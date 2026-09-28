Délivrabilité email : pourquoi vos messages atterrissent en spam et comment y remédier

Le problème n'est presque jamais le contenu. Il est technique, invisible, et se joue avant même que votre destinataire ouvre son client mail. On appelle ça la délivrabilité, et c'est probablement la partie la plus mal comprise de la solution d'email marketing.

Délivré ne veut pas dire reçu

Première confusion à dissiper : votre outil d'envoi vous annonce fièrement un taux de délivrance de 98 %, et pourtant vos campagnes semblent ne toucher personne. Normal, ce chiffre mesure seulement si le serveur du destinataire a accepté le message, pas où ce message a atterri. Selon le dernier benchmark d'EmailToolTester, basé sur les données de Validity, le taux moyen d'arrivée réelle en boîte de réception tourne autour de 83 %.

Concrètement, près d'un email sur six envoyés n'est jamais vu par son destinataire : 10,5 % finissent en spam, et 6,4 % disparaissent purement et simplement.

Et tous les fournisseurs ne se valent pas. Gmail reste le plus indulgent, Outlook le plus sévère, un écart qui compte double si votre liste contient beaucoup d'adresses professionnelles sous Microsoft 365.

Figure 1 – Taux de délivrabilité moyen par fournisseur de messagerie, 2026

(source : Validity, via EmailToolTester, emailtooltester.com)

SPF, DKIM, DMARC : les trois lettres qui décident de votre sort

Ces trois acronymes intimident, mais leur logique est simple une fois qu'on l'a vue une fois : ils permettent à un serveur de messagerie de vérifier que vous êtes bien celui que vous prétendez être.

SPF, la liste des expéditeurs autorisés

Le Sender Policy Framework est un enregistrement DNS qui liste les serveurs autorisés à envoyer des emails au nom de votre domaine. Sans lui, n'importe qui peut usurper votre adresse d'expédition, et c'est précisément ce que font les spammeurs.

DKIM, la signature invisible

Le DomainKeys Identified Mail ajoute une signature cryptographique à chaque email envoyé. Le serveur destinataire la vérifie pour confirmer que le message n'a pas été modifié en chemin et provient bien de votre domaine. C'est l'équivalent d'un cachet de cire sur une lettre.

DMARC, l'arbitre qui décide quoi faire

Le Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance indique aux serveurs de réception quoi faire d'un email qui échoue aux vérifications SPF ou DKIM : le laisser passer (p=none), le mettre en quarantaine (p=quarantine) ou le rejeter (p=reject). Depuis février 2024, Google exige que tout expéditeur envoyant plus de 5 000 messages par jour vers des adresses Gmail ait configuré SPF, DKIM et au minimum un enregistrement DMARC en p=none. Yahoo a adopté les mêmes règles au même moment. Autrement dit : ce n'est plus optionnel, même pour une petite structure qui envoie une newsletter mensuelle à quelques milliers d'abonnés.

Le problème, c'est que publier un enregistrement DMARC et l'appliquer réellement sont deux choses très différentes. Le rapport 2026 d'EasyDMARC sur 1,8 million de domaines montre que 52,1 % d'entre eux publient un enregistrement DMARC valide en 2026. Plus de la moitié des domaines protégés se contentent donc d'observer les emails frauduleux passer, sans jamais les bloquer.

Figure 2 – L'écart entre publier un enregistrement DMARC et l'appliquer réellement, 2026

(source : EasyDMARC, easydmarc.com)

La réputation d'expéditeur : votre casier judiciaire numérique

Même avec une authentification parfaite, un domaine ou une adresse IP qui envoie trop d'emails ignorés, trop de plaintes pour spam ou trop de messages à des adresses invalides finit par se construire une mauvaise réputation. Les fournisseurs de messagerie s'en souviennent, et cette mémoire pèse plus lourd, à terme, que n'importe quel réglage technique.



- Taux de plaintes pour spam : Google recommande de rester sous 0,10 %, avec 0,08 % comme marge de sécurité confortable.

- Taux d'engagement : les emails ouverts, lus et parfois répondus signalent aux filtres que vos messages sont désirés, l'absence d'engagement fait l'inverse.

- Présence sur des listes noires : une seule IP blacklistée peut plomber votre délivrabilité chez plusieurs fournisseurs à la fois, souvent sans avertissement préalable.

L'hygiène de liste : arrêter de parler dans le vide

Une liste de contacts qui n'a jamais été nettoyée accumule des adresses mortes, des fautes de frappe, des pièges à spam et des abonnés qui n'ouvrent plus rien depuis des mois. Chacun de ces éléments abîme un peu plus votre réputation d'expéditeur.

Selon Cleanlist, le taux de rebond moyen toutes industries confondues s'établit à 1,2 % pour les listes bien entretenues, contre 5 à 10 % pour les listes jamais nettoyées. Les équipes qui vérifient leurs adresses en temps réel atteignent des taux de rebond proches de 0,3 % et un placement en boîte de réception autour de 95 %, quand celles qui négligent ce travail perdent près d'un tiers de leurs envois en route.

La bonne nouvelle, c'est que ce travail n'a plus besoin d'être manuel : une solution d'email marketing qui intègre la vérification des adresses et la gestion des inactifs permet de maintenir une liste saine sans y consacrer des heures chaque mois.

Checklist : auditez votre configuration en dix minutes

Avant de blâmer votre contenu ou votre objet d'email, passez ces points en revue. La plupart se vérifient gratuitement en quelques clics.

- Un enregistrement SPF est publié pour votre domaine et inclut tous vos services d'envoi (ESP, CRM, outil de facturation…).

- La signature DKIM est activée et validée pour chaque domaine et sous-domaine d'envoi.

Un enregistrement DMARC existe, avec une politique au minimum en p=quarantine, p=none seul ne protège de rien.

- Le taux de plainte pour spam reste sous 0,10 % (visible dans Google Postmaster Tools ou votre plateforme d'envoi).

- La liste de contacts a été nettoyée au cours des six derniers mois : adresses invalides et inactifs de longue date retirés ou réengagés.

- Le lien de désabonnement en un clic (one-click unsubscribe) est présent et fonctionnel sur chaque envoi marketing.

- Aucune IP ni domaine d'envoi n'apparaît sur une liste noire connue (vérifiable via un outil de blacklist check gratuit).

Ce qui améliore vraiment le placement en boîte de réception

Corriger sa délivrabilité n'est pas affaire d'un seul réglage magique, mais d'un empilement de bonnes pratiques qui se renforcent mutuellement : authentification complète, surveillance régulière de la réputation, et nettoyage systématique des listes avant chaque campagne importante.

C'est aussi pour cette raison que le choix de l'outil d'envoi compte : une solution d'email marketing qui intègre l'authentification, le suivi de réputation et la gestion de liste en un seul endroit évite d'avoir à jongler entre cinq outils différents pour obtenir une configuration correcte.

La délivrabilité ne se règle pas une fois pour toutes : les critères des fournisseurs de messagerie évoluent chaque année, souvent sans grande annonce publique. Un audit trimestriel de la checklist ci-dessus suffit, dans la plupart des cas, à garder une longueur d'avance sur les filtres, et surtout, à s'assurer que le travail mis dans chaque campagne finit bien sous les yeux de quelqu'un.

Par Clément Solym

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