Frédéric Desfeuillet, passeur de Jules Verne à Amiens, est mort à 54 ans

Frédéric Desfeuillet, responsable du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, est décédé le 21 septembre 2026, à l'âge de 54 ans. Très lié à la Maison de Jules Verne et à la vie culturelle amiénoise, il avait notamment porté la création du parcours Aronnax consacré à l'écrivain.
Le 23/09/2026 à 17:15 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
23/09/2026 à 17:15
0
Commentaires
1
Partages
« C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Fred après une bataille acharnée contre sa maladie. » Par ces mots, Louis et Séverine Desfeuillet ont annoncé la disparition de Frédéric Desfeuillet. Ils précisent qu'il est parti « auprès de ses proches et de manière paisible », avant d'inviter celles et ceux qui l'ont connu à adresser un dernier message à leur « Highlander national ».
Son parcours professionnel avait commencé bien avant son retour dans les institutions culturelles amiénoises. Entre 1994 et le début des années 2000, il travaille pour Harmonia Mundi, notamment comme responsable de magasins puis dans le développement et la promotion du catalogue de musique classique.
En 2003, il rejoint l'univers de Jules Verne comme administrateur général de la Maison de Jules Verne et du Centre international Jules Verne. Il participe alors à la préparation des commémorations du centenaire de la mort de l'écrivain, célébré en 2005. Après différents postes dans la communication, notamment au sein du groupe La Poste, il retrouve Amiens Métropole en 2020 comme chargé de mission Jules Verne et conseiller technique mécénat.
Ce retour donnera notamment naissance à Aronnax, le Parcours Jules Verne, inauguré en 2022. Pensé comme une promenade littéraire et culturelle à travers Amiens et ses environs, le dispositif relie des lieux associés à l'auteur des Voyages extraordinaires. Frédéric Desfeuillet expliquait alors avoir reçu pour mission de développer « un parcours original au cœur de la ville ». Quelques mois après son lancement, celui-ci était crédité d'environ 50.000 visiteurs.
À partir de décembre 2022, Frédéric Desfeuillet prend la responsabilité du développement, de la communication et du mécénat des Musées d'Amiens, parmi lesquels le Musée de Picardie et la Maison de Jules Verne.
Il y défendait une communication moins institutionnelle et tournée vers de nouveaux publics, tout en travaillant au développement du mécénat, des partenariats économiques et à la valorisation des collections. Au Musée de Picardie, il avait notamment participé à des campagnes destinées à faire sortir l'établissement de ses murs et à rapprocher ses œuvres des habitants.
Frédéric Desfeuillet n'avait pas caché la maladie contre laquelle il se battait. Dans un texte publié en 2025 et intitulé J'ai un Cancer… et Alors ?, il racontait avoir appris, le 27 mars de cette année-là, qu'il était atteint d'un cholangiocarcinome.
Il y décrivait sans détour les traitements, les hospitalisations et le bouleversement provoqué par l'annonce, mais aussi le soutien de sa famille, de ses amis et de ses collègues. « Je ne suis pas courageux ! J'ai juste envie de vivre pour toutes celles et ceux qui m'aiment ou m'apprécient ! », partageait-il notamment.
Il disait alors mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour se consacrer « au combat de [sa] vie », tout en répétant son désir de revenir au travail et aux projets culturels qui l'animaient.
Pascal Mériaux, directeur du Pôle BD Hauts-de-France et figure historique des Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, a ainsi adressé ses condoléances à ses proches : « Grande est ma tristesse ».
Les obsèques de Frédéric Desfeuillet seront célébrées le mardi 29 septembre à 10 heures, à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Une crémation est prévue le même jour à 14 heures au crématorium d'Amiens.
Crédits photo : Frédéric Desfeuillet (Louis et Séverine Desfeuillet )
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La Région Île-de-France annonce avoir obtenu de la cour administrative d’appel de Paris un sursis à l’exécution du jugement qui devait conduire au retrait de ses manuels scolaires numériques “libres” au 30 septembre. L’échéance est désormais fixée au 2 novembre 2026, un délai beaucoup plus court que celui proposé par la rapporteure publique au 3 juillet 2027. Sur le fond, le contentieux reste ouvert.
19/09/2026, 09:30
Moins de trois semaines après la parution de Pour une politique de l’amitié à La Découverte, Clémence Guetté a déposé une proposition de loi visant à reconnaître juridiquement certains liens amicaux. Baptême civil, succession, congés ou « partenariat social » : le texte entend transposer dans le droit plusieurs pistes développées dans son premier livre. Une initiative qui s’inscrit aussi dans une réflexion éditoriale plus large sur l’amitié, nourrie ces dernières années par Alice Raybaud ou Geoffroy de Lagasnerie.
17/09/2026, 16:21
Les débats parlementaires consacrés à un budget 2027 très particulier, car marqué par un changement présidentiel, se profilent, mais le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas attendu pour remettre les mains dans les finances publiques. Soucieux de limiter un déficit, mais sans vraiment augmenter les recettes, il agit donc sur les dépenses : et la culture, dans l'équation, n'est pas la dernière à trinquer...
17/09/2026, 11:53
Le Rassemblement national s'investit dans une nouvelle entreprise de mystification : le député d'extrême droite Jean-Philippe Tanguy (Somme) a ainsi proposé de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon. Mais les combats de la femme de lettres et figure féministe restent radicalement contraires aux idées portées par le parti d'extrême droite.
11/09/2026, 16:20
Exclusif — L'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) n'a définitivement rien fait pour mériter ça. Le Rassemblement national, par une proposition de résolution du député Jean-Philippe Tanguy (Somme), propose de la faire entrer au Panthéon. Un féminisme d'affichage qui, pour le parti d'extrême droite, constitue une énième opération de dédiabolisation.
10/09/2026, 12:09
Exclusif — Confrontée à une baisse de ses ressources, l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a été contrainte d'annuler plusieurs journées professionnelles prévues en septembre et octobre. La Région Sud, principale financeuse, confirme que sa contribution s'élève pour l'instant à 374.000 € en 2026, soit les 2/3 du montant attribué l'année précédente. Et envisage une intégration de l'agence au sein d'Arsud, établissement public administratif tourné vers la filière culturelle.
08/09/2026, 13:05
Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.
07/09/2026, 10:01
Décalée en raison d'une des canicules estivales, la Conférence nationale du handicap se déroule au « Prisme » à Bobigny, ce vendredi 4 septembre. À cette occasion, Emmanuel Macron a officialisé le lancement à venir du Portail de l'édition adaptée, aussi attendu que retardé. Un « plan de rattrapage » des livres adaptés doit donner un coup d'accélérateur à l'adaptation des catalogues, et plus particulièrement des titres qui ne sont plus commercialisés ou dont les maquettes sont complexes.
04/09/2026, 14:45
Deux sociétés d'édition ont été mises en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en raison de manquements à l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. Effectué sur la plateforme PLATON, ce dépôt facilite la production d'ouvrages adaptés pour les personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques.
03/09/2026, 10:44
S'il est un domaine crucial pour l'avenir, il s'agit bien de celui des énergies renouvelables, à l'heure de l'appauvrissement des ressources en énergies fossiles et des conséquences dramatiques de ces dernières pour l'environnement. La Commission d'enrichissement de la langue française s'intéresse au sujet, et plus spécifiquement à l'éolien.
27/08/2026, 11:04
Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne collecte des contributions autour d'une thématique brûlante, l'usage d'outils d'intelligence artificielle et de larges modèles de langage dans les secteurs de la culture et de la création. La Commission met en avant de « nouvelles perspectives » pour ces derniers, mais aussi des « difficultés ».
26/08/2026, 13:27
Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.
25/08/2026, 11:02
Nommé consul général de France à Naples, Paul de Sinety n'est plus délégué général à la langue française et aux langues de France. La ministre de la Culture, par un arrêté en date du 13 août dernier, a par conséquent nommé Paul Petit à ce poste, pour assumer la fonction par intérim.
25/08/2026, 10:00
Le Sénat français pourrait interpeler le gouvernement et l'Union européenne sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, par une résolution. La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union Centriste), vice-présidente de la commission des affaires européennes, avance une proposition, qui appelle à muscler l'action de régulation à l'égard des grandes plateformes numériques.
20/08/2026, 11:26
Coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture, la Commission d'enrichissement de la langue française travaille toute l'année à la modernisation du vocabulaire, principalement dans les domaines scientifiques et techniques. 243 nouveaux termes ont ainsi été publiés en 2025, dont l'adoption par la langue courante reste toutefois limitée.
18/08/2026, 10:29
Hilaire Multon, directeur de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France depuis la fin d'année 2020, est sur le départ. Le ministère de la Culture diffuse en effet un avis de vacance pour son poste, à compter du 1er décembre prochain.
14/08/2026, 10:36
Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.
05/08/2026, 10:14
La direction générale des Finances publiques a ouvert une consultation publique en vue de nouvelles précisions sur la définition fiscale du livre et les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables. Un chantier entamé après une décision du Conseil d'État, rendue le 16 juillet dernier, qui a annulé une doctrine des finances publiques concernant le livre audio.
03/08/2026, 17:00
Alors que se profilent déjà les débats budgétaires pour l'année 2027, la situation économique des agences culturelles s'avère préoccupante. Cofinancées par l'État et les régions, elles subissent de plein fouet l'austérité volontaire des uns et les déficits des autres, ce qui menace sérieusement la continuité de leurs actions. En Nouvelle-Aquitaine, l'engagement de l'agence envers la lecture publique en a fait les frais.
03/08/2026, 14:44
Nommée au sein du gouvernement Lecornu II après un remaniement, fin février 2026, Catherine Pégard investissait le ministère de la Culture pour un laps de temps nécessairement réduit, pour cause d'élection présidentielle. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié les déclarations d'intérêts et de patrimoine de la dernière locataire de la rue de Valois du second quinquennat de Macron — a priori.
03/08/2026, 11:13
Ancien directeur des collections et de la recherche de la villa Noailles, passé par les Galeries Lafayette et la critique de cinéma, Thomas Lequeu a été nommé directeur adjoint de la Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson. Il rejoint une institution en plein changement d’échelle, portée par une nouvelle extension et par ses projets monumentaux consacrés à Tolkien, Hayao Miyazaki, George Sand ou Jean Lurçat.
27/07/2026, 12:55
La place Maurice-Barrès, dans le 1er arrondissement de Paris, a été rebaptisée place Lucie-Dreyfus le 12 juillet 2026. La Ville entend ainsi honorer une figure majeure du combat pour la révision du procès d’Alfred Dreyfus, en remplaçant le nom d’un écrivain nationaliste et antidreyfusard, auteur d’écrits antisémites.
27/07/2026, 12:52
Placée sous l'autorité directe de la ministre de la Culture, au sein de l'lnspection générale des affaires culturelles, la mission ministérielle d'audit interne évalue le contrôle sur l'ensemble des fonctions et métiers de la rue de Valois. Un arrêté, daté du 20 juillet dernier, étend ses missions afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques publiques.
27/07/2026, 12:35
Deux députés socialistes, Mickaël Bouloux et Pierrick Courbon, ont déposé une proposition de loi destinée à sanctuariser le partage des abonnements aux services numériques. Lorsque ceux-ci comportent plusieurs accès simultanés, aucune restriction quant aux choix des bénéficiaires ne serait ainsi permise.
27/07/2026, 11:55
Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety a été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il remplace à ce poste Lise Moutoumalaya.
27/07/2026, 10:43
La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.
23/07/2026, 17:22
Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.
23/07/2026, 11:00
Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard renouvelle, pour les cinq prochaines années, l'agrément du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie.
23/07/2026, 09:47
Une Encyclopédie de l'Holocauste, ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappée d'une interdiction de distribution aux mineurs et de promotion, début juillet. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine de ces mesures, a également signalé le titre à la procureure de la République de Paris, nous apprend la Place Beauvau.
22/07/2026, 16:09
Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.
22/07/2026, 12:55
Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite.
20/07/2026, 18:02
Ce lundi 13 juillet, le parti Les Écologistes a présenté son programme pour l'élection présidentielle de 2027, un document fourni de plus de 200 pages qui passe en revue un grand nombre de sujets, pour atteindre la « prospérité écologique ». Dont la culture, à la fois « un droit, une source essentielle de liens et un vecteur d’émancipation », et le livre, évoqué à cette occasion.
15/07/2026, 15:47
Dans les entreprises ou les institutions diverses, l'anglais a acquis une place de choix pour désigner fonctions ou instances, du CEO à l'advisory board, comme si la langue étrangère y apportait un peu de prestige. La Commission d'enrichissement de la langue française se penche sur le cas du scientific advisory board.
15/07/2026, 11:51
À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs décrets présidentiels nomment ou promeuvent des personnalités dans les ordres de la Légion d'honneur et du Mérite. Pour le premier, le président de la République a honoré un certain nombre d'éditeurs et d'éditrices, au sein de différentes maisons.
15/07/2026, 10:21
Près de trois Belges interrogés sur quatre déclarent lire au moins un ouvrage pendant leurs vacances, selon une enquête réalisée par iVOX pour Standaard Boekhandel Group. Le papier écrase les autres formats et la lecture sert volontiers à tenir le téléphone à distance, particulièrement chez les moins de 34 ans. Les résultats publics ne permettent toutefois pas d’établir que les francophones lisent davantage que les Flamands.
13/07/2026, 10:55
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 9 juillet, un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Conçu en réponse à « une recrudescence sans précédent des actes de haine », notamment en ligne, le texte renforcerait la répression des écrits haineux et plus particulièrement les propos révisionnistes et négationnistes, qui échappent aujourd'hui aux sanctions jusqu’alors prévues par la loi du 29 juillet 1881.
10/07/2026, 13:07
Autres articles de la rubrique Métiers
Glénat nous apprend la disparition de Rodolphe, figure majeure du scénario de bande dessinée, décédé le 22 septembre 2026 à l’âge de 78 ans. En un demi-siècle de carrière et plus de 200 albums, il aura multiplié les univers et les collaborations, de Trent à Kenya, en passant par Cliff Burton, Commissaire Raffini ou Robert Sax.
23/09/2026, 15:56
L'enseigne Relay s'est dotée, depuis cet été, d'une « charte de pluralité et de non-discrimination » qui vise à préciser les règles et pratiques « en matière de référencement et de mise en avant des produits d’édition », mais aussi à désamorcer des critiques récurrentes sur l'offre de ces boutiques, propriétés de Louis Hachette Group. Le document reste toutefois confidentiel et réservé aux concédants, avec un contrôle des engagements en interne uniquement.
23/09/2026, 14:52
Librairie généraliste et engagée, La Virevolte (société A.S Librairie) est située au cœur du quartier St Paul à Lyon. Petite devanture bleue au milieu des quelques bars qui mènent à la gare St Paul, la librairie fait à présent partie de la carte postale. À l’intérieur, des libraires acharnés s’activent pour proposer des événements, des clubs lectures ou d’autres projets sortant de l’ordinaire. L’objectif ? Partager nos coups de cœur, créer des instants hors du temps et provoquer des rencontres. Projet porté par la libraire La Virevolte.
23/09/2026, 14:25
Au Brésil, la bataille des rabais vient de passer du discours aux bons de commande. WMF Martins Fontes cessera, dans les prochains mois, de fournir Amazon, une décision annoncée le 2 septembre par Alexandre Martins Fontes, éditeur, libraire et président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL). Dans un entretien publié le 18 septembre par Folha de S.Paulo, il détaille aussi son retrait des foires universitaires imposant de fortes réductions.
23/09/2026, 11:34
Les revenus nets déclarés par les éditeurs participant au StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) ont atteint 1 milliard $ en juillet 2026, soit une hausse de 14 % sur un an. Les livres grand public tirent la progression, portés par le broché et l’audio numérique, tandis que l’ebook recule. Depuis janvier, les recettes cumulées atteignent 6,7 milliards $, en hausse de 5,4 %. Un mois plus tôt, elles faisaient état d’une progression de 11 % sur un an et de 3,9 % depuis le début de l’année.
23/09/2026, 11:31
Relatif aux minima conventionnels, le 18e avenant à la convention collective de la branche de l'édition de livres a été étendu à tous les employeurs et tous les salariés, par un arrêté du 7 septembre. La grille de salaires prend désormais en compte deux augmentations du SMIC, survenues en janvier et juin derniers.
23/09/2026, 10:50
Valentin Bouvet prend, à compter du 23 septembre 2026, la direction des opérations du groupe d’édition Editis, selon nos informations. Revenu au sein du groupe en mai après avoir dirigé Lelivrescolaire.fr chez Hachette Livre, il supervisera notamment la distribution, la fabrication, les achats industriels ainsi que plusieurs services destinés aux éditeurs. Ces activités sont désormais regroupées sous une même direction.
23/09/2026, 10:12
Depuis lundi, C’était ça ou mourir, l’un des romans les plus en vue de la rentrée, est au centre d’une polémique sur l’usage de l’intelligence artificielle. Auprès de Libération, Thélyson Orélien dément catégoriquement. Grasset lui apporte désormais sa « confiance absolue ». Dans le même temps, franceinfo a multiplié les tests et les comparaisons, et les résultats ne plaident pas vraiment en faveur de l’auteur...
22/09/2026, 18:44
Force ouvrière interpelle la direction d’Editis et son actionnaire sur le coût des trajets domicile-travail des salariés de Malesherbes et Tigery. Le syndicat réclame une aide spécifique pour ceux qui doivent utiliser leur voiture, allant jusqu’à proposer des cartes carburant TotalEnergies. Une demande qui intervient en pleine hausse des prix à la pompe, alors que plusieurs dispositifs publics existent déjà.
22/09/2026, 18:18
Historien, biographe et romancier, Jean-Paul Desprat est mort lundi 21 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 79 ans, révèle La Dépêche. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il avait fait des XVIIe et XVIIIe siècles, puis de la Révolution française, un territoire d’écriture où l’érudition historique se mêlait volontiers au goût du récit.
22/09/2026, 16:28
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.
22/09/2026, 11:27
Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.
22/09/2026, 10:21
Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.
22/09/2026, 10:16
Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.
22/09/2026, 09:13
L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.
21/09/2026, 17:30
Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global.
21/09/2026, 14:16
16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...
21/09/2026, 12:46
Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.
21/09/2026, 11:17
Le guide touristique n’a pas encore reçu son avis de décès. Lonely Planet prépare pour 2027 la plus vaste refonte de ses collections Pocket et Classic depuis une génération, au moment où le marché américain se contracte. L’éditeur revendique environ 28 % de ce secteur aux États-Unis, un niveau présenté comme inédit par son publisher Piers Pickard. Face aux réseaux sociaux, aux applications et à l’IA, le papier change de promesse : moins d’exhaustivité, davantage de tri.
20/09/2026, 07:00
À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.
19/09/2026, 11:30
Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français. Les éditions Christian Bourgois publient, depuis le 17 septembre, ce récit inachevé de J.R.R. Tolkien dans une édition établie par la spécialiste américaine Verlyn Flieger et traduite de l’anglais par Aurélien Blanchard.
19/09/2026, 11:15
Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.
19/09/2026, 10:15
Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique, tandis que la section CGT appelle à un rassemblement le 22 octobre à Paris si aucune avancée n’intervient d’ici là.
18/09/2026, 19:11
HarperCollins UK ne publiera désormais plus les anciens titres de David Walliams, l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus vendus. La décision intervient neuf mois après que l’éditeur a renoncé à publier de nouveaux ouvrages de l’écrivain et comédien, à la suite d’accusations concernant son comportement envers des salariées de la maison.
18/09/2026, 18:05
L’écrivaine américaine Annie Dillard, figure majeure de la littérature de la nature et de la méditation spirituelle, est morte mardi 15 septembre 2026 à l’âge de 81 ans. Prix Pulitzer en 1975 pour Pilgrim at Tinker Creek, elle était publiée en France principalement par Christian Bourgois, qui a fait traduire une grande partie de son œuvre.
18/09/2026, 17:33
Le ridicule ne tue pas, évitant ainsi aux rangs du RN d'être décimés. Mais la formation d'extrême droite ne recule devant aucune manipulation à des fins électorales ou de « dédiabolisation ». Dernier exemple en date, une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, qui a scandalisé de nombreuses historiennes et spécialistes, dont Éliane Viennot.
18/09/2026, 16:16
Toni Morrison est de nouveau victime de la censure qui touche les États-Unis depuis plusieurs années. Le district scolaire du comté de Cobb, en Géorgie, a retiré L’Œil le plus bleu, premier roman de l'autrice, de ses bibliothèques destinées aux collégiens et lycéens. Les autorités scolaires invoquent des passages jugés sexuellement explicites et inadaptés aux élèves.
18/09/2026, 14:23
En 2023, Youn fait un burnout. Incapable de travailler, anxieux à la moindre notification et confronté à des symptômes qu’il ne comprend pas, il se met à dessiner ce qu’il traverse. Ses illustrations donnent une forme à cette maladie invisible et résonnent auprès de nombreuses personnes. Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! mêle humour, vulgarisation et témoignages pour aider à comprendre le burnout, déculpabiliser et trouver les mots pour en parler. Sans recette miracle, mais avec beaucoup d’images. Projet porté par Youn Legoff.
18/09/2026, 13:07
Lancée en 2014 par Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de France(BnF), la collection Hachette-BnF franchit une nouvelle étape. Jusqu'ici alimentée par les collections de la BnF, elle accueille désormais les fonds de six grandes bibliothèques patrimoniales françaises. Des milliers d'ouvrages rares ou épuisés pourront ainsi être commandés en librairie et imprimés à la demande.
18/09/2026, 13:02
Texte lauréat du tout premier Prix Renaudot en 1926, Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras d’Armand Lunel reparaîtra le 24 septembre prochain, à la demande de ses petits-enfants. Derrière le contexte de l’Affaire Dreyfus et l’histoire des Juifs du Comtat Venaissin, le roman met en scène un homme confronté à une origine qu’il ignorait. Un siècle après sa publication, cette réflexion sur l’identité, la mémoire et la transmission trouve un nouvel écho.
18/09/2026, 11:59
Inauguré en juin 2025, le café-librairie du tiers lieu La Pelle aux Idées, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne), se trouve menacé dans sa survie. L'association qui assure sa gestion appelle au soutien et tente d'obtenir un local plus central, afin de faciliter la découverte et l'accès à cette librairie indépendante.
18/09/2026, 11:36
L'Institut français et l'Institut français du Japon ont officialisé les noms des lauréats et lauréates de la Villa Kujoyama pour l'année 2027. 14 projets sont portés par 16 artistes, créateurs et créatrices, lesquels seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois.
18/09/2026, 09:54
Poète, anthologiste, voyageur et éditeur, Jean Orizet est mort mercredi 16 septembre à l’âge de 89 ans, a annoncé son épouse Isabelle Orizet à l'AFP. Cofondateur de la revue Poésie 1 puis, avec Philippe Héraclès, des éditions du Cherche Midi, il aura consacré plus de six décennies à écrire, publier et faire circuler la poésie.
17/09/2026, 18:22
Le métier fait rêver tôt. Lions, éléphants, primates, oiseaux ou reptiles suffisent souvent à nourrir l’idée d’une profession passée au contact quotidien des animaux. La réalité du soigneur animalier est pourtant plus exigeante.
17/09/2026, 15:38
Une petite case, quelques mots et des données personnelles qui changent de mains. Dans une affaire opposant Groupe Canal+ à la CNIL, l’avocat général Dean Spielmann estime qu'accepter d'être démarché par les “partenaires“ d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé lorsque leur identité demeure inconnue. Une question qui concerne bien évidemment newsletters, concours et opérations commerciales du secteur du livre.
17/09/2026, 14:34
Après cinq belles années à travailler côte à côte dans une librairie spécialisée BD du Pays de Gex (Ain) Aurélie, Billel et Sébastien rêvent aujourd’hui de créer leur propre boutique. Après avoir imaginé encore et encore leur librairie idéale, ils se lancent aujourd’hui avec l’idée d’un lieu chaleureux, accueillant où l’on vient parler phylactères ou simplement saluer des amis. Un projet porté par Aurélie, Billel et Sébastien.
17/09/2026, 10:41
Commenter cet article