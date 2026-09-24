Prix Bravo Marine Zulu : 15 titres sélectionnés, dans 3 catégories

La sélection du Prix Bravo Marine Zulu, saison 2025-2026

Livre

Une revanche française de la guerre de Sept Ans à la guerre d’Amérique 1763 – 1783, Henri Ortholan, Bernard Giovanangeli Éditeur

La Marine de la Révolution – l‘étrange victoire, Olivier Aranda, Éditions Passés Composés – Ministère des Armées

Entre ciel et mer - Vivre à bord du porte-avions Charles de Gaulle, Julie Verger et Maéva Ricci, Éditions Nautilus

Dans les lits du vent, Benoît Lugan, Éditions Cent Mille Milliards

Le Zorg - la tragédie à l’origine de l’abolition de l’esclavage, Siddharth Kara, traduit par Anatole Tomczak, Éditions Paulsen

Beau livre

Chroniques littorales, José-Manuel Lamarque, Éditions Gründ – France Inter

Attraction polaire, Pauline Marcel et Jonathan Florent, Éditions L’Ancre de Marine

Le grand atlas viking – des premiers raids au temps des missionnaires, Stéphane Coviaux, Éditions Glénat

Ces bateaux qui ont écrit l’histoire de la Marine, François Guichard et Jean-Benoît Héron, Éditions Glénat

La Marine et les peintres - Quatre siècles d’art et de pouvoir, sous la direction de Bertrand de Sainte–Marie, Musée national de la Marine – Éditions sans égal

BD

Le haut de la vague - Charmian et Jack London à Hawaï, Christophe Dabitch et Thierry Murat, Éditions Futuropolis

Hemingway, la jeune fille et la mer, Philippe Charlot et Laurent Zimny, Éditions Dargaud

Léon, les écrits retrouvés de Pépé, Frédéric Bihel, Éditions Futuropolis

Les grandes personnes – Récits du naufrage de la Belle Héloïse, Tehem, Éditions Dargaud

Danser avec le vent, Emmanuel Lepage, Éditions Futuropolis

Créé en 1987 par l’Association des Officiers de Réserve de la Marine nationale (ACORAM), le prix a connu plusieurs évolutions au fil du temps : d’abord nommé « Amiral Frémy » en 1996, puis « Prix Marine » en 2009, il devient en 2013 le « Prix Marine & Océans ».

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Depuis 2017, il porte le nom de Prix Marine Bravo Zulu, expression empruntée au code OTAN signifiant « bien joué, félicitations » — un message traditionnellement adressé par un navire commandant à ses équipages pour saluer une manœuvre réussie.

L'année dernière, le Prix Marine Bravo Zulu avait honoré Le capitaine égaré, de Vincent Guéquière (éditions Paulsen), Le Vigilant, de Raynal Pellicer et Titwane (éditions La Martinière) et Le port des marins perdus et Les filles des marins perdus, de Teresa Radice et Stefano Turconi (éditions Glénat).

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Par Dépêche

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