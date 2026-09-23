Un chien, un visage, et toutes les contradictions humaines

C’est un roman rare : audacieux, incarné, détonnant, aux multiples messages. Il raconte Yoda, un chien errant au visage devenu humain qui regarde autrement ce qui fait notre humanité.
Le 23/09/2026 à 16:54 par Laurence Biava
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23/09/2026 à 16:54
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L’histoire ? Le chien croise le chemin d'Orlando, un chirurgien esthétique réputé, en mal de compréhension et de notoriété. Lui-même croisera la route d’un milliardaire prénommé Busk. Ce dernier propose au médecin la greffe d’un visage au chien, l’accès au langage, l’accès à la pensée. Le chien va posséder une conscience. Le projet (de mutation) fait débat. Le chien Yoda révèle des passions enfouies, des débats ont lieu. Il est un monstre pour certains, et pour d’autres, la promesse d’une émancipation certaine de l’homme, loin des diktats.
En tout cas, tout ce qui l’éprouve et le touche devient catharsis pour ses coreligionnaires humains. Sa seule présence et sa condition réactivent pourtant les haines les plus folles. Son destin finit par s’écrire, sa mutation finit alors de s’accomplir lorsqu’il apparait sous les traits d’un influenceur pourchassé.
Jonglant avec un certain talent sur le thème actuel de la robotisation de la société, et s’accaparant tous les sujets sociétaux actuels, l’autrice réussit une fable contemporaine qui interroge notre rapport aux autres et à nos créations. De quoi notre avenir est-il fait ? Que voulons-nous ? Jusqu’où déplacer notre imaginaire ? L’immortalité est-elle donc possible ?
Avec ironie, en (dé)plaçant son histoire sur plusieurs angles, l’auteur ouvre un dialogue sur les paradoxes qui traversent notre époque, il laisse ainsi au lecteur la possibilité d’avoir plusieurs points de vue. Le livre n’offre pas seulement une réflexion sur l’amour que tout un chacun porte à la vie humaine mais formule moult critiques sur ceux qui la transforment, en en détournant l’attrait, le sens. Et en ce qui concerne le chirurgien, la question est posée : comment un humain capable de réparer peut-il refuser d'assumer pleinement ce qu'il crée ?
Le fait que le scénario se déroule à Los Angeles n’est pas un hasard : l’autrice le dit dès les premières pages : la ville américaine est le lieu de toutes les fictions, de toutes les croyances, les fantasmes, les inventions, de la grandiloquence aussi. C’est là que l’argument massue du retour à l’ancestral face à la lutte contre le progrès technologique investit le corps du récit et croît petit à petit au sein du scénario bien ficelé. Comment concilier les deux (le progrès et l’ancestral = question séculaire) ?
Inspirée par des grands livres de science-fiction, l’autrice aborde également la question de la démesure, du juste équilibre à trouver entre l’usage de la machine et le réflexe humain avant que celui-ci ne flirte avec la dérive technologique, le transhumanisme, l’animalité. Car à travers le regard d’un chien, Pia Pétersen a voulu, par le biais de cette critique sociale aventureuse souvent sombre mais aussi souvent drôle, faire renaître l’espoir et la foi en la vie humaine. Grand livre.
Extrait : « Passant devant une propriété isolée des autres et qui ressemble à une ferme en miniature, la faim me pousse à m’y faufiler pour trouver un peu de nourriture. L’idée de tuer un animal pour le manger me révulse. J’aime un bon steak, un morceau de poulet, ou même du poisson mais de là à tuer. … En situation extrême, mon animalité me pousserait sans à doute à agir pour manger mais je n’en suis pas là. Aujourd’hui je suis un chien dénaturé et je veux de la nourriture industrielle.
L’homme, lui, chasse pour satisfaire un besoin nostalgique de sang et il appelle cela son instinct primaire. Pourtant, l’industrialisation de la nourriture a procuré davantage de temps de vie à l’homme. Au lieu de chasser et tuer, il peut lire, peindre, étudier, jouer de la musique. Si l’homme résiste à son penchant pour le naturel, qui sait, il pourrait peut-être aller jusqu’à éliminer la guerre.
Seulement, il y a ce besoin nostalgique de sang qui coule. La maison dispose surement d’un système personnalisé e compostage. Avec un peu de chance, je trouverai quelque chose à grignoter. Souvent, les bacs de compostage débordent. Je me mets debout contre une poubelle verte dont le couvercle est fermé et je pèse de mon ^poids pour la renverser. La fouille est rapide, il n’y a rien d’intéressant. »
Par Laurence Biava
Contact : laurence.biava@cegetel.net
Paru le 26/02/2026
256 pages
Plon
21,00 €
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Près d’un demi-million de personnes ont franchi les Pyrénées pendant et surtout après la guerre d’Espagne. Dans L’Exil des républicains espagnols en France, l’historienne Geneviève Dreyfus-Armand retrace, de 1939 à nos jours, le parcours de ces exilés et la manière dont leur histoire s’est inscrite durablement dans la société française.
17/09/2026, 06:00
La littérature est souvent associée aux images, aux paysages ou aux dialogues. Pourtant, un autre sens traverse discrètement les œuvres : l’odorat. Des romans du XIXe siècle aux textes contemporains, les parfums occupent une place essentielle dans la construction des personnages, des souvenirs et des émotions.
16/09/2026, 16:51
Avec Nazanine, Gilles Martin-Chauffier revient sur l’année 1978, entre Paris, journalisme et révolution iranienne. À travers le souvenir de ses débuts dans la presse et d’une rencontre amoureuse, le roman fait dialoguer l’intime avec les bouleversements politiques qui précèdent la révolution islamique.
16/09/2026, 15:58
Avec Robert Aldrich, le dynamiteur, Pierre-Julien Marest s’attaque à un réalisateur américain aussi prolifique qu’indocile. Un cinéaste qui, derrière les westerns, films de guerre ou comédies, n’a jamais cessé de malmener Hollywood et ses certitudes. Un essai consacré à une figure aussi personnelle que subversive du septième art.
16/09/2026, 15:38
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