Un pays, un livre : Augustin Trapenard rejoint TV5MONDE pour une nouvelle émission

TV5MONDE renforce ses programmes d'incitation à la lecture avec Un pays, un livre : un tour du monde des littératures francophones contemporaines diffusé chaque jour en novembre, à l'occasion du XXe Sommet de la Francophonie.
Le 23/09/2026 à 17:39 par Dépêche
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23/09/2026 à 17:39
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Le journaliste et critique Augustin Trapenard présente ce nouveau rendez-vous consacré aux écrivaines et écrivains francophones. Depuis sa bibliothèque, il consacre chaque épisode à un auteur et une œuvre pour raconter un pays, faire découvrir une culture et revenir sur un moment d’histoire.
De Nancy Huston (Canada/Québec) à Rithy Panh (Cambodge), de Léopold Sédar Senghor (Sénégal) à Ananda Devi (Maurice), en passant par Albert Cohen (Suisse), Leïla Slimani (Maroc), Dany Laferrière (Haïti) ou Alain Mabanckou (Congo), la série réunit des écrivains de différentes générations et de plusieurs pays francophones.
Produite par Rosebud (la société qui pilote La Grande Librairie), la série compte 30 épisodes de 3 minutes. Elle s’ajoute à La Grande Librairie et La P’tite librairie, deux programmes littéraires déjà diffusés par TV5MONDE.
Les 30 épisodes :
Belgique (Flandre) — Maurice Maeterlinck, Le Trésor des humbles
Bénin — Olympe Bhêly-Quénoum, Un piège sans fin
Bulgarie — Eliza Gueorguieva, Odyssée des filles de l’Est
Cambodge — Rithy Panh, L’Élimination
Cameroun — Djaïli Amadou, Les Impatientes
Canada/Québec — Nancy Huston, Cantique des plaines
Centrafrique — Étienne Goyémidé, Le silence de la forêt
Comores — Ali Zamir, Anguille sous roche
Côte d’Ivoire — Tanella Boni, Là où il fait si clair en moi
Djibouti — Abdourahman Waberi, Le Pays sans ombre
Fédération Wallonie-Bruxelles — Amélie Nothomb, Premier sang
Égypte — Albert Cossery, Les fainéants dans la vallée fertile
Gabon — Janis Otsiémi, Au ras des hommes
Grèce — Vassilis Alexakis, La langue maternelle
Guinée — Tierno Monémembo, Le Roi de Kahel
Haïti — Dany Laferrière, L’énigme du retour
Liban — Amin Maalouf, Le Rocher de Tanios
Madagascar — Jean-Joseph Rabérivelo, Œuvres complètes
Maroc — Leïla Slimani, Le pays des autres
Maurice — Ananda Devi, Eve de ses décombres
République du Congo — Alain Mabanckou, Verre cassé
Roumanie — Emil Cioran, De l’inconvénient d’être né
Rwanda — Gaël Faye, Petit pays
Sénégal — Léopold Sédar Senghor, Éthiopiques
Seychelles — Antoine Abel, Coco sec / Une tortue se rappelle
Suisse — Albert Cohen, Belle du Seigneur
Tchad — Nétonon Noël Ndjékéry, Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis
Togo — Sami Tchak, Place des fêtes
Tunisie — Yamen Manai, L’amas ardent
Vietnam — Linda Lê, Les trois Parques
Crédits photo : TV5MONDE
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Depuis le 8 août, Netflix propose L’Héroïne au ruban, nouveau film d’animation librement inspiré de Princesse Saphir, l’un des mangas fondateurs du « dieu du manga », Osamu Tezuka. Yuki Igarashi en propose moins une transposition qu’une réinvention, autour d’une Saphir survivante d’un royaume détruit. En France, l’œuvre originale vient justement de retrouver les librairies dans une édition prestige chez Delcourt/Tonkam, traduite par Sylvain Chollet.
11/08/2026, 17:34
France Inter propose « L’Odyssée de Marcel Pagnol », une série de quinze épisodes racontée par Ariane Ascaride et consacrée à l’auteur marseillais, à ses œuvres, ses correspondances et plusieurs figures de son entourage. Les huit premiers épisodes sont disponibles sur le site et l’application de Radio France. La suite est diffusée du lundi au vendredi à 13h20 sur France Inter, jusqu’au 21 août.
10/08/2026, 16:26
La Guerre des clans, ample saga littéraire ouverte en 2003 et toujours en cours, pourra bientôt se jouer, manette ou clavier en main, avec le titre Warrior Cats: Clans of the Forest, annoncé pour l'automne. Le titre, développé par Bamtang Games et publié par Trailmark Games, sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
07/08/2026, 10:40
Tomi Adeyemi s’est publiquement désolidarisée de l’adaptation cinématographique de De sang et de rage à la fin de juillet 2026, au moment même de la diffusion de sa première bande-annonce. Cosignataire du scénario et productrice exécutive du film, l’autrice affirme avoir quitté le tournage en état de détresse et subir depuis des tensions en coulisses. Elle refuse désormais de voir le long-métrage, attendu dans les salles françaises le 13 janvier 2027.
03/08/2026, 12:55
Netflix a commencé à New York le tournage de Myron Bolitar, une série tirée des romans policiers d’Harlan Coben. Commandée en mai 2026, elle suit un ancien basketteur devenu agent sportif, interprété par Colin Woodell, et réunit également KJ Apa et Diane Guerrero. David E. Kelley et Kyle Long en sont les scénaristes et producteurs exécutifs. Aucune date de diffusion n’a été annoncée.
01/08/2026, 11:07
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