Rodolphe, scénariste de Kenya et Trent, est mort à 78 ans

Né en 1948, Rodolphe avait d’abord été professeur de lettres, puis libraire et journaliste avant de se tourner vers le scénario. Sa rencontre avec Jacques Lob, en 1975, sera déterminante : il entre alors dans le monde de la bande dessinée et entame une carrière qui s’étendra sur plus de cinquante ans.

Nourri de littérature anglo-saxonne, de fantastique, de légendes celtes et de rock’n’roll, le scénariste développe un univers où se croisent aventure, mystère, science-fiction et émotion. Au fil des décennies, il collabore avec de nombreux grands noms du neuvième art, parmi lesquels Leo, Griffo, André Juillard, Jacques Ferrandez, Annie Goetzinger ou encore Michel Faure.

Une part importante de son œuvre se construit chez Dargaud. Avec Leo, il signe notamment Trent, puis Kenya, dont l’univers sera prolongé par Namibia, Amazonie et Scotland. C’est également chez Dargaud qu’il publie la série policière Cliff Burton, créée avec Frederik Garcia puis poursuivie au dessin par Michel Durand.

Dès 1980, avec Jacques Ferrandez, il lance Les Enquêtes du commissaire Raffini, dont les premiers albums paraissent aux Humanoïdes Associés. Plusieurs décennies plus tard, il crée avec Louis Alloing Robert Sax, publié chez Delcourt, autre série policière située dans la Belgique des années 1950.

Chez Glénat, son parcours s’étend lui aussi sur plusieurs décennies. On lui doit notamment Les Écluses du ciel, avec Michel Rouge puis François Allot, Le Cycle de Taï-Dor, Dock 21 - Les Abîmes du temps, Le Baron fou, aux côtés de Michel Faure, ou encore l’adaptation de L’Oracle Della Luna, avec Frédéric Lenoir et Griffo.

Son œuvre publiée au sein du catalogue Glénat comprend également Mojo, Celui qui n’existait plus, Dickens & Dickens et Memphis, avec Bertrand Marchal. Plus récemment, Rodolphe avait encore signé Chagrin, avec Griffo au dessin, paru en mars 2026.

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Glénat salue « un auteur érudit, généreux et passionné », dont « l’enthousiasme communicatif a profondément marqué le monde de la bande dessinée ». La maison adresse ses « plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis ainsi qu’à l’ensemble de la communauté du neuvième art ».

Crédits photo : Rodolphe lors du 30e Salon du livre de Paris, à la porte de Versailles. (Thesupermat, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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