aucune ligne droite conduisant d’un roman au Parlement. Un essai ne produit pas une réforme et un documentaire ne transforme pas mécaniquement les pratiques judiciaires. Mais une société légifère aussi avec les catégories dont elle dispose : ce qu’elle parvient à nommer devient plus facilement identifiable, documentable et discutable.

De la visibilité à l’effectivité

La proposition de « loi intégrale » se situe précisément à cette intersection. Parmi les dispositions adoptées en commission figure notamment l’interdiction, dans les procédures relatives aux violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, de recueillir des preuves portant sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. Le dispositif prévoit également que son comportement sexuel passé ne puisse servir à établir son consentement.

La mesure n’a d’ailleurs pas échappé au débat. Des parlementaires ont interrogé son articulation avec les droits de la défense, et sa rédaction pourra encore évoluer dans l’hémicycle. Cette réserve procédurale est essentielle : ce qui a été adopté en commission le 23 septembre ne constitue pas encore le droit applicable.

À LIRE - Violences sexistes et sexuelles : “On a écrit le livre qu’on aurait aimé lire il y a dix ans”

Même prudence sur le financement. L’article 68 adopté en commission prévoit que « la Nation s’engage » à consacrer trois milliards d’euros par an, de 2027 à 2032, à la lutte contre les VSS faites aux femmes et aux enfants. Mais cette programmation n’ouvre pas, à elle seule, les crédits correspondants : les moyens effectifs devront être arbitrés notamment dans les textes budgétaires. La question a été l’un des principaux points de discussion de la commission spéciale.

C’est là que la notion d’effectivité devient centrale. Recueillir une plainte dans de bonnes conditions suppose des personnels disponibles et formés ; protéger une victime peut exiger un accompagnement juridique, psychologique ou social ; réduire les délais implique des magistrats, enquêteurs et greffiers en nombre suffisant. Entre un droit inscrit dans un texte et son expérience concrète subsiste toujours la question des moyens de l’appliquer.

Le monde du livre n’est pas hors champ

Les industries culturelles qui publient et commentent ces sujets ne les observent pas depuis l’extérieur. En 2024, la Scam a interrogé 18.700 de ses membres dans le cadre de sa première étude consacrée aux violences et harcèlements sexistes et sexuels au travail. 1462 personnes ont répondu intégralement au questionnaire, soit 8 % de la population sollicitée. Parmi les femmes répondantes, 58 % déclarent avoir subi des agissements sexistes, 26 % du harcèlement sexuel et 13 % une agression sexuelle.

La méthodologie interdit toutefois d’extrapoler ces taux à l’ensemble du monde éditorial. Parmi les personnes ayant répondu, 64 % sont réalisatrices ou réalisateurs, 12 % journalistes, 6 % écrivaines ou écrivains et 6 % traductrices ou traducteurs. L’édition est citée comme secteur d’activité par 9 % des participants, les réponses pouvant être multiples. Chez les femmes répondantes travaillant dans ce secteur, 32 % déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel. Ces chiffres décrivent donc les personnes ayant participé à l’étude, et non toute la filière.

Cette précaution n’est pas accessoire. Une donnée correctement contextualisée dit davantage qu’un pourcentage spectaculaire privé de sa méthode. Et elle rappelle surtout que le livre se trouve des deux côtés de cette histoire : espace où se construisent et se discutent les représentations, mais aussi secteur professionnel traversé par les rapports sociaux qu’il analyse.

Cinquante ans pour apprendre à nommer

L’histoire des violences sexuelles ne se résume donc pas aux sanctions qui leur sont attachées. C’est également celle des catégories qui ont permis de les identifier : viol conjugal, consentement, emprise, continuum, culture du viol, violences sexistes et sexuelles. Ces expressions n’ont ni le même statut ni la même valeur juridique, mais elles participent toutes à la mise en intelligibilité d’expériences longtemps rejetées vers le silence ou la sphère privée.

Des mobilisations féministes des années 1970 à la loi de 1980, de la reconnaissance du viol entre époux à l’inscription du non-consentement dans le Code pénal en 2025, puis au projet transversal actuellement devant le Parlement, rien n’a suivi une marche rectiligne. L’histoire avance par mobilisations, résistances, controverses et révisions. Les ouvrages de Camille Masclet, Marie Chartron, Clara Serra, Bérénice Hamidi et Gaëlle Marti ont précisément l’intérêt de ne pas transformer cette trajectoire en récit confortable d’un progrès automatique.

Les livres ne votent pas les lois. Ils peuvent en revanche documenter ce qu’une époque peine à regarder, déplacer un vocabulaire, démonter un récit dominant ou maintenir ouverte une controverse que le droit doit, lui, finir par trancher.

À partir du 1er octobre, les députés reprendront le texte dans l’hémicycle. Son contenu pourra encore évoluer et son financement restera l’un des enjeux du débat. Mais une question dépasse déjà ce seul calendrier parlementaire : après un demi-siècle consacré à faire sortir les violences sexuelles du huis clos, il ne s’agit plus seulement de leur donner un nom. Reste à savoir ce que les institutions, les pratiques professionnelles et les représentations font de ce nom une fois qu’il est entré dans le droit.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Taxer le livre d'occasion : l'hypocrite stratégie de l'édition

Rachida Dati marchant dans les pas d'Emmanuel Macron, voilà une image qu'on s'effacerait volontiers de l'esprit. Mais dans un secteur du livre qui se présente volontiers comme artisanal, alors que résolument industriel, dès qu'il se trouve quelques deniers à ramasser, on fait suivre la volonté politique. 

12/04/2025, 22:54

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Chez votre libraire préférée, moustache crédible exigée  

Dans le cadre de la lutte contre la vente de tabac et d'alcool aux mineurs, plusieurs centaines de librairies en Belgique vont s'équiper d'une petite caméra, dite PASSage. Installée sur le comptoir, elle serait capable de déterminer rapidement l'âge des clients, grâce à l'IA. Une initiative portée par les fédérations de libraires du plat pays, dont les établissements, aux yeux français, s'apparentent étrangement à des bureaux de tabac…

19/03/2025, 15:33

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L’IA selon Emmanuel Macron : écologique, au service de l'humain

Intenable plus qu’un enfant face aux cadeaux de Noël, le président de la République intervenait sur France 2 la veille du Sommet pour l'action sur l'Intelligence Artificielle. La bouche pleine des milliards d’euros que les partenaires mettront sur la table – sans traçabilité aucune –, Emmanuel Macron avait l’optimisme frénétique qu’on lui connait. Tristement.

09/02/2025, 23:46

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Petits dictateurs, futurs lecteurs : bonne année aux bébés de 2025

Le livre jeunesse aura pesé en 2023 pour 385,4 millions €, troisième secteur éditorial en France, en croissance de 1,9 % en nombre d’exemplaires écoulés. Alors, chers bébés qui après nous vivez, comme l'écrivit presque Villon, bienvenue en ces premiers jours 2025. Bonne année, qui sera la vôtre.

01/01/2025, 19:37

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Noël, l'unique période où l'on se réjouit que ça sente le sapin

Joyeux Noël ! Gloire au Grand Barbu coca-collé et de rouge-vêtu ! Hosanntah Claus In Excelsis... et j'en passe et j'en oublie, et les autres mieux vaut vous les épargner : l'année touche à sa fin, et je préfère éviter le calembour de trop qui me ferait toucher à la mienne, de fin.  

24/12/2024, 16:46

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Elle arrête un roman avant la fin et le dit à l'autrice qui en meurt (presque)

Ses pages forment un rictus machiavélique, et pendant qu’il vous regarde avec insistance, vous grimacez quasi de douleur : il vous en veut... il SAIT ce que vous avez fait ! Tout plutôt que de revoir sa sale tranche et de supporter ses caractères de cochon. Il serait délectable, jouissif même, de l’abandonner sans autre forme de procès — car résolument il ne vous mérite pas. Vraiment ? 

22/09/2024, 19:11

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Seul au monde ? Voici huit livres pour se faire des amis (les meilleurs)

Le dramaturge Pierre Gringoire, originaire de ce qui n'était pas encore le Calvados, nous aura au moins légué un aimable proverbe : « Mieux vaut être seul que mal accompagné. » Fine observation applicable aux livres : plutôt ne rien bouquiner que de s'enquiller une sombre bouse. Or, un ami cher autant qu'un bon livre sont des perles précieuses.

11/08/2024, 18:18

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Des vacances à peupler de livres et de lectures

En dépit du salutaire GPS accompagnant vers les destinations estivales, abandonnerait-on nos appareils technologiques durant les congés ? Taxez-moi de grand romantique, d’accord, mais les vacances restent ma période favorite pour remplir une bibliothèque déjà bien peuplée. Quelque chose lié au soleil, au rythme apaisé : l’été m'est propice au “tsundoku“, cette manie d’accumuler du papier.

29/07/2024, 16:45

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Affaire Thélyson Orélien : “Réinventons le pacte entre l’auteur, l’éditeur et le lecteur”

Thomas Perroud, normalien, est animateur de l’émission Anachroniques consacrée notamment aux premiers romans sur Fréquence protestante. Il revient sur les soupçons d’usage de l’intelligence artificielle au sujet du premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset).

24/09/2026, 16:32

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Pour encadrer l'IA, La France insoumise convoque Isaac Asimov

Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.

24/09/2026, 15:58

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Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ?

ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.

24/09/2026, 13:34

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“L’IA est arrivée, et le mot “aide” s’est complètement décousu”

Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.

24/09/2026, 11:53

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“L’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...

23/09/2026, 17:36

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“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

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Les livres prophétiques ne sont peut-être pas ceux que nous croyons

De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.

21/09/2026, 12:32

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Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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Journée de la paix : 5 romans où 5 minutes d'échange épargnaient 300 pages

Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.

19/09/2026, 10:00

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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

19/09/2026, 07:30

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De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise

Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…

16/09/2026, 17:03

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“Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment”

L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.

16/09/2026, 09:30

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”Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs” : Béliveau éditeur à la conquête de l’Europe

Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.

16/09/2026, 09:00

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À quelques pas de toi : le podcast qui a relié les générations

Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.

14/09/2026, 16:07

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Intuition : “Le corps sait souvent avant nous”

Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur. 

14/09/2026, 14:58

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“Le problème n’est pas de savoir si une IA a touché au texte, mais qui décide”

À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.

14/09/2026, 07:00

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Ben Templesmith, l'homme qui a appris à l'ombre comment mordre

Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.

13/09/2026, 07:00

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La Médecine du Travail interdit le retour au boulot à ces six héros de roman

Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.

12/09/2026, 06:00

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25 ans après le 11-Septembre, les vies derrière l’Histoire

Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.

 

11/09/2026, 13:08

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Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».

09/09/2026, 13:56

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Entre deux rives : ni robe, ni linceul, mais un deuil blanc

Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.

09/09/2026, 12:48

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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

08/09/2026, 18:33

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“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

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Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

07/09/2026, 17:25

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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

05/09/2026, 11:50

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Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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“Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !

03/09/2026, 18:13

ActuaLitté

“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

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