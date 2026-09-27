Quand les chimères tombent, la mort regarde encore

Condamnée par un cancer, Laure revient mourir chez elle, à Morsan, un village en ruine. Ses deux frères et sa sœur la rejoignent pour traverser avec elle ces derniers jours, pris entre ambivalence, vertige et impossibilité de trouver les mots justes. Mais dans la maison d’en face, quelqu’un semble les épier. Cette présence trouble davantage encore un moment où les membres de la famille se retrouvent confrontés à ce que la fin de vie fait surgir de plus intime.

Redonner une place à la mort

Dans cette pièce, Tiphaine Raffier interroge les regards que la société porte sur ceux qui meurent et cherche ce qu’il reste lorsque les « chimères » disparaissent. Entre Vermeer et art contemporain, le texte entend déplacer les représentations habituelles de la fin de vie pour redonner à la mort une place centrale, loin des formules et des cadres institutionnels qui peinent parfois à dire l’essentiel.

Les éditions Actes Sud nous proposent un extrait, à paraître le 7 octobre 2026 :

Autrice et metteuse en scène, Tiphaine Raffier écrit pour le théâtre depuis La Chanson en 2012, pièce ensuite adaptée en moyen métrage et présentée à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2018. Elle a depuis signé Dans le nom, France-fantôme et La Réponse des Hommes, des textes traduits notamment en allemand, espagnol et italien et programmés dans des lieux comme le Festival d’Avignon ou le Théâtre de l’Odéon.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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