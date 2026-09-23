À Montmartre, l’horreur sort de scène dans “Grand-Guignol”

Paris, février 1922. À Montmartre, le théâtre du Grand-Guignol fait salle comble en cultivant l’art de l’épouvante. Meurtres, décapitations, savants fous et revenants se succèdent sur les planches, pour le plus grand plaisir d’un public avide de sensations fortes. Jusqu’aux nausées, parfois jusqu’à l’évanouissement : ici, la terreur est un spectacle dont les habitués ne se lassent pas.

Pour rendre les représentations plus saisissantes encore, le régisseur s’approvisionne discrètement en sang de bœuf aux abattoirs de La Villette. Mais cet accessoire se conserve mal… À partir de cette visite, une mécanique inquiétante se met en mouvement. Bientôt, les membres de la troupe se retrouvent pris dans une horreur bien réelle, semblable à celle qu’ils jouent chaque soir. Les trucages ne leur sont plus d’aucun secours et les coulisses échappent à leur contrôle.

Dans ce Montmartre des Années folles se croisent comédiens, auteurs, spectateurs passionnés, policiers, truands et bouchers. Un diplomate autrichien retrouve également la capitale qu’il aimait avant la guerre, une Parisienne dont il est épris et ce théâtre qui le fascinait. Mais ses retrouvailles se teintent de frustration et de jalousie. Au milieu de cette galerie de personnages, Maxa, vedette du Grand-Guignol surnommée « la Princesse sanglante de Paris », s’impose en héroïne : elle a bien d’autres ressources que son talent de comédienne.

Pour son premier roman, Cyril Camus fait de la scène le point de rencontre entre le Paris des Années folles et les ressorts du récit d’horreur. Le décor se construit progressivement, les destins se nouent, puis le rythme s’accélère jusqu’au basculement. Cette mise en abyme entraîne les artisans de l’illusion dans un cauchemar dont ils ne règlent plus les effets.

Avec Grand-Guignol, Anacharsis poursuit son exploration de la littérature populaire et de genre, déjà présente dans son catalogue à travers les ouvrages d’Alberto Ongaro ou Krimi. Une anthologie du roman policier sous le IIIe Reich, de Vincent Platini.

Les éditions Anacharsis nous en proposent un extrait en avant-première :

Cyril Camus est professeur d’anglais à Toulouse ; il se dit également théinomane et musicophile. Surtout, c’est un passionné de littérature fantastique et d’horreur, de Lovecraft à Alan Moore et Neil Gaiman, du cinéma à la bande dessinée. Il s’enthousiasme également pour le cinéma nord-coréen et les réécritures des pièces de William Sheakespeare. Il participe à de nombreuses revues spécialisées dans le fantastique, tant françaises qu’américaines. Grand-Guignol est son premier roman.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Nicolas Gary

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