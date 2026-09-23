L’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction

Je suis de ceux qui se reconnaissent totalement dans la fameuse histoire qu’a racontée une fois le cinéaste mexicain Guillermo del Toro, sur cette nuit où, enfant, quelques heures après avoir vu un film d’horreur propre à perturber son sommeil durablement, il a dû sortir de sa chambre pour aller aux toilettes et où, pour vaincre sa peur de ce qui pouvait se tapir dans le noir, il a passé un pacte avec les monstres, promettant de leur consacrer sa vie s’ils ne lui faisaient pas de mal.

Je suis également de ceux qui se retrouvent dans le propos de John Carpenter, lorsqu’au milieu des concerts qu’il fait ces temps-ci avec son synthé et son fils guitariste, il déclare, avant d’entamer le thème principal de la bande originale de son film Halloween : « horror movies will live forever! ». La différence entre moi et ces artisans du septième art, c’est le support de prédilection.

Je suis bien sûr très inspiré par les visions de cauchemar que ces briscards impriment sur la pellicule, et qu’on nous projette ensuite dans des salles obscures où je vais aussi souvent que possible, bien moins que je ne le voudrais, et pas juste en termes de canicule et de fraîcheur.

Pour les cauchemars, le stylo suffit

Pour autant, je ne me suis jamais envisagé manipulant une caméra, ou dirigeant d’autres qui le font, à coups d’actions, de moteurs et de coupez. Me préoccuper du type d’objectif, planifier un tournage, coordonner des acteurs, des techniciens, c’est un labeur dont je suis content de bénéficier comme spectateur, mais moi ça ne me viendrait pas à l’esprit. Depuis que j’ai su lire et écrire, mes outils de choix ont toujours été les mots, les phrases, les conjonctions.

D’abord pour écrire des contes à l’occasion de rédactions, pour composer des « livres dont vous êtes le héros » au tout début de l’adolescence, des recueils de nouvelles copiant bien trop Stephen King à la fin, et puis le reste, ce que Kafka, Rushdie, Eco ou d’autres ont pu apporter à ma compréhension de l’écriture romanesque (sans parler, bien sûr, de Poe et de Lovecraft en ce qui concerne l’horreur elle-même).

Mais oui, clairement les mots, pas une caméra. Il est significatif que mon histoire d’enfance rappelant celle de del Toro concerne un livre plutôt qu’un film — et pourtant le film qui en a été tiré est bien plus légendaire que le livre. À trois ans dans mon souvenir (même si à l’évidence ma mémoire de ces années-là est assez floue) : la lecture de L’Exorciste.

Alors, je n’ai pas fait de pacte avec Pazuzu. On peut même dire que je ne crois pas une seconde à ces sornettes, et que je vois aujourd’hui les vrais exorcistes comme des charlatans tortionnaires. Pour autant, l’angoisse diffuse ressentie à l’époque (et, chose rare, un tout petit peu présente encore à la relecture en anglais du même livre à l’âge adulte) me semble avoir été la première pierre de l’édification d’un sens esthétique dominé par le sentiment que l’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction. Paradoxalement, plus ça va, et plus je me dis que le charme de l’épouvante vient de sa capacité à être profondément rassurante.

Un bon zombie vaut mieux qu’un candidat à la présidentielle

Les vampires, les spectres, les démons et les zombies ont ceci de bien plus aimable que le changement climatique ou la prochaine élection présidentielle que les premiers sont peut-être théoriquement effrayants, mais eux au moins n’existent pas. Merci à eux pour cette caractéristique qui leur permet d’être aussi inoffensifs qu’horrifiques. Même chose pour les crimes abominables que commettent des cinglés fictifs, à demi-surnaturels ou non, dans les films ou autres récits s’apparentant à des gialli ou des slashers (et j’inclus volontiers dans ces catégories des exemples qui se veulent très sérieux, comme Le Silence des agneaux).

Même s’ils peuvent parfois être techniquement plus extrêmes que les crimes des assassins réels, il sera toujours bien plus agréable et apaisant de se confronter à un fou homicide filmique ou littéraire, qu’à un de ses homologues domiciliés au coin de votre rue ou de la mienne, et qui hantent, au lieu des romans ou des films, les colonnes des journaux consacrées aux faits divers, et les « séquences » des chaînes d’infos en continu. Si vous voyez aussi les choses comme ça, mon roman Grand-Guignol sera pour vous une lecture très relaxante (conclut-il avec un sourire sardonique).

Crédits photo : Cyril Camus

Par Auteur invité

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