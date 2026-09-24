Ian Manook plonge deux familles dans la glaise et le feu de l’Histoire

Albert Wauttier est glaiseux. Il connaît les veines, la couleur des boues, les arbres qui signalent un filon. Son savoir n’a rien de folklorique : il vient du corps, du travail et d’une intelligence aiguë du paysage. « La terre et lui, c’est la même chose. Il vit dedans. » Face à lui, Edmond de Clercq choisit le feu, l’entreprise, l’ascension sociale. Les deux hommes se connaissent depuis l’enfance, se sont aimés comme des frères, puis abîmés autour de Victoire. Trente ans après la catastrophe ferroviaire qui les a réunis, leur vieille querelle n’empêche ni les affaires ni cette évidence : « Lui a choisi le feu et moi la glaise, et nous avons tous les deux besoin l’un de l’autre. »

C’est ici que le livre prend sa véritable ampleur. Manook n’oppose pas simplement deux familles, les rouges d’un côté, les bourgeois de l’autre. Il les attache ensemble, les oblige à se fréquenter, à travailler, à aimer, à se jalouser. Chacun croit tenir sa place ; l’époque se charge de la déplacer. L’argent circule, les automobiles surgissent, les machines accélèrent, les idées anarchistes courent, la bande à Bonnot affole Paris, puis l’Europe commence à sentir la poudre. La grande Histoire n’arrive jamais en cortège : elle entre par une porte, un contrat, un journal, une convocation.

Dans ce monde qui s’emballe, les convictions ont le poids des choses. Quand Albert refuse de devenir le fournisseur captif d’Edmond, il ne discute pas seulement un prix : « M’acheter toute mon argile, c’est comme m’acheter moi, alors tu te doutes bien que c’est non. » Le politique passe ainsi par le concret, et c’est l’une des réussites manifestes du roman. On parle de capital, de propriété, de religion ou de liberté sans que les personnages deviennent les porte-voix dociles d’une démonstration. Ils vivent d’abord. Ils mangent, désirent, travaillent, s’engueulent, font des enfants et se contredisent.

La langue épouse ce mouvement. Elle est charnue, volontiers populaire, précise lorsqu’elle touche aux métiers, nerveuse dès que le dialogue prend le relais. « Tout homme est, d’une façon ou d’une autre, attaché à sa terre. » Chez Manook, cette attache n’a rien d’un paysage de carte postale. Elle peut nourrir, enrichir, enfermer. Elle devient héritage, orgueil, parfois dette. Et quand Victoire rappelle à Augustin que « Notre force, c’est la famille », toute la fresque se resserre soudain autour d’une table et de ceux qu’on refuse de perdre.

Le lecteur peut toutefois éprouver, par moments, le désir de rester davantage auprès de certains personnages. La mécanique romanesque avance vite, les chapitres sont courts, les événements nombreux, les trajectoires se croisent puis repartent. Ce n’est pas tant une faiblesse qu’une conséquence de l’ambition du livre : embrasser une époque sans abandonner ceux qui la traversent. Cette profusion donne du souffle ; elle impose aussi quelques accélérations là où l’on aurait volontiers laissé la scène durer.

Reste une fresque populaire au sens le plus généreux du terme : accessible sans être simpliste, documentée sans sentir le dossier, ample sans perdre le goût des gestes. La Glaise et le Feu raconte surtout comment les êtres essaient de modeler ce qui leur échoit — naissance, classe, famille, amour, guerre — avant que tout ne durcisse autour d’eux. Dans cette histoire, personne ne sort propre. C’est aussi pour cela qu’elle paraît si vivante.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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