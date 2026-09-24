La revue Presk’île : le patrimoine et les histoires uniques de la presqu’île de Rhuys

Autant le dire directement : la presqu’île de Rhuys est un secret mal gardé. Très réputée comme destination touristique, elle accueille plus de 100.000 visiteurs pendant la saison estivale, attirés par ses criques discrètes, ses sentiers de randonnée côtiers et ses charmantes communes au style breton incontournable.

Pourtant, sous son vernis pittoresque, la presqu’île révèle un autre visage. Une facette méconnue que les guides touristiques ne font, au mieux, qu’effleurer. Bastion des Vénètes, peuple celtique réputé invincible, la presqu’île de Rhuys a conservé à travers l’Histoire un esprit indocile, entrepreneurial et solidaire qui vaut la peine d’être raconté.

Alors, on ne vous donnera pas le meilleur spot pour pêcher des bulots, ni les dix randonnées à faire absolument, et encore moins là où manger le meilleur kouign amann. Par contre, nous nous sommes attachés à dresser le portrait de personnalités, d’artisans, de producteurs, d’associations, de restaurateurs et d’entrepreneurs inspirants qui tissent ensemble l’âme de cette péninsule unique et la font vibrer tout au long de l’année

De Saint-Gildas-de-Rhuys à Port Navalo, en passant par l’anse du Logeo, le Bodérin et Saint Armel, la revue Presk’île vous emmène parcourir la presqu’île de Rhuys avec des projets solidaires, des (tiers-)lieux engagés et des personnalités hautes en couleurs.

Cette revue s'adresse aux visiteurs réguliers qui souhaitent (re)découvrir la presqu’île d’un autre œil, aux curieux qui s’y aventurent pour la première fois, mais surtout aux presqu’îliens qui souhaitent conserver chez eux une ode poétique à cet endroit qui leur est cher et contribuer à la valorisation de leur patrimoine local.

Le format de la revue :

- 156 pages de beaux textes et de belles images

- Entièrement conçue et imprimée en Europe, sur un papier recyclé de qualité

- Dimensions 170x240mm : un format pratique à glisser dans votre sac de plage, à exposer sur votre table basse ou à feuilleter au coin de la cheminée

Au programme :

- Des rencontres avec des ostréiculteurs et maraîchers qui ont à coeur de faire leur travail dans le plus grand respect de la nature et du cycle des saisons

- Un entretien avec un historien spécialiste de la presqu’île

- Les mémoires d’un jeune estivant devenu résident qui apportent un éclairage sur les évolutions de la presqu’île depuis les années 1940

- Des néo-vignerons, pionniers de la fabrication du vin dans le Morbihan

- Un chantier naval qui restaure des vieux gréements morbihannais traditionnels

- Un collectif paysan et festif

- Un tiers-lieux qui aide les jeunes entrepreneurs à se lancer

- Une monnaie locale pleine de promesses... et bien plus encore !



Presk’île a aussi une présence en ligne avec des contenus exclusifs, des vidéos-interviews au format court et des recommandations sur le pouce. Pour toujours plus de presqu'île, suivez-nous sur Instagram : @preskile_magazine.

Pourquoi pré-commander la revue Presk’île ?

- Pour être assuré.e de pouvoir mettre la main sur un exemplaire de la revue qui sera éditée en très petite quantité

- Pour avoir chez vous un objet qui rend hommage à cet endroit que vous aimez tant

- Pour pouvoir l’offrir à un.e ami.e que vous n’arrivez pas à convaincre de venir vous rendre visite sur la presqu’île. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année !

- Pour la laisser traîner chez le coiffeur, chez le médecin...

À quoi servira le financement ?

Presk’île est une revue entièrement auto-éditée. Nous n’avons pas de partenariat publicitaire, et aucun des artisans, producteurs ou restaurateurs n’a payé pour figurer dans la revue. Ils ont tous été choisis pour leur authenticité et la qualité de leur travail. Les photos ont été prises par Lenni, et les textes écrits par Emma. Nous ne recevrons personnellement aucune rémunération pour ce projet. Les coûts proviennent essentiellement de la mise en page, réalisée par une graphiste professionnelle, et de l’impression par un imprimeur de qualité.

Sans votre soutien, la revue Presk’île ne pourra pas voir le jour. Si nous atteignons notre objectif, nous pourrons financer l’impression de la revue. Si nous le dépassons, nous pourrons même organiser une petite soirée de lancement sur la presqu’île, qui permettrait à tous ceux qui ont contribué à ce projet de célébrer ensemble et à ceux qui le souhaitent de récupérer leur revue en mains propres !

Notre objectif : 8000 €. 5000 € pour la mise en page de la revue (58 %), 3000 € pour l’impression (34 %), 640 € de commission Ulule (8 %)

Du 7 septembre au 11 octobre : précommandes. Mi-septembre à fin octobre : Finalisation du contenu et de la mise en page. Fin octobre à fin novembre : impression. Début décembre : soirée de lancement et livraison des contreparties.

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Par Projet Ulule

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