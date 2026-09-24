Dangles fête ses 100 ans : l’incroyable parcours d’une maison d'édition née dans une librairie

En 1926, Henri Dangles installe sa maison d’édition au 36, rue de Moscou, à Paris, derrière la gare Saint-Lazare. L’activité démarre modestement dans l’arrière-boutique d’une librairie, avec deux salariés à mi-temps : une secrétaire et un magasinier chargé des expéditions. Au fil des décennies, le catalogue se construit notamment autour de la psychologie pratique, de la maîtrise de soi et de domaines alors associés aux sciences psychiques et à l’ésotérisme : magnétisme, hypnotisme, cartomancie ou interprétation des rêves.

Paul-Clément Jagot en devient l’une des figures emblématiques, aux côtés d’auteurs comme Thylbus. Bien avant que le mieux-être ne constitue un secteur éditorial à part entière, Dangles s’était ainsi forgé une identité autour de méthodes pratiques et de l’exploration des facultés humaines. Cent ans plus tard, la marque existe toujours et entend faire de cet anniversaire le point de départ d’un nouveau cycle éditorial.

Un premier tournant intervient après la mort du fondateur, en 1973. Son petit-fils adoptif Jean-Yves Anstet-Dangles et Alain Quéant reprennent l’entreprise. Trois ans plus tard, au lendemain du premier salon Marjolaine, la maison développe une nouvelle orientation autour de la santé naturelle. Entré chez Dangles en 1976, Jean-Luc Darrigol fonde la collection « Santé Naturelle », qui contribue à structurer durablement le catalogue autour de la phytothérapie, de l’aromathérapie, de la nutrithérapie et, plus largement, des médecines et pratiques naturelles.

13 millions d’exemplaires en un quart de siècle

S’ouvre une période de forte expansion. D’après les chiffres historiques communiqués par la maison, plus de 13 millions de livres sont vendus entre 1976 et le début des années 2000. À la fin du XXe siècle, les expéditions dépassent 3000 exemplaires par jour. Dangles revendique alors 5500 clients professionnels — librairies, magasins bio et pharmacies — ainsi que 80.000 particuliers fidélisés par la vente par correspondance. En 21 ans, l’effectif passe de deux à 45 collaborateurs.

Quelques auteurs alimentent particulièrement cette croissance. Toujours selon les données de l’éditeur, les dix titres de Paul-Clément Jagot dépassent 1,12 million d’exemplaires cumulés, dont 193.000 pour Le Pouvoir de la volonté et 139.000 pour Comment développer votre mémoire. Les ouvrages de Joseph Murphy franchissent à leur tour 1,1 million d’unités, tandis que deux titres de Claude Binet consacrés à l’homéopathie atteignent ensemble 502.000 exemplaires.

La trajectoire devient plus mouvementée au début des années 2000. En 2003, la famille transmet l’entreprise à une nouvelle direction. La restructuration engagée s’accompagne d’une réduction des coûts, de la suppression des forces de vente sur le terrain, de l’arrêt des catalogues et du retrait des salons. L’activité recule fortement. Jacques Gruszewski reprend ensuite Dangles en 2008, avec l’objectif de préserver son fonds historique. La marque est aujourd’hui intégrée au Groupe Éditorial Piktos et diffusée par DG Diffusion.

« Célébrer un centenaire n’est pas seulement contempler le chemin parcouru, c’est avant tout affirmer notre responsabilité envers l’avenir », indique Amélie Maillot, PDG de Piktos et de DG Diffusion Groupe.

« À l’heure où nous entrons dans le second siècle des Éditions Dangles, une question simple guide notre cap : de quoi le monde aura-t-il profondément besoin demain ? Non pas seulement de solutions, mais de chemins de compréhension et d’autonomie. Non pas d’oppositions entre les savoirs, mais de leur mise en dialogue au service du vivant. C’est là que nous choisissons de nous engager, en continuant à proposer des repères fiables, incarnés, et transformants. »

Santé, psychologie et prévention pour le deuxième siècle

Son catalogue s’organise désormais autour de cinq axes : santé naturelle, pratiques corporelles, psychologie et conscience, thérapies intégratives, prévention et mieux-être global. Pour incarner cette orientation, Dangles met notamment en avant l’oncologue Jean-Loup Mouysset, le médecin Jean-Pierre Chaudot, la journaliste Camille Desbois et Hélène Ferran, docteure en biologie et santé.

Le renouvellement passe aussi par de nouveaux sujets. Les parutions récentes ou annoncées abordent notamment la fatigue chronique, le lipœdème, les élixirs floraux ou la prévention de l’exclusion et du harcèlement chez les enfants.

Pour son centenaire, Dangles ne cherche donc pas seulement à valoriser un fonds constitué depuis 1926. La direction souhaite faire du livre « le point de départ et non l’aboutissement » et favoriser les échanges entre lecteurs, praticiens, chercheurs et auteurs. Après un siècle marqué par une croissance spectaculaire, des transmissions et plusieurs restructurations, l’enjeu consiste désormais à faire vivre cette spécialisation historique sans transformer le patrimoine éditorial en musée.

Une sélection de dix ouvrages, opérée par l'éditeur, est proposée en fin d'article, pour mieux découvrir la ligne éditoriale de la maison et ses parutions les plus représentatives.

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Crédits photo : librairie Dangles © Piktos

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com