Un pilleur de tombes sème le chaos au cimetière Montparnasse

Habitués au repos dans l’ombre du cimetière Montparnasse, les défunts voient soudain surgir un mystérieux pilleur de tombes. Un stylo dérobé sur le mausolée de Marguerite Duras, la bouée de Robert Desnos subtilisée… Qui s’attaque ainsi à la mémoire des disparus ? Incapables d’agir depuis l’au-delà, ils recrutent un vivant : Long Lui, jeune acheteur d’art, se retrouve embarqué dans une étrange mission aux côtés de Man Ray, Charles Cros et de la princesse du Bénévent, temporairement ressuscités. Pendant ce temps, la Mort et Dieu observent les événements.

Mystère, art et fantômes au cœur du Montparnasse

Célébrités ou figures injustement oubliées, les habitants du cimetière deviennent les protagonistes d’une enquête où se mêlent art, humour et mystère. Le roman joue ainsi avec l’histoire et les célébrités enterrées dans ce lieu parisien, de Man Ray à Simone de Beauvoir en passant par Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Sempé ou Georges Wolinski.

Les éditions J'ai Lu (collection Littérature française) nous proposent un extrait en avant-première, a paraître le 7 octobre :

Journaliste et éditrice vivant à Tours, Ernestine Garnier signe avec Le collectionneur du cimetière Montparnasse son premier roman. Son intrigue s’accompagne par ailleurs d’un goût affirmé pour les curiosités funéraires, avec notamment quelques détails sur les tombes et œuvres d’art visibles dans le cimetière.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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