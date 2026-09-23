Sauvons La Virevolte, librairie lyonnaise en péril

La Virevolte, un équilibre précaire : à la veille de ses 10 ans, et malgré un rayonnement culturel et littéraire indéniable, la librairie se retrouve, comme d’autres, au pied du mur. Si vous lisez ces lignes, vous avez déjà compris ce qui se joue ici : l’existence même de la librairie et sa pérennité.

Vous avez sans doute déjà entendu cela : « la librairie est le commerce le moins rentable de France ». C’est un fait : lorsque vous achetez un livre, au-delà de votre libraire, il y a toute une chaîne du livre à rémunérer. À la fin, après avoir payé les fournisseurs, les salaires, charges et autres impondérables, seulement 0.1 et 0.6% du prix du livre se retrouve réellement dans notre poche. Autrement dit, le bénéfice sur l’année est dérisoire. Si l’on ajoute à cela une hausse des charges, une baisse du pouvoir d’achat et un pays proche de la récession, les commerces les plus fragiles se retrouvent sur la sellette. C’est notre cas aujourd’hui.

Depuis un an et demi, nous voyons notre équilibre fragile se fissurer peu à peu. Nous avons pris les devants et tenté d’enrayer la machine : baisse de la rémunération de la gérante, arrêt des tickets resto pour les associés salariés, suppression de certaines charges, baisse drastique des volumes de livres commandés, entrée en stock de produits « non-livres » pour augmenter la marge… Remonter la pente a été le seul mot d’ordre. Nous en sommes même arrivés à une décision que nous redoutions : laisser partir l’un de nos camarades qui vogue maintenant à bord d’un nouveau navire.

Vous vous en doutez, si vous êtes là, c’est que tout ce que nous avons tenté n’a pas suffi.

À ce jour, La Virevolte a une dette d’environ 24.000€.

À quoi servira le financement?

Cette collecte, c’est notre dernière chance. Pour nous libraires, c’est notre outil de travail qui est menacé. Celui que nous polissons chaque jour, pour lequel nous nous levons et nous acharnons. C’est un lieu de vie, de rencontres, avec des valeurs que nous portons haut et fort qui risque de disparaître. Sans cet argent, La Virevolte ne survivra pas.

Le financement viendra combler différents postes de dépenses. Voici à quoi serviront les 24.000€ si nous réussissons à les débloquer :

- Le découvert (11.000 €) : c'est le montant manquant dans notre trésorerie pour que nous puissions tourner normalement. C'est comme sur vos comptes personnels finalement, quand on est à découvert, et sans rentrée d'argent exceptionnelle, ça continue de creuser.

- Les fournisseurs (9780 €) : c'est le total des factures que nous ne pouvons pas payer à ce jour. Avec un compte dépassant l'autorisation de découvert, rien ne peut sortir. Si rien ne sort du compte, les fournisseurs de livres ne sont pas payés. Si les fournisseurs ne sont pas payés, ils bloquent nos commandes. C'est comme ça que commence la descente aux enfers.

- Les salaires (2500 €) : cette somme correspond aux salaires, rémunérations, soldes de tout compte que nous n'avons pas été en mesure de payer sur les dernières semaines

24.000 €, à notre échelle, c’est vertigineux. Pour vous aussi probablement. Chaque euro que vous donnerez comptera : combler le découvert, payer les fournisseurs, les salaires en retard… Si votre bourse est vide, comme beaucoup ces temps-ci, alors un partage sera déjà énorme. Car, nous le défendons depuis des années et nous en sommes, encore aujourd’hui, plus persuadés que jamais : c’est avec la force du collectif que l’on accomplit de belles choses.

Si 24.000 personnes voient cette cagnotte et donnent 1 €, c’est gagné.

Chaque pallier débloqué sera un nouveau souffle pour La Virevolte et ses Virevoltés.

Alors, d’avance, merci pour tout.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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