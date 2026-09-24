Mathieu Persan, lauréat du Prix Roman Graphique News

Le Prix Roman News a été décerné à Thélyson Orélien pour son roman C'était ça ou mourir (Grasset), mais le jury ne s'est pas arrêté à cette seule récompense. Le même jour, il a ainsi distingué Mathieu Persan pour sa bande dessinée Le Passage (Hachette Pratique), en lui remettant le Prix Roman Graphique News.

Le jury a salué « la mise en images, sensations et sons, de la dépression adolescente dans un roman graphique à deux voix et en deux couleurs ». Réagissant à la distinction, Mathieu Persan a admis, au sujet de cette œuvre, qu'il aurait « préféré ne jamais avoir à l’écrire ».

« Mais la vie a rendu cette écriture nécessaire. Comme une responsabilité devant la détresse de ma fille, de tous ces enfants qui souffrent quotidiennement. Un devoir de raconter la vie de ces adolescents en proie à la dépression, laquelle leur prend tout », a-t-il poursuivi.

À ses yeux, le Prix Roman Graphique News récompense surtout « les enfants qui se battent dans l’ombre. Dans la solitude de leur tête, de leur chambre et de leurs cicatrices. Dans l’ombre aussi d’une société en partie responsable de leur détresse, et qui ne les reconnaît pas. Ces enfants que l’on cache, qui disparaissent des salles de classe sans laisser de traces. Ces enfants qui ne rentrent pas dans le système rigide et froid que nous, nous tous, leur imposons, parfois sans en avoir conscience », a-t-il expliqué.

Le jury a également décerné un prix spécial à Élise Lespade pour Paradisi Gloria, paru aux éditions Le Cercle ouvert et déjà salué par le Prix Stanislas. Cette récompense vient saluer « les qualités d’un ouvrage hors norme dont la beauté stylistique et l’envergure romanesque impressionnent ».

L'autrice a reçu ce prix spécial « avec une immense joie [...], belle récompense pour les sept années de travail que j’ai consacrées à l’écriture de ce livre ».

À LIRE - 3e édition du Prix littéraire du Nouvel Obs : le jury est prêt

Le jury des prix réunissait cette année Véronique Nichanian, Isabelle Giordano, Emmanuelle Loyer, Sonia Sieff, Mohammed Aissaoui, Adrien Gombeaud, Mathieu Palain, David Barroux, Marin Karmitz et Yves de Gaulle. Les comités de sélection, pour leur part, sont composés de Marielle Gobron, Sarah Sauquet, Vo Song Nguyen et Isabelle Rabineau, présidente des comités de sélection et secrétaire générale. La présidence des prix est coassurée par Jacques Terzian et Franck Jeantet, directeur général du Publicisdrugstore.

En 2025, le Prix Roman News avait récompensé Sorj Chalandon pour Le Livre de Kells (Grasset) et le Prix Roman Graphique News était revenu à Alfred pour Les Jardins invisibles (Delcourt).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com