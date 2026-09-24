Kill Jackie, une mini-série tirée d'un livre d'Aidan Truhen

Auteur de romans de fantasy et de science-fiction, le Britannique Nick Harkaway signe aussi des polars sous le pseudonyme Aidan Truhen, dont Allez tous vous faire foutre, traduit par Fabrice Pointeau pour les éditions Sonatine (et disponible en poche chez 10/18), qui sert de base à cette mini-série diffusée par HBO Max.

Supervisée par Conor Keane (North Sea Connection) et Tom Butterworth (Britannia, Ashes to Ashes), la mini-série réunit à son casting Catherine Zeta-Jones, donc, mais aussi Daniel Ings, Darci Shaw, Raff Law, Sidse Babett Knudsen et Óscar Jaenada.

Les 8 épisodes de Kill Jackie sont réalisés par Damon Thomas, derrière la caméra pour deux épisodes de The Big Cigar (2024), série Apple TV retraçant la vie de Huey P. Newton.

Par Antoine Oury

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