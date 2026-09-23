9 livres sélectionnés pour le Prix littéraire Vanity Fair 2026

La sélection du Prix littéraire Vanity Fair 2026

Catégorie Roman

La Méthode, David Djaïz (Stock)

Spectres, Thomas Gunzig (Au Diable Vauvert)

Les Amateurs, Yan Lespoux (Agullo)

Non-fiction

La guerre, ce sont les noms propres, Ariane Chemin (Sous-Sol)

Jean & Romain, Myriam Anissimov (Grasset)

L'homme par qui la peste arriva, Gaspard Dhellemmes et Olivier Faye (Flammarion)

Bande dessinée

Terre ou lune, Jade Khoo (Morgen)

Tachycardie, Maybelline Skvortzoff (Tanibis)

Cauchon, l'homme qui tua Jeanne d'Arc, Xavier Dorison, Louis-David Delahaye et Joël Parnotte (Dargaud)

« La première édition a confirmé notre intuition : certains livres font immédiatement naître des images, des personnages, des scènes et un désir de cinéma », souligne Olivier Bouchara, directeur éditorial de Vanity Fair, dans un communiqué. « Avec cette deuxième édition, nous voulons installer le Prix littéraire Vanity Fair dans la durée et continuer à repérer ces œuvres qui ont la force de passer d'un langage à l'autre. »

Le jury réunit donc, autour d'Olivier Bouchara et du journaliste d’enquêtes Hugo Wintrebert, Anne Berest (romancière et scénariste), Pauline Dauvin (VP Content Netflix), Olivier Demangel (scénariste et réalisateur), Arthur Dreyfus (écrivain, scénariste et réalisateur), Élisabeth d’Arvieu (Directrice générale Mediawan Pictures), Fianso (artiste et acteur), Rebecca Marder (actrice), Carine Tardieu (réalisatrice et scénariste) et Florian Zeller (écrivain, dramaturge, scénariste et réalisateur).

Le jury se réunira lors d’un dîner de délibération en octobre. Les lauréats de cette deuxième édition seront annoncés le 2 novembre 2026 lors d’un cocktail donné dans les salons du Peninsula Paris. Les lauréats bénéficieront d'une visibilité éditoriale dans Vanity Fair et sur ses canaux de diffusion, ainsi qu'auprès des producteurs partenaires.

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Pour cette deuxième édition, Vanity Fair poursuit sa collaboration avec Netflix et Mediawan, partenaires du Prix depuis sa création, avec le soutien de Montblanc et du Peninsula Paris.

En 2025, le Prix littéraire Vanity Fair avait distingué Mathilda Di Matteo pour La Bonne Mère (Éditions de l’Iconoclaste), Vincent Guerrier, François Vignolle et Vincenzo Bizzarri pour Albertine a disparu (Glénat) et Negar Haeri pour La Jeune Fille et la mort (Seuil).

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Par Dépêche

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