Frédéric Desfeuillet, passeur de Jules Verne à Amiens, est mort à 54 ans

« C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Fred après une bataille acharnée contre sa maladie. » Par ces mots, Louis et Séverine Desfeuillet ont annoncé la disparition de Frédéric Desfeuillet. Ils précisent qu'il est parti « auprès de ses proches et de manière paisible », avant d'inviter celles et ceux qui l'ont connu à adresser un dernier message à leur « Highlander national ».

De la musique à Jules Verne

Son parcours professionnel avait commencé bien avant son retour dans les institutions culturelles amiénoises. Entre 1994 et le début des années 2000, il travaille pour Harmonia Mundi, notamment comme responsable de magasins puis dans le développement et la promotion du catalogue de musique classique.

En 2003, il rejoint l'univers de Jules Verne comme administrateur général de la Maison de Jules Verne et du Centre international Jules Verne. Il participe alors à la préparation des commémorations du centenaire de la mort de l'écrivain, célébré en 2005. Après différents postes dans la communication, notamment au sein du groupe La Poste, il retrouve Amiens Métropole en 2020 comme chargé de mission Jules Verne et conseiller technique mécénat.

Ce retour donnera notamment naissance à Aronnax, le Parcours Jules Verne, inauguré en 2022. Pensé comme une promenade littéraire et culturelle à travers Amiens et ses environs, le dispositif relie des lieux associés à l'auteur des Voyages extraordinaires. Frédéric Desfeuillet expliquait alors avoir reçu pour mission de développer « un parcours original au cœur de la ville ». Quelques mois après son lancement, celui-ci était crédité d'environ 50.000 visiteurs.

À partir de décembre 2022, Frédéric Desfeuillet prend la responsabilité du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, parmi lesquels le Musée de Picardie et la Maison de Jules Verne.

Il y défendait une communication moins institutionnelle et tournée vers de nouveaux publics, tout en travaillant au développement du mécénat, des partenariats économiques et à la valorisation des collections. Au Musée de Picardie, il avait notamment participé à des campagnes destinées à faire sortir l'établissement de ses murs et à rapprocher ses œuvres des habitants.

« J'ai juste envie de vivre »

Frédéric Desfeuillet n'avait pas caché la maladie contre laquelle il se battait. Dans un texte publié en 2025 et intitulé J'ai un Cancer… et Alors ?, il racontait avoir appris, le 27 mars de cette année-là, qu'il était atteint d'un cholangiocarcinome.

Il y décrivait sans détour les traitements, les hospitalisations et le bouleversement provoqué par l'annonce, mais aussi le soutien de sa famille, de ses amis et de ses collègues. « Je ne suis pas courageux ! J'ai juste envie de vivre pour toutes celles et ceux qui m'aiment ou m'apprécient ! », partageait-il notamment.

Il disait alors mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour se consacrer « au combat de [sa] vie », tout en répétant son désir de revenir au travail et aux projets culturels qui l'animaient.

Pascal Mériaux, directeur du Pôle BD Hauts-de-France et figure historique des Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, a ainsi adressé ses condoléances à ses proches : « Grande est ma tristesse ».

Les obsèques de Frédéric Desfeuillet seront célébrées le mardi 29 septembre à 10 heures, à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Une crémation est prévue le même jour à 14 heures au crématorium d'Amiens.

Crédits photo : Frédéric Desfeuillet (Louis et Séverine Desfeuillet )

Par Hocine Bouhadjera

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