Camille Pascal reçoit le premier prix « Histoire, histoires » de Fontainebleau

Le jury a distingué ce roman consacré à la France du jeune Louis XIV. Camille Pascal y met en scène les intrigues et les ambitions qui traversent la cour, tout en racontant la transformation du jeune souverain en monarque absolu. Le récit mêle histoire politique et destins individuels sur fond de luttes pour le pouvoir.

Le prix sera remis à Camille Pascal dimanche 27 septembre à 14h45, lors de la Fête du livre de Fontainebleau, au théâtre, par Jean-Christophe Châtaignier, adjoint à la Culture. Le lauréat recevra une dotation de 1500 € de la Ville de Fontainebleau.

Le jury est composé de représentants de la Ville de Fontainebleau, du château de Fontainebleau, de l’association Histoire, histoires et de la librairie Michel. Il réunit Jean-Christophe Châtaignier et Maeva Chardin pour la Ville, Marie-Christine Labourdette pour le château, ainsi que Laurence d’Aboville, Dominique Missika, Christilla Pellé-Douël, Sabine Pelletreau et Antoine Bonnet.

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Créé en 2026 par la Ville de Fontainebleau, l’association Histoire, histoires, la médiathèque municipale et la librairie Michel, le prix « Histoire, histoires » s’inscrit dans le prolongement de la Fête du livre de Fontainebleau, organisée par l’association. Il entend distinguer chaque année une œuvre contemporaine — roman, récit, biographie ou autobiographie — qui entretient un lien vivant avec l’Histoire et propose au lecteur une rencontre sensible avec le passé.

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Crédits photo : Garitan - CC BY 4.0

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Par Lina Tinel-Sebie

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