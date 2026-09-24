Prix Bravo Marine Zulu : 15 titres sélectionnés, dans 3 catégories

Le Prix Marine Bravo Zulu célèbre chaque année les œuvres qui traduisent la passion et la culture maritime sous toutes leurs formes : sa sélection réduite, pour la saison 2025-2026, a été établie. Le jury, présidé par le capitaine de frégate Jean-Pascal Dannaud, se réunira début octobre et devrait se prononcer en décembre prochain...
Le 24/09/2026 à 09:30 par Dépêche
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24/09/2026 à 09:30
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Une revanche française de la guerre de Sept Ans à la guerre d’Amérique 1763 – 1783, Henri Ortholan, Bernard Giovanangeli Éditeur
La Marine de la Révolution – l‘étrange victoire, Olivier Aranda, Éditions Passés Composés – Ministère des Armées
Entre ciel et mer - Vivre à bord du porte-avions Charles de Gaulle, Julie Verger et Maéva Ricci, Éditions Nautilus
Dans les lits du vent, Benoît Lugan, Éditions Cent Mille Milliards
Le Zorg - la tragédie à l’origine de l’abolition de l’esclavage, Siddharth Kara, traduit par Anatole Tomczak, Éditions Paulsen
Chroniques littorales, José-Manuel Lamarque, Éditions Gründ – France Inter
Attraction polaire, Pauline Marcel et Jonathan Florent, Éditions L’Ancre de Marine
Le grand atlas viking – des premiers raids au temps des missionnaires, Stéphane Coviaux, Éditions Glénat
Ces bateaux qui ont écrit l’histoire de la Marine, François Guichard et Jean-Benoît Héron, Éditions Glénat
La Marine et les peintres - Quatre siècles d’art et de pouvoir, sous la direction de Bertrand de Sainte–Marie, Musée national de la Marine – Éditions sans égal
Le haut de la vague - Charmian et Jack London à Hawaï, Christophe Dabitch et Thierry Murat, Éditions Futuropolis
Hemingway, la jeune fille et la mer, Philippe Charlot et Laurent Zimny, Éditions Dargaud
Léon, les écrits retrouvés de Pépé, Frédéric Bihel, Éditions Futuropolis
Les grandes personnes – Récits du naufrage de la Belle Héloïse, Tehem, Éditions Dargaud
Danser avec le vent, Emmanuel Lepage, Éditions Futuropolis
Créé en 1987 par l’Association des Officiers de Réserve de la Marine nationale (ACORAM), le prix a connu plusieurs évolutions au fil du temps : d’abord nommé « Amiral Frémy » en 1996, puis « Prix Marine » en 2009, il devient en 2013 le « Prix Marine & Océans ».
À LIRE - 3e édition du Prix littéraire du Nouvel Obs : le jury est prêt
Depuis 2017, il porte le nom de Prix Marine Bravo Zulu, expression empruntée au code OTAN signifiant « bien joué, félicitations » — un message traditionnellement adressé par un navire commandant à ses équipages pour saluer une manœuvre réussie.
L'année dernière, le Prix Marine Bravo Zulu avait honoré Le capitaine égaré, de Vincent Guéquière (éditions Paulsen), Le Vigilant, de Raynal Pellicer et Titwane (éditions La Martinière) et Le port des marins perdus et Les filles des marins perdus, de Teresa Radice et Stefano Turconi (éditions Glénat).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 10/06/2026
160 pages
Futuropolis Gallisol Editions
25,00 €
Paru le 10/04/2026
112 pages
Dargaud
21,50 €
Paru le 08/04/2026
176 pages
Futuropolis Gallisol Editions
23,00 €
Paru le 16/01/2026
149 pages
Dargaud
23,00 €
Paru le 05/11/2025
224 pages
Futuropolis Gallisol Editions
29,00 €
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