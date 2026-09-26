Les glaces : quand le passé refait surface

Quand Noémie apprend que son fils Théo est accusé d’agression sexuelle, elle replonge dans ses propres traumatismes. Car si la mémoire peut tenter d’exiler la souffrance, le corps, lui, n’oublie pas. Cette prise de conscience la pousse à retrouver les deux hommes qui l’ont agressée vingt ans plus tôt, sur les rives du Saint-Laurent. Autour d’elle, cette confrontation fait ressurgir des questions qui bouleversent les trajectoires de plusieurs personnes.

Que faire des vérités qui dégèlent ?

Présentée comme une bande dessinée sur la culture du viol, Les glaces s’intéresse à ce moment où une vérité enfouie revient brutalement à la surface. Le récit interroge alors ce que l’on peut faire de ces événements « trop graves », lorsque le passé ressurgit et oblige chacun à revoir ce qu’il croyait savoir.

Les éditions Écosociété (collection Ricochets) nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 16 octobre :

Rébecca Déraspe est dramaturge. Ses pièces ont remporté de nombreux prix et sont jouées et traduites

à travers le monde. Les glaces, jouée au Festival Off d’Avignon en 2026, a remporté un grand succès.

Yoakim Bélanger est un artiste peintre multidisciplinaire qui expose partout au Canada et dans

de nombreuses foires internationales. Il a illustré sa première bande dessinée, Résister et fleurir, avec Jean-Félix Chénier, en 2023 aux éditions Écosociété.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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