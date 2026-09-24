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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
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L’IA est arrivée, et le mot “aide” s’est complètement décousu

Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.

Le 24/09/2026 à 11:53 par Auteur invité

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Publié le :

24/09/2026 à 11:53

Auteur invité

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Pas l’aide de l’IA : l’aide d’AA

En 2016, K24 (revue littéraire en ligne fondée à Istanbul en 2015) a demandé à Levent Cantek, éditeur aux éditions İletişim, comment l’éditeur travaille avec l’auteur. Pour les manuscrits qui arrivent chez İletişim, Cantek a répondu : « Nous travaillons toujours sur le texte », puis il a énuméré ce qu’on y fait : « allègements, mises en relief, réécritures ». La dernière donne aujourd’hui un peu mal à la tête : réécritures.

Sur l’intelligence artificielle, les règlements des concours de nouvelles en Turquie ne jouent pas la même partition. L’un écarte les textes « produits par l’intelligence artificielle ou créés principalement avec l’aide de l’intelligence artificielle ». Un autre fait accepter et signer au candidat que sa nouvelle « n’a reçu aucune aide de l’intelligence artificielle ». Un troisième demande, si l’IA a servi pour une idée ou une information, de préciser dans le formulaire de candidature sur quels points on a reçu de l’aide.

Avant de mettre l’IA au pas, les règlements feraient bien de s’accorder entre eux. Le premier laisse visiblement place à une certaine dose d’aide de l’IA ; ce qui est interdit, c’est que le texte soit créé « principalement » avec elle. Le deuxième exige une aide nulle. Le troisième a le ton plus conciliant : vous pouvez l’utiliser pour une idée ou une information, pourvu que vous le disiez. Nous avions mille soucis, en voici un de plus.

Le mot sur lequel je bute, c’est celui-ci : « aide » (en turc, destek). C’est un sac si large qu’il contient aussi bien le fait de signaler une faute d’orthographe que celui de faire écrire la nouvelle de bout en bout. Quand un même mot recouvre les deux, avec quelle règle mesurera-t-on la distance qui les sépare ?

Le concours est à vous, le règlement aussi ! Refusez donc les nouvelles écrites en Georgia. Exigez du « Roman ». Du Times New, bien sûr ! Mais au moins, quand vous dites ce que vous interdisez, ne confondez pas les verbes. Changer un mot, reprendre le rythme d’une phrase, dire « cette réplique ne va pas dans la bouche de ce personnage », signaler une incohérence matérielle dans une scène, faire sauter un paragraphe, réécrire un dialogue, ajouter à la scène un geste auquel l’auteur n’avait pas pensé, reconstruire le personnage et l’intrigue, enfin produire le texte entier : ce n’est pas la même chose. Dès que vous appelez tout cela « aide », les plateaux de la balance sont faussés d’avance.

Quand un « éditeur humain » fait tout cela, nous appelons presque tout travail éditorial. Quand c’est l’IA : « Interdit, mon gars ! »

Sur cette question, dont on parlera de plus en plus, je n’entrerai pas par la théorie, mais directement par mes archives. Car bien avant l’IA, il y avait AA. Alias Adnan Algın.

Quand corriger devient réécrire

Pendant des années, j’ai révisé les textes des autres (les traductions turques de Stephen King et de Neil Gaiman, de J. Courtney Sullivan, jusqu’aux manuscrits du romancier turc Emrah Polat). Je dis « réviser », mais à mesure que j’ouvre les vieux fichiers, le mot n’est pas sans rougir par endroits.

Dans une réplique, on lit : « La combine est montée, la machine tourne comme ça, un point c’est tout ! » Je l’ai changée en : « C’est comme ça qu’on a monté la combine, et c’est comme ça que la machine tourne, voilà ! » L’idée est de l’auteur, sans aucun doute. Voyez : pour « doute », je n’ai pas écrit « kuşku », j’ai préféré « şüphe » — deux mots turcs pour la même chose, le premier promu par la réforme de la langue, le second venu de l’arabe. Une IA peut expliquer la différence entre ces deux mots. Mais Sa Majesté l’IA ne peut pas, sans que l’utilisateur intervienne, effacer « kuşku » de cette phrase pour y mettre « şüphe ».

Sur une page Word, pour les plats apportés à table, on avait écrit « apéritif ». J’ai noté en marge : « L’apéritif se boit, il ne se mange pas. » Jusque-là, c’est la révision que l’on connaît : voir l’emploi fautif, montrer le bon.

Mais dans un autre paragraphe, la phrase « Un homme d’une trentaine d’années, cheveux en queue-de-cheval, en communion avec le téléphone qu’il tenait à la main, s’adossait à la voiture » est devenue : « Un homme d’une trentaine d’années, cheveux en queue-de-cheval, enfoui dans le téléphone qu’il tenait à la main, était soudé à la voiture. » Quelques lignes plus bas, en marge du « vent qui lèche les hauteurs d’Oran » (un quartier d’Ankara, non la ville algérienne), j’ai noté : « Cliché : le vent qui lèche. » Et j’ai proposé dessous : « le vent qui secoue presque les hauteurs d’Oran ». L’auteur s’en sert s’il veut ; moi, là, j’ai cassé le cliché et préparé un tremplin vers une autre manière de dire. Ici, je ne corrige plus la phrase, je la réécris. En langage d’aujourd’hui : un AA plutôt génératif.

Ailleurs, « muhtelif » et « olasılık » se sont retrouvés côte à côte ; j’ai remplacé « olasılık » par « ihtimal » — deux mots pour « probabilité », le premier forgé par la réforme linguistique, le second venu de l’arabe, comme « muhtelif » (divers). Était-ce une faute ? Non. Tout le secret est là. Ce qui n’est pas faux peut aussi écorcher l’oreille. À côté de « muhtelif », mon oreille a invité « ihtimal » avant « olasılık ». Pourquoi ? Pour que les mots se donnent le bras sur le même terrain.

Aujourd’hui encore, je ferme difficilement les yeux sur « çaba » (l’effort). Je lis dans une phrase : « ils résistaient ensemble, s’efforçaient pour que la sueur de leur front ne se perde pas ». J’interviens : « ils résistaient corps et âme ». « S’efforcer » n’est pas faux ; mais la phrase, elle, s’efforce. « Çaba » et « gayret » (l’ardeur) sont voisins dans le dictionnaire, mais pas jumeaux dans la phrase. Là où pèsent la volonté, l’engagement conscient, je prends « gayret » par la main. Dans « gayret », il y a « cehd » : un labeur grand et conscient.

Demandez aujourd’hui à une IA : « Ici, çaba ou gayret ? », elle peut vous donner une réponse tout à fait raisonnable. Demandez-lui : « Muhtelif olasılık ou muhtelif ihtimal ? », elle peut peser cela aussi. Mais la question est ailleurs : ces questions n’ont pas été posées. Pendant que le texte passait sous mes yeux, quelque chose a gêné mon oreille.

C’est l’un des talents du réviseur : le texte ne lève pas la main pour demander de l’aide ; le réviseur a la puce à l’oreille. Sur la même page, vous pouvez être lexicographe, oreille du turc, scripte, assistant de mise en scène, parfois même seconde plume.

Jusqu’où peut entrer la main de l’éditeur ?

Si j’étais seul à raconter cela, on pourrait dire : « Il a ouvert ses vieux fichiers Word et il tire la couverture à lui. » Or les dossiers Emrah Polat que j’ai entre les mains sont justement, pour cette raison, un bon cas d’école : jusqu’où la main d’un éditeur humain peut-elle entrer dans un texte, et comment le livre reste-t-il pourtant le livre de son auteur ?

À la parution d’Alocu Tilki’nin Serencamı, Emrah Polat m’en a dédicacé un exemplaire. Sur la première page, il avait écrit de sa main : « À Adnan Bey, qui a apporté d’importantes contributions à la formation du roman, bonne lecture. Avec affection et respect. »

La formule compte : « d’importantes contributions à la formation du roman ». Dans la page de crédits : édition, Levent Cantek ; correction, Ayla Karadağ. Moi, je n’y suis pas.

Un an plus tard, dans l’édition İletişim de Köpek Adamlar (Les Hommes-chiens), la chose devient plus visible encore. Dans la page de remerciements imprimée, Polat dit avoir fait dans le roman, suivant les suggestions de Levent Cantek, « des coupes, des ajouts », et l’avoir repétri en tenant compte des équilibres modifiés. À la fin de la même page, il écrit : « Je remercie Levent Cantek et Adnan Algın, dont les contributions sont allées au-delà de la correction. »

Köpek Adamlar avait d’abord paru en 2009 sous l’étiquette des éditions Pupa. Ce remerciement ne suit donc pas de près la première publication ; c’est une décision prise six ans plus tard, pour une nouvelle édition. De plus, dans les crédits de cette édition, figurent à la correction Seher Meral Sarıboyalı et Nebiye Çavuş ; moi, toujours pas.

D’un côté, un roman coupé, augmenté, repétri sur les suggestions de l’éditeur ; de l’autre, une « contribution au-delà de la correction ». Pour discuter des limites du travail éditorial humain, on trouverait difficilement petit laboratoire plus commode.

L’auteur des livres reste Emrah Polat. L’histoire est à lui, les personnages sont à lui, le monde est à lui, la responsabilité de l’ensemble est à lui. Moi, je suis entré sérieusement en divers endroits de cet ensemble. J’ai changé des phrases, j’ai écrit des phrases, j’ai construit des répliques, j’ai arraché des clichés pour proposer d’autres images, j’ai défendu à mort les « chapeaux » (les accents circonflexes). Rien de tout cela n’a rendu contestable le nom d’auteur sur la couverture, et rien ne le rendra.

L’édition ne le cache d’ailleurs pas. Dans la même enquête de K24, Suat Duman, un autre éditeur, laisse le dernier mot à l’auteur : « Celui qui donnera au livre sa forme définitive, même si la main de l’éditeur est passée entre-temps, c’est encore l’auteur. »

Quand Pound et Lish tenaient déjà le stylo

Du côté de la littérature mondiale, cette « main » se voit plus nettement encore. Dans les brouillons de The Waste Land de T. S. Eliot, la main d’Ezra Pound est sous nos yeux. La plupart des interventions manuscrites sur les pages sont de Pound ; il propose de retirer certaines parties, Eliot réécrit certains passages. À un endroit, Pound a même employé STET, le terme professionnel de la correction : « Laissez. » La main du poète et celle de l’éditeur sur la même page. Sur la couverture, il est toujours écrit T. S. Eliot.

Avec Raymond Carver et Gordon Lish, le stylo rouge devient hache. Selon The New York Review of Books, Lish réduit de plus de 50 % la longueur totale du manuscrit de What We Talk About When We Talk About Love (Parlez-moi d’amour en français) ; il élague au moins 70 % de trois nouvelles, change le titre de dix d’entre elles, réécrit la fin de quatorze. Le 8 juillet 1980, Carver envoie à Lish une lettre lui demandant d’arrêter la publication du livre sous cette forme. Une semaine plus tard, il change d’avis ; le livre paraît avec les lourdes interventions de Lish. L’auteur du livre ? Raymond Carver.

L’IA change-t-elle vraiment la nature de l’« aide » ?

Puis l’IA est arrivée, et le mot « aide » s’est complètement décousu.

« Avez-vous utilisé l’intelligence artificielle ? »

« Pour quoi faire ? »

« Lui avez-vous fait écrire la nouvelle ? »

« Est-ce elle qui a créé les personnages ? »

« Est-ce elle qui a trouvé l’intrigue ? »

« Ou bien, dans la nouvelle que vous avez écrite vous-même, vous a-t-elle demandé : “Comment la veste posée sur la chaise un paragraphe plus tôt s’est-elle retrouvée sur le dos de l’homme deux paragraphes plus loin ?” »

Quand un éditeur humain dit « cette réplique ne peut pas sortir de la bouche de cet homme », vous avez reçu une aide professionnelle. Quand l’IA dit la même chose, les sirènes du dopage littéraire hurlent à tue-tête.

L’éditeur humain fait sauter un paragraphe, fait changer la fin, réécrit la phrase ; et dans mes vieux fichiers, des phrases réécrites de bout en bout, des images clichées remplacées par d’autres, il y en a à la pelle !

On ne peut pas non plus en conclure que « quoi que fasse l’IA, tout est travail éditorial ». Dire « écris-moi une nouvelle de mille mots sur la solitude », lire en soupirant le texte qui arrive et le signer, ce n’est pas la même chose que faire vérifier par une IA les points faibles d’un texte que vous avez écrit vous-même.

Il y a bien sûr des zones grises. Il y en avait aussi dans le travail éditorial humain. À partir de quel pourcentage d’une phrase modifiée l’éditeur devient-il « auteur » ? Quand il reconstruit la moitié d’un dialogue ? Quand il ajoute un geste de scène ? Quand il propose de changer la fin ? Quand il écrit comment le personnage doit parler ?

Ces questions ne sont pas nées avec l’IA générative. L’IA en a ajouté de nouvelles ; puis nous avons tout fourré dans un seul grand sac d’un seul mot : l’aide.

Mesurer l’aide, mais avec quelle balance ?

Un concours peut dire : « L’éditeur humain est autorisé, l’aide de l’IA est interdite. » Fixer les règles, c’est son affaire. Mon objection porte sur l’usage du mot « aide » comme une balance à réglage unique qui mesurerait la pureté de la paternité d’un texte. Dans l’histoire de la littérature, les textes ont reçu de l’aide, et fort bien. Et quelle aide !

Ce qui importe est ailleurs : qui a construit le texte ? Qui a créé le monde ? De quel côté pesaient les décisions créatrices ? Jusqu’où l’aide s’est-elle étendue ? Qui a dit le dernier mot ? Qui porte la responsabilité du texte qu’il a signé ?

Par curiosité, j’ai essayé. J’ai soumis à des logiciels gratuits de détection d’IA mes propres textes, que l’IA n’a jamais touchés. L’un a dit cinquante-cinq pour cent. L’autre s’est montré plus généreux : soixante-sept pour cent. Si le jury doit mesurer cette « aide », que prendra-t-il en main ? Un de ces logiciels.

Et pas seulement les jurys. Cette semaine, en France, le jour même où il recevait le prix Fnac, un premier roman de la rentrée a été déclaré écrit « presque intégralement » par une IA : un compte anonyme, un logiciel de détection, un chiffre. L’auteur dément ; l’AFP, passant les mêmes extraits dans d’autres détecteurs, a obtenu d’autres résultats. Différents logiciels, différents verdicts.

Je regarde mes archives : le rouge est à moi, le vert est à moi, le gras est à moi. Certaines phrases sont carrément à moi. Le livre ? À celui à qui il appartient : Emrah Polat, Stephen King…

Dans le dossier Polat, c’est l’auteur lui-même qui a consigné la chose : d’abord « d’importantes contributions à la formation du roman », puis « des contributions au-delà de la correction ».

Maintenant que l’IA fourre son nez dans ce même « au-delà », nous ne savons plus quoi interdire ni combien ni comment.

L’IA est arrivée, et l’« aide » s’est déréglée.

Adnan Algın

Adnan Algın est écrivain et poète à Istanbul. Correcteur en agence de publicité depuis plus de vingt ans, il a aussi préparé pour la publication une quinzaine de romans traduits en turc (Stephen King, Neil Gaiman, Lee Child…). Il est l’auteur d’un recueil d’essais, Fax, Taxi & Sex – Espassız Sayıklamalar (Bamm, 2009).

Crédits photo : Neel, CC 0

 
 
 

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Contact : contact@actualitte.com

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Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.

12/06/2026, 06:00

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“Se montrer ou disparaître !” : quand l’hyper-visibilité tue l’imaginaire

Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.

11/06/2026, 12:07

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“La loi Lang ne suffit plus : il est temps de se structurer”

Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.

09/06/2026, 16:16

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Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

02/06/2026, 17:37

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ?

ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble très fortement à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.

24/09/2026, 13:34

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“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

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Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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Journée de la paix : 5 romans où 5 minutes d'échange épargnaient 300 pages

Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.

19/09/2026, 10:00

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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

19/09/2026, 07:30

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De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise

Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…

16/09/2026, 17:03

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“Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment”

L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.

16/09/2026, 09:30

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”Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs” : Béliveau éditeur à la conquête de l’Europe

Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.

16/09/2026, 09:00

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À quelques pas de toi : le podcast qui a relié les générations

Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.

14/09/2026, 16:07

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“Le problème n’est pas de savoir si une IA a touché au texte, mais qui décide”

À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.

14/09/2026, 07:00

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Ben Templesmith, l'homme qui a appris à l'ombre comment mordre

Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.

13/09/2026, 07:00

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La Médecine du Travail interdit le retour au boulot à ces six héros de roman

Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.

12/09/2026, 06:00

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25 ans après le 11-Septembre, les vies derrière l’Histoire

Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.

 

11/09/2026, 13:08

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Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».

09/09/2026, 13:56

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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

08/09/2026, 18:33

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“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

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Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

07/09/2026, 17:25

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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

05/09/2026, 11:50

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Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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“Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !

03/09/2026, 18:13

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

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Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.

01/09/2026, 17:32

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Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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“Dieu est mort, mais il n’arrive pas à s’en consoler”

Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.

31/08/2026, 17:11

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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