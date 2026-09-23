Un pays, un livre : Augustin Trapenard rejoint TV5MONDE pour une nouvelle émission

Le journaliste et critique Augustin Trapenard présente ce nouveau rendez-vous consacré aux écrivaines et écrivains francophones. Depuis sa bibliothèque, il consacre chaque épisode à un auteur et une œuvre pour raconter un pays, faire découvrir une culture et revenir sur un moment d’histoire.

De Nancy Huston (Canada/Québec) à Rithy Panh (Cambodge), de Léopold Sédar Senghor (Sénégal) à Ananda Devi (Maurice), en passant par Albert Cohen (Suisse), Leïla Slimani (Maroc), Dany Laferrière (Haïti) ou Alain Mabanckou (Congo), la série réunit des écrivains de différentes générations et de plusieurs pays francophones.

Produite par Rosebud (la société qui pilote La Grande Librairie), la série compte 30 épisodes de 3 minutes. Elle s’ajoute à La Grande Librairie et La P’tite librairie, deux programmes littéraires déjà diffusés par TV5MONDE.

Les 30 épisodes :

Belgique (Flandre) — Maurice Maeterlinck, Le Trésor des humbles

Bénin — Olympe Bhêly-Quénoum, Un piège sans fin

Bulgarie — Eliza Gueorguieva, Odyssée des filles de l’Est

Cambodge — Rithy Panh, L’Élimination

Cameroun — Djaïli Amadou, Les Impatientes

Canada/Québec — Nancy Huston, Cantique des plaines

Centrafrique — Étienne Goyémidé, Le silence de la forêt

Comores — Ali Zamir, Anguille sous roche

Côte d’Ivoire — Tanella Boni, Là où il fait si clair en moi

Djibouti — Abdourahman Waberi, Le Pays sans ombre

Fédération Wallonie-Bruxelles — Amélie Nothomb, Premier sang

Égypte — Albert Cossery, Les fainéants dans la vallée fertile

Gabon — Janis Otsiémi, Au ras des hommes

Grèce — Vassilis Alexakis, La langue maternelle

Guinée — Tierno Monémembo, Le Roi de Kahel

Haïti — Dany Laferrière, L’énigme du retour

Liban — Amin Maalouf, Le Rocher de Tanios

Madagascar — Jean-Joseph Rabérivelo, Œuvres complètes

Maroc — Leïla Slimani, Le pays des autres

Maurice — Ananda Devi, Eve de ses décombres

République du Congo — Alain Mabanckou, Verre cassé

Roumanie — Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né

Rwanda — Gaël Faye, Petit pays

Sénégal — Léopold Sédar Senghor, Éthiopiques

Seychelles — Antoine Abel, Coco sec / Une tortue se rappelle

Suisse — Albert Cohen, Belle du Seigneur

Tchad — Nétonon Noël Ndjékéry, Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis

Togo — Sami Tchak, Place des fêtes

Tunisie — Yamen Manai, L’amas ardent

Vietnam — Linda Lê, Les trois Parques

Crédits photo : TV5MONDE

Par Dépêche

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