L'échelle de Judith : la nuit tient encore, mais quelqu’un veille

Au début des années 2000, le romancier imagine une série d’accidents sur la départementale 925, près de Beaugency. La centrale nucléaire voisine nourrit les soupçons ; une Dame blanche peuple les conversations, les bois, les peurs adolescentes. Mais une autre obscurité retient bientôt le regard. Judith, universitaire en musicologie, vient de perdre Marc, son mari, sur cette même route. Elle se sait atteinte d’un cancer. La voici seule dans une maison qui continue de chauffer, de craquer, presque de vivre sans elle.

Ce décalage fait la force des premières pages. Rien ne se conforme à ce qu’un deuil devrait produire. Ni les larmes, ni le manque, ni même les souvenirs ne viennent sur commande : « Le passé n’est plus, le présent se perd, et pourtant elle n’éprouve aucune tristesse, seulement des turbulences diffuses. » Sarde accueille les contradictions de cette femme, sa fatigue de répondre. Elle cherche où poser son corps et comment tenir jusqu’à demain.

Une chambre dans la mémoire

L’écriture épouse ces vacillements. Les propositions s’allongent, bifurquent, puis un mot les arrête, une sensation les relance. Le thé, les étoffes, une lampe composent un monde tactile, traversé de musique. Celle-ci ne console pas toujours, car « la musique, nouvellement, la heurte, la fragilise, la blesse ». Fauré et Debussy, les élans devenus insupportables de Stravinski, mesurent les variations de sa sensibilité. Ces références ne servent pas de décor : elles font sentir ce qu’elle peut encore accueillir, ce qui la submerge.

Une belle trouvaille déplace encore cette exploration. Sur la piste de la liaison de Marc avec Inès, une journaliste, Judith s’approche des lieux où elle imagine les amants réunis. Elle cherche moins une faute qu’une présence : « Je viens donc le retrouver… » Dans la chambre d’hôtel, le désir des autres réveille le sien, des audaces anciennes, une jeunesse enfouie. Le récit touche ici juste : la découverte de l’adultère devient une manière inattendue de retrouver ses propres élans.

Le chapitre suivant précise pourtant que les rendez-vous avaient surtout lieu ailleurs. L’écart est fécond. Une scène peut être inexacte et produire un bouleversement véritable. « Un surcroît de vérité — de réel — n’aurait pu que lui nuire » : la phrase donne sa profondeur au livre, qui observe comment l’imagination soutient une existence, mais aussi comment elle peut l’égarer. D’un côté la chambre rêvée, de l’autre une légende qui dévore les vivants.

Quand la brume insiste

Cette ambition a toutefois ses revers. Les développements consacrés aux autorités, aux enquêtes et aux rumeurs ralentissent parfois la circulation entre les consciences. Le narrateur explique, commente, conclut : « La politique est une boussole à la tête vide, tout le monde le sait. » La pointe est vive, mais sa généralité ferme ce que les scènes intimes savent laisser ouvert. Les figures publiques paraissent alors moins complexes que les êtres saisis dans leur solitude.

Autre réserve : brume, flottement, vertige et langueur reviennent si souvent que certaines atmosphères finissent par se confondre. Leur retour hypnotise, puis émousse par endroits le pouvoir de surprise des images. On souhaiterait parfois une coupe plus franche, un peu d’air entre deux nappes de sensations.

Reste une attention aiguë aux secours minuscules. À Tours, épuisée par les traitements, Judith écoute les étudiants rentrer, un peintre marcher au-dessus d’elle. « Ce n’est presque rien, c’est infime, mais ces bruits la rassurent, la font vivre. » Là, Sarde n’a besoin d’aucun commentaire. Un plafond, quelques pas. La nuit tient encore, mais quelqu’un veille.

NdR : Galien Sarde collabore ponctuellement à ActuaLitté, où il publie des chroniques et des entretiens.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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