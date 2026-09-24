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Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ?

ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble très fortement à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.

Le 24/09/2026 à 13:34 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

24/09/2026 à 13:34

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Une ancienne publication datée du 17 septembre 2023, appelée « Renaissance littéraire : La littérature québécoise séduit la scène mondiale », contient une curieuse phrase, difficile à confondre avec le reste du texte. La page n’est plus accessible aujourd’hui, mais une copie indexée par un moteur de recherche en conserve encore le contenu, avec le titre, le nom de l’auteur, la date et le corps du texte. Une version archivée est également disponible sur la Wayback Machine, dans une capture réalisée en octobre 2025.

Après deux paragraphes consacrés au rayonnement international de la littérature québécoise, le texte s’interrompt brusquement pour afficher, entre parenthèses : « Discutez du rôle du Québec en tant que gardien du patrimoine linguistique français en Amérique. »

Puis l’article reprend normalement, avec un développement sur les écrivains québécois, les nominations de Kevin Lambert et d’Éric Chacour aux grands prix littéraires français et la reconnaissance internationale de cette littérature.

Une consigne restée dans le texte ?

Le verbe à l’impératif, « discutez », ne s’adresse pas au lecteur comme le reste de l’article. La phrase ressemble davantage à une instruction de rédaction, ce que l’on appelle couramment un prompt, demande donnée à un système génératif pour lui indiquer ce qu’il doit développer.

La position de cette phrase dans l’article renforce cette impression. Elle arrive exactement après une introduction générale sur la littérature du Québec, avant que le texte poursuive son développement. On pourrait ainsi lire cette parenthèse comme une consigne demandant d’ajouter un passage sur le rôle du Québec dans la préservation du français en Amérique, qui serait restée accidentellement dans la version mise en ligne.

En septembre 2023, pour situer, ChatGPT était déjà accessible depuis plusieurs mois et GPT-4 avait été intégré à ChatGPT Plus en mars de la même année.

Cet élément ne permet pas d’affirmer à lui seul qu’une IA comme ChatGPT a rédigé l’article. La phrase pourrait aussi provenir d’une note préparatoire ou d’une instruction humaine laissée par erreur dans un brouillon. Il n’est pas davantage possible d’en déduire que l’intégralité du texte aurait été produite par une IA. Reste que cette découverte prend une résonance particulière au regard de la polémique actuelle. 

La rubrique CheckNews de Libération a retrouvé sur le même domaine un site d'information généraliste animé par Thélyson Orélien entre 2023 et 2024, baptisé Erra Magazine. L'essentiel de ses contenus consistait en des reprises assumées d'articles de presse, auxquelles s'ajoutaient quelques chroniques signées de l'auteur. Celles que Libération a soumises à Pangram ont toutes été classées « 100 % IA ». Erra Magazine disparaît au tournant de 2025, et le domaine devient alors le site personnel de Thélyson Orélien, avant d'être mis hors ligne en 2026. 

Les indices s'accumulent, sans pouvoir définitivement trancher

Depuis le 21 septembre, le dossier a considérablement évolué. Au départ, l'accusation reposait essentiellement sur les tests réalisés par le compte X « Balance ton Claude », qui avait soumis plusieurs passages de C’était ça ou mourir au détecteur Pangram. L'outil les classait, à de nombreuses reprises, comme générés à 100 % par une intelligence artificielle.

Depuis, l'expérience a été reproduite par d'autres, notamment des médias. franceinfo a testé à son tour plusieurs passages du roman, de longueurs et de natures différentes, avec Pangram : le résultat annoncé est resté le même, 100 % des mots considérés comme produits avec l'aide d'une IA. Un extrait soumis à GPTZero, autre détecteur du marché, a obtenu une probabilité de 87 % d'avoir été rédigé par une intelligence artificielle.

Le média a surtout introduit des textes témoins dans l'expérience. Deux publications plus anciennes de Thélyson Orélien, antérieures à l'arrivée de ChatGPT, ont été considérées par Pangram comme humaines. Même constat pour des passages de quatre autres romans de la rentrée, notamment d'Amélie Nothomb, Philippe Jaenada ou Ananda Devi : ceux-ci ont été classés entre 99 et 100 % comme d'origine humaine.

France 24 a cette fois soumis à Pangram l’intégralité de C’était ça ou mourir, soit 63.425 mots : 92 % du texte est classé comme écrit ou assisté par une IA. Marijke Van Vlasselaer, chercheuse à la Vrije Universiteit Brussel et coauteure d’une étude comparant Pangram, GPTZero, Copyleaks et Turnitin, est catégorique : « Parmi l’ensemble des outils testés, Pangram est le meilleur outil ». Dans leur étude, le détecteur n’avait produit aucun faux positif sur les textes entièrement humains du corpus. À propos du score obtenu par le roman, elle évoque « une forte probabilité que l’IA ait été utilisée ». 

Tous les détecteurs ne convergent cependant pas : l’AFP a obtenu des résultats contradictoires en testant plusieurs autres outils sur des extraits du roman. Cette dispersion invite à rester prudent sur les scores pris isolément, mais elle ne remet pas en cause le fait que Pangram a donné ici des résultats particulièrement homogènes.

Lucide passe le roman au crible

Un autre test est venu s'ajouter le 22 septembre, avec Lucide, une société française qui développe elle-même un détecteur de textes générés par IA. Elle affirme avoir analysé l'intégralité de l'édition numérique québécoise du roman : 59.488 mots, répartis en 34 chapitres et un épilogue, hors pages de titre, dédicace et remerciements. Selon ses résultats, les 35 unités sont toutes classées comme générées : 34 à 100 %, la dernière à 96,7 %. Quatre analyses portant sur de grandes portions du roman, de plus de 13.000 mots chacune, aboutissent également à 100 %.

Lucide a cherché à répondre à une objection centrale de la défense de Thélyson Orélien : et si sa manière d'écrire, notamment son héritage littéraire haïtien et caribéen, trompait simplement les machines ? L'entreprise a donc constitué plusieurs groupes témoins. Trois textes anciens attribués à l'auteur, publiés en 2013 et 2014, n'ont déclenché aucun signalement. Elle affirme également avoir analysé 17 livres entiers, soit 706 chapitres et près de 1,3 million de mots, sans qu'aucun chapitre ne soit classé comme généré. Parmi eux figurent des romans de Dany Laferrière, Louis-Philippe Dalembert, Émmelie Prophète ou encore Néhémy Pierre-Dahomey.

Ces résultats doivent malgré tout être maniés avec précaution. Lucide commercialise précisément le type d'outil dont il cherche ici à démontrer la pertinence. Surtout, aucun détecteur n'a accès au processus réel d'écriture d'un livre. Il analyse le texte terminé et mesure sa ressemblance avec les productions de modèles de langage. Même lorsque deux outils différents convergent, ils peuvent théoriquement partager un même angle mort. Lucide le reconnaît d'ailleurs lui-même.

La preuve décisive serait d'une tout autre nature : brouillons datés, fichiers successifs du manuscrit, historique des modifications, échanges éditoriaux. Thélyson Orélien affirme avoir commencé le roman à l'automne 2017 et en avoir achevé un premier jet en 2019, plusieurs années avant la démocratisation des IA génératives actuelles. 

Les soupçons ne se limitent par ailleurs plus au seul C’était ça ou mourir. CheckNews rapporte que La Presse, qui a eu accès à plusieurs ouvrages antérieurs de Thélyson Orélien, a soumis à Pangram des extraits du roman Éternels Amants, publié en 2023 aux Éditions Rocheuses, de l’essai Penser le mot en N : Cartographie d’une blessure vivante, paru en 2024 chez le même éditeur, et du roman Le Rêve de la mer Noire, publié en 2025 chez C3 Éditions. Dans les trois cas, « l'IA y a été repérée par Pangram dans la totalité des passages » testés. 

Un texte primé par Radio-Canada lui aussi en question

À mesure que la polémique s'étend, les internautes ne se contentent plus d'interroger C’était ça ou mourir. Ils remontent désormais dans les archives de l'auteur, sur un terrain qui n'a plus rien à voir avec les détecteurs d'intelligence artificielle.

Un cas autrement plus troublant concerne un texte récompensé en 2012... En décembre de cette année, Thélyson Orélien remporte le Prix du public d'un défi d'écriture organisé par Radio-Canada avec Où va le monde. Le concours demandait aux participants de raconter, en 500 mots, leur « rencontre marquante avec la science ou la technologie ».

Or, la comparaison de ce texte avec la préface du Matin des magiciens, essai de Louis Pauwels et Jacques Bergier publié chez Gallimard en 1960, fait apparaître une succession particulièrement importante de reprises. Il ne s'agit pas seulement d'une idée commune ou d'une référence littéraire identique : une large partie du récit autobiographique suit la même construction, conserve de nombreux détails précis et reprend plusieurs formulations, tandis que certains éléments personnels sont remplacés.

Chez Louis Pauwels, le narrateur commence par évoquer sa grande maladresse manuelle, puis son beau-père - qu'il appelle son père parce que celui-ci l'a élevé -, ouvrier tailleur décrit comme une « âme puissante » et un « esprit réellement messager ». Chez Thélyson Orélien, la même entrée devient le souvenir de son grand-père, qu'il dit également appeler son père et qui l'aurait élevé. La formule sur la maladresse manuelle, la description de cette figure familiale et jusqu'à l'idée selon laquelle « c'est avec les mains que l'on monte au ciel » se retrouvent dans les deux textes.

« Il n'y a même pas de pieux mensonges »

La suite reproduit la même progression : Louis Pauwels raconte qu'à seize ans, au cours complémentaire de Juvisy, il devait choisir le samedi entre différents travaux manuels, dont le bois, le modelage et la reliure. Thélyson Orélien se replace lui aussi à seize ans, dans une institution des Frères de l'Instruction chrétienne, et évoque les mêmes activités. Chez Louis Pauwels, la lecture d'Arthur Rimbaud l'amène à renoncer à relier Une Saison en enfer. Chez Thélyson Orélien, Arthur Rimbaud est remplacé par René Char et Philippe Jaccottet, et Une Saison en enfer par La Parole en archipel.

Les correspondances deviennent encore plus précises lorsqu'apparaît l'atelier familial. Louis Pauwels décrit une étroite armoire contenant une trentaine de livres, mêlés à des « bobines, des craies, des épaulettes et des patrons », ainsi que des milliers de notes rédigées pendant les nuits de travail. Thélyson Orélien reprend la même armoire, le même nombre approximatif de livres, les mêmes objets et les mêmes notes.

Les deux récits font ensuite apparaître exactement les mêmes références : Le Monde avant la création de l'homme de Camille Flammarion et Où va le monde ? de Walther Rathenau. Dans les deux cas, c'est le livre de Walther Rathenau que l'adolescent décide de relier. À chaque fois, la figure paternelle y a souligné au crayon rouge une longue phrase, restée gravée dans la mémoire du narrateur.

La séquence se termine également de manière très proche. Louis Pauwels évoque la mort de son père et sa fidélité jusqu'au bout à la « nature créatrice » ainsi qu'à l'espoir de voir la lumière derrière les masses de matière. Thélyson Orélien attribue à son grand-père décédé une formulation et une image presque identiques.

Quelques jours après l'attribution du prix, Radio-Canada publie une entrevue avec Thélyson Orélien. La journaliste lui rappelle qu'il a raconté sa rencontre avec la science « à travers le personnage de votre grand-père et vos souvenirs d'adolescence », puis lui demande si ce choix s'est imposé naturellement.

L'auteur est formel : « Tout ce que j'ai raconté est une évidence. Il n'y a même pas de pieux mensonges ». Thélyson Orélien parle ensuite de son « atmosphère familiale », de la mort de son grand-père et de son passage chez les Frères de l'Instruction chrétienne. La lecture de Walther Rathenau, au cœur du récit primé, est elle aussi présentée comme un souvenir personnel : elle aurait laissé en lui « quelque chose d'indélébile ». Où va le monde a « largement remporté la faveur des lecteurs » et lui a valu le Prix du public.

Des textes anciens passés au microscope

Sur X, le vidéaste et vulgarisateur MonsieurPhi a exhumé un billet publié en mai 2013, neuf ans avant ChatGPT, sur le blog personnel de Thélyson Orélien hébergé par le Club de Mediapart, intitulé Ne mettons pas nos héros sur un piédestal. MonsieurPhi l'a mis en regard d'une chronique anglophone publiée trois mois auparavant, le 23 février 2013, dans The Philippine Star, sous le titre Falling from pedestals.

Les premiers paragraphes suivent la même progression, convoquent les mêmes exemples - Tiger Woods, Lance Armstrong et Oscar Pistorius - et plusieurs phrases françaises apparaissent comme des traductions extrêmement proches du texte anglais. Plus largement, le texte reprend les mêmes idées dans le même ordre, avec des formulations qui s'apparentent par endroits à des calques du texte original.

Le billet de Mediapart mentionne La Presse, où le texte a également été publié, mais la chronique d'Andy Bautista dans The Philippine Star n'y est pas créditée. Le quotidien québécois a depuis ajouté au-dessus de la chronique Ne mettons pas nos héros sur un piédestal une mention informant désormais ses lecteurs que l'auteur « avait commis un plagiat ». François Cardinal, vice-président Information et éditeur adjoint du journal, parle d'une « tromperie [...] décevante et inexcusable ». 

Un autre texte sous soupçon

MonsieurPhi a également exhumé La contradiction américaine, publié par Thélyson Orélien en 2014, toujours sur le Club de Mediapart. La comparaison avec El descontento de la superpotencia, paru quelques semaines plus tôt dans le quotidien colombien El Colombiano, révèle bien davantage qu’une proximité de sujets : les deux textes développent, dans le même ordre, le mécontentement politique américain, la reprise économique, le chômage, les inégalités, les guerres d’Afghanistan et d’Irak, les difficultés de l’armée face aux groupes irréguliers puis le désengagement des États-Unis des institutions économiques internationales.

Plusieurs passages français apparaissent en outre comme des traductions très proches de l’espagnol, jusque dans certaines tournures inhabituelles. Ainsi, El Colombiano écrit : « Algunos factores de irritación hacen relación a la coyuntura económica ». Orélien reprend presque mot pour mot : « Si certains facteurs d’irritation ont relation avec la conjoncture économique ». La formulation française, assez peu naturelle, ressemble ici à un calque direct de l’espagnol. Même phénomène avec les « relaciones armónicas con el Congreso », devenues les « relations harmoniques au Congrès », ou encore « La fatiga con las responsabilidades globales », transformée en « La fatigue sur les responsabilités mondiales ».

Le texte d’Orélien ajoute néanmoins plusieurs développements et sources qui ne figurent pas dans la publication colombienne.

ActuaLitté a retrouvé une version encore antérieure du billet français : elle avait été publiée dès le 20 octobre 2014 sur Port d’Attache, le blog d’Orélien au sein du réseau Mondoblog de RFI, seulement douze jours après l’article colombien. Une version légèrement actualisée paraîtra ensuite chez Mediapart le 10 novembre. Dans aucune des deux publications consultées, l’article d’El Colombiano n’est crédité.

Les billets publiés sur le Club de Mediapart l'avaient été par l'auteur lui-même, et non par la rédaction du journal. Mediapart s’est néanmoins saisi à son tour de l’affaire ce 23 septembre, dans un article consacré à la « mécanique » de la polémique. Le journal estime que la campagne a été « orchestrée depuis l’extrême droite médiatique », sans pour autant évacuer les interrogations sur l’usage de l’IA.

D'autres textes identifiés

Depuis, MonsieurPhi a signalé un troisième rapprochement, plus ancien encore et particulièrement notable au regard du parcours revendiqué par l'auteur : il concerne cette fois un texte consacré à la littérature caribéenne et haïtienne.

Intitulé Les îles des Caraïbes culturellement et linguistiquement fragmentées, l'article attribué à Thélyson Orélien a été publié dans le quotidien haïtien Le Matin. Le site du journal n'étant plus accessible aujourd'hui, le texte subsiste dans une capture de la Wayback Machine datée du 30 janvier 2013. Thélyson Orélien le republiera ensuite, le 14 octobre 2013, sur son blog.

Le texte présente d'importantes similitudes avec l'entrée Caribbean literature de l'Encyclopædia Britannica. Ici encore, la proximité ne repose pas seulement sur les auteurs ou les faits évoqués. Sur plusieurs paragraphes successifs, le texte français conserve l'ordre des informations, les mêmes exemples et la même progression historique que la source anglophone.

La séquence est particulièrement visible lorsque les deux textes abordent les origines de la littérature caribéenne : disparition des traditions des populations précolombiennes, absence de tradition écrite chez les esclaves venus d'Afrique de l'Ouest, longue imitation des modèles littéraires européens, puis émergence de formes spécifiquement caribéennes au XXe siècle. Les mêmes auteurs apparaissent ensuite dans une succession très proche : Luis Palés Matos, Jacques Roumain, Nicolás Guillén, Léon-Gontran Damas, Aimé Césaire et Jean Price-Mars, avant que le texte ne poursuive avec plusieurs figures de la littérature anglophone des Caraïbes.

Certains passages portent également la trace d'une traduction très littérale. L'expression anglaise « formally conservative », qui renvoie au caractère conventionnel des formes littéraires employées, devient ainsi « officiellement conservateur » dans le texte français, un sens inhabituel en français, mais qui correspond directement à l'un des faux amis possibles du mot anglais formally.

Tout l'article d'Orélien ne provient pas pour autant de cette source : son texte contient aussi des développements qui ne figurent pas dans le passage de Britannica comparé. Mais sur une partie substantielle de l'article, la succession des éléments et plusieurs formulations apparaissent comme une traduction très proche de la notice encyclopédique. Britannica n'est pas mentionnée comme source dans les versions consultées.

L'équipe des Décrypteurs de Radio-Canada affirme avoir identifié au moins cinq textes publiés par Thélyson Orélien en 2012 et 2013 comportant des reprises d'autres auteurs. Outre les cas déjà évoqués, elle relève que, dans son texte, Barack Obama aurait pu être Trayvon Martin il y a trois décennies, au moins quatre paragraphes seraient traduits presque directement d’un article de Gilberto Rodrigues publié quelques jours plus tôt par l’agence Pressenza.

Près de la moitié de son texte, Le prochain pape devrait être plus jeune, serait également reprise d'un éditorial du quotidien indien The Hindu paru deux jours plus tôt, ainsi que des phrases et paragraphes de Sommes-nous aussi libres que nous le pensons ? provenant d'un texte de Pablo Saborío publié en 2008, The Problem of Free Will. 

Boréal veut faire toute lumière

Dans le même temps, Thélyson Orélien a précisé sa défense dans un entretien accordé à La Presse. Il est formel cette fois : « Je n’ai jamais utilisé l’intelligence artificielle pour produire des textes », affirme-t-il. Il maintient avoir commencé le roman en 2017 et en avoir disposé d’une première version en 2019, plusieurs années avant l’apparition de ChatGPT auprès du grand public.

Du côté des jurys littéraires, l’heure reste à la prudence. Philippe Claudel, président de l’Académie Goncourt, appelle à ne pas « jeter l’opprobre » sur l’auteur et réclame des éléments suffisamment solides avant d’envisager toute conséquence. Il s’interroge également sur le moment auquel les accusations ont émergé, alors que le roman venait de recevoir le Prix du Roman Fnac et figurait dans plusieurs sélections.

Son éditeur québécois, Boréal, dit à présent prendre les allégations « très au sérieux » et « déployer tous les efforts nécessaires, avec l'auteur comme à l'interne, afin de faire toute la lumière » sur les conditions d'écriture de C'était ça ou mourir. 

Racisme, plagiat et mémoire littéraire

La polémique déborde désormais largement la seule question de la fiabilité des détecteurs. Simon Johannin, écrivain et poète, auteur notamment de L’Été des charognes et Nino dans la nuit, voit ainsi dans la séquence un « fort relent de racisme ». Il dénonce le fait que la capacité d’un auteur haïtien à écrire son propre livre soit remise en cause à partir des affirmations initiales d’un compte anonyme, et apporte son « soutien total » à Thélyson Orélien et à celles et ceux dont, écrit-il, le talent ou le sérieux seraient contestés en raison de leur origine ou de leur couleur de peau.

Le critique littéraire Johan Faerber, réagissant aux appels à ne pas transformer Thélyson Orélien en nouvelle cible de harcèlement, va plus loin encore : il estime que la polémique vise « le seul auteur noir à succès de la rentrée » et dénonce « un harcèlement xénophobe ». Pour lui, « cette affaire n'est pas littéraire mais uniquement raciste ». Virginie Despentes a elle aussi pris la défense de Thélyson Orélien sur le plateau de C ce soir, dénonçant un « caractère raciste évident » dans les attaques dont il fait l’objet et estimant que l’écrivain n’a « pas à se justifier » sur sa manière d’écrire. « On écrit comme on veut », résume-t-elle.

D’autres internautes et commentateurs ont convoqué le cas de Yambo Ouologuem. En 1968, l’écrivain malien devient le premier auteur africain à recevoir le Prix Renaudot avec Le Devoir de violence. Quelques années plus tard, des passages très proches de textes de Graham Greene, André Schwarz-Bart ou encore Maupassant sont identifiés.

Yambo Ouologuem soutient notamment que son manuscrit initial comportait des guillemets et des références qui auraient disparu au cours du travail éditorial. L’affaire conduit finalement Le Seuil à cesser de réimprimer le livre et l’écrivain se retire durablement de la scène littéraire.

L’ouverture ultérieure des archives de son éditeur compliquera cependant considérablement le récit d’un simple plagiaire pris sur le fait, en révélant notamment que ses pratiques de montage et de réécriture étaient en partie connues. Cette histoire servira, plusieurs décennies plus tard, de matrice à Mohamed Mbougar Sarr pour La Plus Secrète Mémoire des hommes, Prix Goncourt 2021, dédié à Yambo Ouologuem.

Le (nouveau) rôle de l'auteur et l' « ère du soupçon romanesque »

Denis Olivennes lui-même, président d’Editis, deuxième groupe d’édition français, concurrent de Hachette dont Grasset est une filiale, est intervenu dans le débat. Il remonte à Alexandre Dumas et à Auguste Maquet, son collaborateur le plus célèbre. En 1845, rappelle-t-il, Eugène de Mirecourt avait attaqué Dumas dans un pamphlet violemment raciste, Fabrique de romans. Maison Alexandre Dumas et Cie, en dénonçant le recours de l’écrivain métis à toute une équipe de collaborateurs.

La collaboration alla jusqu’aux tribunaux. Maquet demanda finalement à être reconnu comme coauteur d’une série de romans auxquels il avait participé, sans parvenir à obtenir que son nom soit placé aux côtés de celui de Dumas. Denis Olivennes cite à ce propos la formule de Fernand Chaffiol-Debillemont : « Dumas avait seul conçu le plan, dessiné les personnages ; bref il avait été l’architecte de l’édifice dont Maquet ne fut que le maçon. » Il reprend également Alain Decaux : « Comme pour les peintres de la Renaissance, il faut que l’on prépare tes fresques [...] mais à la fin celui qui tient la plume, c’est toi. »

Pour Alice Develey, journaliste littéraire au Figaro, la controverse actuelle révèle surtout l’installation d’une nouvelle « ère du soupçon romanesque » : après avoir demandé aux écrivains de justifier leur légitimité à raconter des expériences qu’ils n’ont pas nécessairement vécues, il faudrait désormais établir qu’ils ont bien produit eux-mêmes chaque phrase dès lors qu’un style paraît trop systématique.

« Balance ton Claude », après avoir déclenché l’affaire, appelle à présent à modérer les attaques personnelles contre l’auteur et insiste désormais sur l’information qui devrait être donnée aux lecteurs lorsqu’une IA participe à la fabrication d’un ouvrage.

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Crédits photo : Pygmalion embrasse Galatée au moment où la statue qu’il a façonnée prend vie (Jean-Léon Gérôme, Pygmalion et Galatée, vers 1890, domaine public)

 

DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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31/08/2026, 17:44

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

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Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

19/08/2026, 09:09

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.

 

25/06/2026, 12:56

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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“L’IA est arrivée, et le mot “aide” s’est complètement décousu”

Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.

24/09/2026, 11:53

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“L’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...

23/09/2026, 17:36

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“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

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Les livres prophétiques ne sont peut-être pas ceux que nous croyons

De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.

21/09/2026, 12:32

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Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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“Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment”

L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.

16/09/2026, 09:30

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”Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs” : Béliveau éditeur à la conquête de l’Europe

Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.

16/09/2026, 09:00

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À quelques pas de toi : le podcast qui a relié les générations

Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.

14/09/2026, 16:07

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Intuition : “Le corps sait souvent avant nous”

Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur. 

14/09/2026, 14:58

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“Le problème n’est pas de savoir si une IA a touché au texte, mais qui décide”

À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.

14/09/2026, 07:00

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Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».

09/09/2026, 13:56

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Entre deux rives : ni robe, ni linceul, mais un deuil blanc

Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.

09/09/2026, 12:48

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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

08/09/2026, 18:33

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“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

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Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

07/09/2026, 17:25

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“Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !

03/09/2026, 18:13

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

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Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.

01/09/2026, 17:32

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“Dieu est mort, mais il n’arrive pas à s’en consoler”

Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.

31/08/2026, 17:11

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

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Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

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Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

18/08/2026, 18:18

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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