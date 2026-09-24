Ian Manook plonge deux familles dans la glaise et le feu de l’Histoire

La terre colle aux doigts, aux bottes, aux souvenirs. Chez Ian Manook, elle colle aussi aux hommes. La Glaise et le Feu part de là : d’une matière pauvre, lourde, ordinaire, que certains savent reconnaître, creuser, vendre et transformer. « Les argiles sont l’usure du monde. La poussière de la terre. » Deux phrases et tout le roman est posé : ce qui s’effrite, ce qui demeure, ce que les générations reçoivent avant de tenter d’en faire autre chose.
Le 24/09/2026 à 06:00 par Nicolas Gary
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24/09/2026 à 06:00
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Albert Wauttier est glaiseux. Il connaît les veines, la couleur des boues, les arbres qui signalent un filon. Son savoir n’a rien de folklorique : il vient du corps, du travail et d’une intelligence aiguë du paysage. « La terre et lui, c’est la même chose. Il vit dedans. » Face à lui, Edmond de Clercq choisit le feu, l’entreprise, l’ascension sociale. Les deux hommes se connaissent depuis l’enfance, se sont aimés comme des frères, puis abîmés autour de Victoire. Trente ans après la catastrophe ferroviaire qui les a réunis, leur vieille querelle n’empêche ni les affaires ni cette évidence : « Lui a choisi le feu et moi la glaise, et nous avons tous les deux besoin l’un de l’autre. »
C’est ici que le livre prend sa véritable ampleur. Manook n’oppose pas simplement deux familles, les rouges d’un côté, les bourgeois de l’autre. Il les attache ensemble, les oblige à se fréquenter, à travailler, à aimer, à se jalouser. Chacun croit tenir sa place ; l’époque se charge de la déplacer. L’argent circule, les automobiles surgissent, les machines accélèrent, les idées anarchistes courent, la bande à Bonnot affole Paris, puis l’Europe commence à sentir la poudre. La grande Histoire n’arrive jamais en cortège : elle entre par une porte, un contrat, un journal, une convocation.
Dans ce monde qui s’emballe, les convictions ont le poids des choses. Quand Albert refuse de devenir le fournisseur captif d’Edmond, il ne discute pas seulement un prix : « M’acheter toute mon argile, c’est comme m’acheter moi, alors tu te doutes bien que c’est non. » Le politique passe ainsi par le concret, et c’est l’une des réussites manifestes du roman. On parle de capital, de propriété, de religion ou de liberté sans que les personnages deviennent les porte-voix dociles d’une démonstration. Ils vivent d’abord. Ils mangent, désirent, travaillent, s’engueulent, font des enfants et se contredisent.
La langue épouse ce mouvement. Elle est charnue, volontiers populaire, précise lorsqu’elle touche aux métiers, nerveuse dès que le dialogue prend le relais. « Tout homme est, d’une façon ou d’une autre, attaché à sa terre. » Chez Manook, cette attache n’a rien d’un paysage de carte postale. Elle peut nourrir, enrichir, enfermer. Elle devient héritage, orgueil, parfois dette. Et quand Victoire rappelle à Augustin que « Notre force, c’est la famille », toute la fresque se resserre soudain autour d’une table et de ceux qu’on refuse de perdre.
Le lecteur peut toutefois éprouver, par moments, le désir de rester davantage auprès de certains personnages. La mécanique romanesque avance vite, les chapitres sont courts, les événements nombreux, les trajectoires se croisent puis repartent. Ce n’est pas tant une faiblesse qu’une conséquence de l’ambition du livre : embrasser une époque sans abandonner ceux qui la traversent. Cette profusion donne du souffle ; elle impose aussi quelques accélérations là où l’on aurait volontiers laissé la scène durer.
Reste une fresque populaire au sens le plus généreux du terme : accessible sans être simpliste, documentée sans sentir le dossier, ample sans perdre le goût des gestes. La Glaise et le Feu raconte surtout comment les êtres essaient de modeler ce qui leur échoit — naissance, classe, famille, amour, guerre — avant que tout ne durcisse autour d’eux. Dans cette histoire, personne ne sort propre. C’est aussi pour cela qu’elle paraît si vivante.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 07/10/2026
576 pages
Albin Michel
22,90 €
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Avec Mamayou, Marie Tibi, au scénario, et Layla Benabid, aux illustrations, proposent une aventure racontée du point de vue d’un chat peu enthousiaste à l’idée de quitter son territoire. Entre trajet en voiture, ferme inconnue et rencontres inattendues, ce récit jeunesse joue avec le décalage entre ce que vit l’animal et ce que croit comprendre son humain.
19/09/2026, 06:00
Vingt ans après son décès, Philippe Noiret reste une figure majeure du cinéma et du théâtre français. Dans Philippe Noiret, un homme, mille vies, Dominique Maillet et Philippe Durant reviennent sur son parcours et cherchent à montrer l’homme qui se cachait derrière les rôles, à travers des témoignages et des paroles intimes.
18/09/2026, 15:25
Nina Harrow a douze ans. Un âge qui pourrait, pour elle comme pour bien d’autres enfants du royaume, indiquer le début d’un nouveau chapitre. Ces jeunes de tous les villages alentours, plus précisément de la Bordure, sont invités à se rendre à Belleville, capitale flamboyante, pour y passer un test. Une épreuve très simple : boire un précieux liquide, l'idium, qui déterminera quel sera leur pouvoir. Façonneur, Artisan, Alchimiste… quel destin les attend ?
18/09/2026, 12:56
Certains ouvrages font beaucoup trop de bruit, d’autres un peu moins, mais celui-là a son propre son, son diapason, et, tout comme son auteur, une identité : celle d'un arpenteur méticuleux, viscéralement attaché à démêler le mythe de la raison. On en a parlé, on en parle et on en parlera encore ; après tout, c’est logique quand le livre, lui, parle du monde. Jean-Jacques Bedu, L’Odyssée du savoir. Vraies sagesses et fausses croyances, tome 1 : Des origines à l’Antiquité tardive.
18/09/2026, 12:40
Deux semaines, deux premières places. Le casse du siècle de Sarah Knafo reste largement en tête des ventes avec 55.929 exemplaires écoulés du 7 au 13 septembre 2026. Depuis sa parution, l’essai totalise déjà 116.924 ventes.
18/09/2026, 11:09
Avec La Vérité de Pinocchio, Loïc Malnati, Jean-Luc Masbou et Béatrice Tillier revisitent le célèbre récit de Carlo Collodi dans un univers mêlant pantins et steampunk. L’album s’intéresse moins à la transformation de Pinocchio en petit garçon qu’à la question de son identité et à ce qu’il doit accepter pour devenir enfin lui-même.
18/09/2026, 08:00
Toute la famille a eu de la chance, de Philippe Schwartz, paraît le 15 octobre 2026 aux éditions de l’Archipel. Dans ce roman familial inspiré de son histoire, l’auteur revient sur son enfance parisienne et sur l’été 1967, lorsque la guerre des Six Jours conduit ses parents à lui raconter un passé jusque-là largement tu, notamment l’internement et la déportation de son père.
18/09/2026, 07:00
Avec Dans le silence, tes larmes, son premier roman, Pauline Bilisari raconte la rencontre entre Lou et Romane, deux femmes que tout semble opposer mais que rapprochent leurs fragilités. Un texte choral consacré à l’amitié féminine, à la santé mentale et à la reconstruction.
18/09/2026, 06:00
Avec Lou ! Sonata – Tome 3 : Cartes sur table, Julien Neel referme la trilogie consacrée à l’entrée dans l’âge adulte de son héroïne. À 22 ans, Lou voit son équilibre bouleversé par le retour de son père, l’apparition d’une demi-sœur et un mystérieux jeu de cartes qui devient le miroir de ses questionnements.
17/09/2026, 08:00
À partir de 5 ans, Passions ou addictions ? propose de réfléchir aux comportements qui peuvent prendre trop de place dans le quotidien. À travers l’histoire de Félix, passionné de jeux vidéo, cet album invite les enfants à distinguer une passion d’une addiction et à mettre des mots sur leurs habitudes, leurs envies et leurs émotions.
17/09/2026, 07:00
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