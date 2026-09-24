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3e édition du Prix littéraire du Nouvel Obs : le jury est prêt

La troisième édition du Prix littéraire du Nouvel Obs se profile, toujours soutenue par la Maison Chanel, ce qui permet de doter la récompense à hauteur de 20.000 €. Il saluera à nouveau une écrivaine pour un premier livre écrit en français, publié entre août 2026 et février 2027, afin d'accompagner la lauréate dans la conception de son deuxième roman.

Le 24/09/2026 à 09:01 par Dépêche

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Publié le :

24/09/2026 à 09:01

Dépêche

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Née du désir de projeter une lumière particulière sur de nouvelles voix, la récompense portée par l'hebdomadaire connaitra bientôt sa troisième édition. Elle a récompensé, depuis sa création, Adèle Yon, en 2025 pour son enquête familiale Mon vrai nom est Élisabeth (Éditions du sous-sol), puis Agathe Charnet, l'année dernière, pour Peut-être le hasard (Les Corps conducteurs).

La liste des titres retenus sera dévoilée au printemps 2027. La remise du Prix littéraire du Nouvel Obs 2026 aura lieu en avril prochain à la Librairie 7L. Elle sera suivie d’une rencontre avec la lauréate lors du festival littéraire « MOT pour Mots » en juin 2027.

Le Prix sera décerné par un jury composé de journalistes littéraires du Nouvel Obs et de personnalités du monde des lettres et de la culture. Les jurés de cette troisième édition sont ainsi Sarah Chiche (écrivaine), Jérôme Garcin (écrivain et chroniqueur littéraire au Nouvel Obs), Grégoire Leménager (directeur adjoint de la direction du Nouvel Obs), Marie NDiaye (écrivaine), Élisabeth Philippe (grand reporter au service culture au Nouvel Obs), Amandine Schmitt (journaliste littéraire au Nouvel Obs, responsable du site BibliObs.com) et Adèle Yon (écrivaine, lauréate de la première édition).

Tout au long de l’année, Le Nouvel Obs proposera dans ses pages et sur ses supports numériques des portraits d’autrices qui font leur entrée en littérature et sont amenées à jouer un rôle important dans le paysage littéraire français.

Les valeurs portées par Le Nouvel Obs, ainsi que son expertise dans le domaine de la littérature, font du Prix littéraire du Nouvel Obs une promesse de reconnaissance pour les candidates.

À LIRE - Fuck Circus : Esther Teillard remporte le Prix Littéraire de la Vocation 2026

Consciente du rôle primordial que jouent la lecture et l'écriture dans la vie, la Maison Chanel est heureuse de soutenir ce Prix, manifestant une nouvelle fois son souhait d'encourager des vocations artistiques, de permettre l'émergence de nouvelles voix créatives et de promouvoir la diffusion d'œuvres au plus grand nombre.

Ce partenariat entre Le Nouvel Obs et Chanel prolonge le dialogue de la Maison avec le champ littéraire, initié par Gabrielle Chanel dès les années 1910. Il s'inscrit dans le sillage des Rendez-vous littéraires rue Cambon, format inédit de discussions explorant le thème de l'émancipation des femmes à travers la littérature.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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