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Charte de pluralité chez Relay : Lagardère promet “une règle identique à tous les éditeurs

L'enseigne Relay s'est dotée, depuis cet été, d'une « charte de pluralité et de non-discrimination » qui vise à préciser les règles et pratiques « en matière de référencement et de mise en avant des produits d’édition », mais aussi à désamorcer des critiques récurrentes sur l'offre de ces boutiques, propriétés de Louis Hachette Group. Le document reste toutefois confidentiel et réservé aux concédants, avec un contrôle des engagements en interne uniquement.

Le 23/09/2026 à 14:52 par Antoine Oury

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Publié le :

23/09/2026 à 14:52

Antoine Oury

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Les rayonnages des boutiques Relay, présentes dans les gares et les aéroports, supporteraient-ils certains ouvrages et pas d'autres ? Le réseau, propriété de Louis Hachette Group, entité détenue à 30 % par Bolloré SE, a été accusé à plusieurs reprises de favoriser les productions du premier groupe d'édition français, ainsi que les titres s'inscrivant dans le combat idéologique mené par Vincent Bolloré, à droite toute.

Dans une vidéo publiée le 7 novembre 2025, la députée Clémentine Autain (Seine–Saint-Denis, Écologiste et social) avait ainsi pointé l'absence, constatée par ses soins dans une gare, du livre de Gabriel Zucman, Les milliardaires ne paient pas d’impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin (Éditions du Seuil) du rayon « Meilleures ventes » du magasin.

Le même jour, dans notre article consacré aux meilleures ventes, l'économiste y figurait en effet en 14e position, pas très loin de Philippe de Villiers, alors 12e avec Populicide (Fayard). Les résultats réalisés strictement en librairie étaient plus impressionnants encore, avec Gabriel Zucman à la 4e place, entouré par deux ouvrages de l'incontournable Freida McFadden.

En juin dernier, l'annulation d'une commande de 400 exemplaires du livre Bernard Arnault, son univers impitoyable (La Tribu) par Relay relançait les soupçons. Arnaud Nourry, ancien patron de Hachette Livre évincé au moment de la prise de contrôle de Hachette par Bolloré, justement, assurait que le titre était la victime d'un « boycott » de la part de l'enseigne en raison de son sujet.

Des traitements d'exception ?

Quelques jours plus tard, une enquête de l'Observatoire des multinationales affirmait que « dans la catégorie “essais”, les titres de la maison Fayard — qui accueille depuis son rachat par Vincent Bolloré la plupart des grands noms de l’extrême droite française — sont très visibles dans les Relay ».

Le média avait observé l'exposition réservée à certains ouvrages au sein des boutiques de la chaine, en les comparant à leurs chiffres de vente, et mis en évidence quelques incohérences. Ainsi la nouvelle édition de Résister (Payot), de Salomé Saqué, vendue à 34.963 exemplaires, se retrouvait-elle autant mise en avant que l'essai 2050 (Fayard) du très conservateur cardinal Robert Sarah et Nicolas Diat, pourtant 10 fois moins plébiscité...

De même, les livres de Jordan Bardella semblaient bénéficier d'un traitement d'exception, avec une valorisation devant les caisses, dans un espace normalement réservé aux magazines.

L'enquête relevait toutefois des exceptions à ce que l'on pourrait interpréter comme un comportement systématique, comme la mise en avant de l'enquête Nos nouveaux maîtres (Albin Michel), des journalistes du Monde Raphaëlle Bacqué, Damien Leloup et Alexandre Piquard, consacrée aux magnats de la tech.

L'Observatoire des multinationales notait que les équipes de Lagardère effectuaient leurs choix « en fonction des objectifs de vente, de la notoriété des auteurs et du plan média qui leur est présenté », ce dernier étant généralement fourni pour les parutions Fayard, grâce aux médias possédés par Bolloré Vincent (CNews, le JDD ou Europe 1). Par ailleurs, selon un témoignage venu de chez Hachette, les liens entre Relay et Hachette Distribution auraient un impact sur les coûts et délais d'acheminement, en faveur des titres du groupe éditorial.

Relay, une enseigne particulière

Si Relay se trouve accusée de mettre en avant des auteurs aux idées plutôt situées à droite, voire à l'extrême droite, sur l'échiquier politique, le même soupçon pèse régulièrement sur les librairies, auxquelles on reproche régulièrement de pencher à gauche.

Nous l'avons rappelé à plusieurs reprises : les libraires restent libres et responsables de leurs choix et des titres qu'elles présentent sur leurs tables, mais n'ont pas le droit de refuser une vente. En somme, si un client leur demande de commander un ouvrage qu'ils n'ont pas en stock, il n'est en théorie pas possible de refuser ce service.

La même logique peut-elle s'appliquer à Relay ? Les magasins sont gérés par Lagardère & Connexions, coentreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail, laquelle associe donc une société anonyme à capitaux publics et une société privée. De plus, les boutiques Relay se trouvent dans des infrastructures liées aux voyages particulièrement fréquentées, lesquelles appartiennent à l'État, même si leur gestion a été confiée à des entités privées.

À LIRE - Michel Onfray vend sa revue Front Populaire à Vincent Bolloré

Ainsi, le principe de neutralité des services publics, qui oblige l'État et ses agents à ne pas manifester leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques, devrait s'appliquer aux magasins Relay. D'ailleurs, comme le rappelle l'Observatoire des multinationales, SNCF Gares & Connexions a bien renouvelé le contrat d'occupation accordé à Relay en janvier 2023, mais en y apportant des modifications lui permettant d'assurer un « contrôle étroit » sur la coentreprise avec Lagardère Travel Retail.

Le tirage initial comme valeur cardinale

Les polémiques et critiques s'accumulant, Lagardère Travel Retail s'est rapprochée du Figaro, début août, pour y révéler la signature d'une charte « relative au référencement et à la mise en avant des produits d’édition ainsi qu’aux engagements de pluralité et de non-discrimination en matière de distribution de la presse et du livre », signée quelques jours plus tôt, le 29 juillet 2026.

« Cette Charte formalise et rend publiques nos pratiques en matière de référencement et de mise en avant des produits d’édition. Elle précise nos règles et réaffirme les principes qui guident notre activité depuis toujours : agir avec responsabilité, équité et transparence, au service d’une offre pluraliste et accessible au plus grand nombre », nous précise la direction de la communication de Lagardère Travel Retail France.

La catégorie « Essais et Documents », au centre des préoccupations, est particulièrement concernée. Pour cette section, le référencement des ouvrages se fera « sur des critères commerciaux objectifs, identiques pour l’ensemble des éditeurs et adaptés aux spécificités d’un réseau implanté dans les lieux de transport », assure-t-on encore.

« Afin de disposer d’un critère lisible, vérifiable et applicable à l’ensemble du secteur, nous avons retenu le tirage initial déclaré de l’ouvrage comme critère de référencement, avec une prise représentative de notre part de marché dans cette catégorie. »

Ainsi, pour les ouvrages tirés à 10.000 exemplaires ou plus, l’engagement de Lagardère consiste en une prise initiale minimum de 3 % du tirage national, correspondant à la part de marché de Relay dans cette catégorie. La mise en place, pour ce type d'ouvrages, sera a minima dans les 90 principaux points de vente du réseau, qui représentent 80 % du chiffre d’affaires Livres de l'enseigne, « afin de favoriser une visibilité nationale et une accessibilité optimale pour le voyageur », nous détaille Lagardère Travel Retail.

Cette prise en considération du tirage initial permettrait, d'après l'entreprise, « d’éviter toute appréciation subjective ou discriminatoire » et « d’appliquer une règle identique à tous les éditeurs, quelle que soit leur taille ou leur appartenance ». Il convient toutefois de rappeler qu'un tirage initial de 10.000 exemplaires, pour un document ou un essai, correspond à celui d'une maison disposant d'une certaine force de frappe, ou d'un groupe éditorial comme Editis, Albin Michel ou... Hachette. Peu de structures indépendantes, par exemple, peuvent se risquer à un tel tirage.

Interrogé sur ce point, Lagardère répond que « la Charte prévoit que des ouvrages de moindre tirage puissent également être référencés, en dialogue avec l’éditeur, lorsqu’il existe une adéquation particulièrement forte entre l’auteur, l’ouvrage et les caractéristiques spécifiques de la clientèle des voyageurs lecteurs ». En l'absence de précisions sur cette « adéquation » recherchée, rien ne garantit l'issue d'un tel « dialogue », mais, en cas de succès, « la prise initiale peut aller jusqu’à 3 % du tirage, avec possibilité de réassort selon les performances commerciales constatées ».

Une bien discrète charte

Au-delà des descriptions et précisions apportées par Lagardère Travel Retail, impossible d'obtenir le document, intégré aux « engagements contractuels avec nos Concédants », avance la filiale de Louis Hachette Group : elle « n’a pas vocation à être transmise ».

Cette charte mentionne pourtant d'autres éléments pris en compte, comme la disponibilité des exemplaires, les délais logistiques, les capacités d’implantation ou la capacité de stock, mais qui « ne relèvent pas d’une appréciation éditoriale », avance Lagardère. « Ils correspondent aux conditions commerciales et opérationnelles concrètes et nécessaires à la mise en place effective des titres dans un réseau de transport particulier, marqué par des surfaces contraintes, des flux importants et une forte rotation des produits. »

À LIRE - Le magazine d'extrême droite La Furia retiré des boutiques Relay

Ce secret des affaires limite considérablement les possibilités d'analyse de la charte et de ses potentiels effets. De la même manière, les contrôles du bon respect des engagements liés à cette charte seront assurés par... Lagardère : « Comme pour la grande majorité de notre offre commerciale, les référencements et les mises en avant sont gérés de manière centralisée par les Directions commerciales et marketing concernées. Le respect de ces consignes est ensuite assuré par nos processus opérationnels habituels et accompagné par le management de proximité au sein du réseau », nous explique-t-on.

Les usagers et usagères des gares ou aéroports seront aussi bien en peine, s'ils souhaitent effectuer des signalements quant à l'absence d'un ouvrage au sein d'une boutique Relay. « [L]e critère lié au tirage initial déclaré par l’éditeur n’est pas une donnée publique. Les consommateurs n’ont donc pas accès à cette information, qui ne peut pas faire l’objet d’une vérification directe de leur part », reconnait Lagardère.

Photographie : Enseigne Relay de la gare de Massy Palaiseau TGV (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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Librairie généraliste et engagée, La Virevolte (société A.S Librairie) est située au cœur du quartier St Paul à Lyon. Petite devanture bleue au milieu des quelques bars qui mènent à la gare St Paul, la librairie fait à présent partie de la carte postale. À l’intérieur, des libraires acharnés s’activent pour proposer des événements, des clubs lectures ou d’autres projets sortant de l’ordinaire. L’objectif ? Partager nos coups de cœur, créer des instants hors du temps et provoquer des rencontres. Projet porté par la libraire La Virevolte.

23/09/2026, 14:25

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Un éditeur brésilien majeur décide de retirer ses ouvrages d'Amazon

Au Brésil, la bataille des rabais vient de passer du discours aux bons de commande. WMF Martins Fontes cessera, dans les prochains mois, de fournir Amazon, une décision annoncée le 2 septembre par Alexandre Martins Fontes, éditeur, libraire et président de l’Associação Nacional de Livrarias (ANL). Dans un entretien publié le 18 septembre par Folha de S.Paulo, il détaille aussi son retrait des foires universitaires imposant de fortes réductions.

23/09/2026, 11:34

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États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 14 %

Les revenus nets déclarés par les éditeurs participant au StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) ont atteint 1 milliard $ en juillet 2026, soit une hausse de 14 % sur un an. Les livres grand public tirent la progression, portés par le broché et l’audio numérique, tandis que l’ebook recule. Depuis janvier, les recettes cumulées atteignent 6,7 milliards $, en hausse de 5,4 %. Un mois plus tôt, elles faisaient état d’une progression de 11 % sur un an et de 3,9 % depuis le début de l’année.

23/09/2026, 11:31

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Une nouvelle grille de salaires étendue à l'ensemble de l'édition

Relatif aux minima conventionnels, le 18e avenant à la convention collective de la branche de l'édition de livres a été étendu à tous les employeurs et tous les salariés, par un arrêté du 7 septembre. La grille de salaires prend désormais en compte deux augmentations du SMIC, survenues en janvier et juin derniers.

23/09/2026, 10:50

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Editis nomme Valentin Bouvet directeur des opérations

Valentin Bouvet prend, à compter du 23 septembre 2026, la direction des opérations du groupe d’édition Editis, selon nos informations. Revenu au sein du groupe en mai après avoir dirigé Lelivrescolaire.fr chez Hachette Livre, il supervisera notamment la distribution, la fabrication, les achats industriels ainsi que plusieurs services destinés aux éditeurs. Ces activités sont désormais regroupées sous une même direction.

23/09/2026, 10:12

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IA pas IA ? Thélyson Orélien et Grasset répondent, à droite on jubile

Depuis lundi, C’était ça ou mourir, l’un des romans les plus en vue de la rentrée, est au centre d’une polémique sur l’usage de l’intelligence artificielle. Auprès de Libération, Thélyson Orélien dément catégoriquement. Grasset lui apporte désormais sa « confiance absolue ». Dans le même temps, franceinfo a multiplié les tests et les comparaisons, et les résultats ne plaident pas vraiment en faveur de l’auteur...

22/09/2026, 18:44

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Chez Editis, FO exige une aide face à la flambée du carburant

Force ouvrière interpelle la direction d’Editis et son actionnaire sur le coût des trajets domicile-travail des salariés de Malesherbes et Tigery. Le syndicat réclame une aide spécifique pour ceux qui doivent utiliser leur voiture, allant jusqu’à proposer des cartes carburant TotalEnergies. Une demande qui intervient en pleine hausse des prix à la pompe, alors que plusieurs dispositifs publics existent déjà.

22/09/2026, 18:18

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Jean-Paul Desprat, historien et romancier du Grand Siècle, est mort

Historien, biographe et romancier, Jean-Paul Desprat est mort lundi 21 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 79 ans, révèle La Dépêche. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il avait fait des XVIIe et XVIIIe siècles, puis de la Révolution française, un territoire d’écriture où l’érudition historique se mêlait volontiers au goût du récit.

22/09/2026, 16:28

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L’ANEL renouvelle son conseil d’administration 2026-2027

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.

22/09/2026, 11:27

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Et si la rentrée littéraire ne savait plus reconnaître un grand livre ?

Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.

22/09/2026, 10:21

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FOJO, première publication en France de l’auteur portugais Osvaldo Medina

Avec FOJO, Osvaldo Medina signe un huis clos glacial ancré dans le Portugal de l'entre-deux-guerres. L’auteur primé compte déjà quatorze albums à son actif, son travail a été distingué par le prix du Meilleur Dessin à l'Amadora BD, le plus grand festival de bande dessinée du pays, puis par celui de Dessinateur de l'année aux PPBD en 2013. FOJO, premier de ses albums traduit en français par Mylène Oliveira Contival, paraît le 14 octobre 2026 chez familiaR Éditions.

22/09/2026, 10:16

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Sébastien Santuccio aux relations presse des éditions Amsterdam

Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.

22/09/2026, 09:13

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Mahmoud Darwich, le poète qui fit de l'exil une demeure et de la parole un pays

L’Institut du Monde Arabe (IMA) de Paris annonce le lancement d’un programme dédié à la commémoration de l’héritage du poète Mahmoud Darwich, qui se déroulera du 25 au 27 septembre. Cette initiative, organisée en partenariat avec le Centre culturel Georges-Pompidou à Paris, rassemble diverses activités culturelles dans quinze villes en France et à l’étranger. Intitulé « Journée poétique Mahmoud Darwich », cet événement vise à célébrer la richesse de l’œuvre du poète et à promouvoir la diversité culturelle à travers ces rencontres et échanges. Par Amel Aït-Hamouda.

21/09/2026, 17:30

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Ukraine : quatre ans et demi de guerre, jusque dans les livres

Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global. 

21/09/2026, 14:16

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À Nancy, les vacataires de la médiathèque travaillent à la lampe frontale

16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...

21/09/2026, 12:46

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Et si changer de vie commençait simplement par oser partir ?

Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.

21/09/2026, 11:17

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Lonely Planet refait ses guides : l'imprimé cherche sa place face à l’IA

Le guide touristique n’a pas encore reçu son avis de décès. Lonely Planet prépare pour 2027 la plus vaste refonte de ses collections Pocket et Classic depuis une génération, au moment où le marché américain se contracte. L’éditeur revendique environ 28 % de ce secteur aux États-Unis, un niveau présenté comme inédit par son publisher Piers Pickard. Face aux réseaux sociaux, aux applications et à l’IA, le papier change de promesse : moins d’exhaustivité, davantage de tri.

20/09/2026, 07:00

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Le dimanche matin, deux heures de lecture, téléphone au fond du sac

À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.

19/09/2026, 11:30

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Tolkien : ce texte écrit il y a plus d’un siècle paraît enfin en français

Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français. Les éditions Christian Bourgois publient, depuis le 17 septembre, ce récit inachevé de J.R.R. Tolkien dans une édition établie par la spécialiste américaine Verlyn Flieger et traduite de l’anglais par Aurélien Blanchard. 

19/09/2026, 11:15

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Manuels libres : sursis jusqu’au 2 novembre pour la Région

La Région Île-de-France annonce avoir obtenu de la cour administrative d’appel de Paris un sursis à l’exécution du jugement qui devait conduire au retrait de ses manuels scolaires numériques “libres” au 30 septembre. L’échéance est désormais fixée au 2 novembre 2026, un délai beaucoup plus court que celui proposé par la rapporteure publique au 3 juillet 2027. Sur le fond, le contentieux reste ouvert.

19/09/2026, 09:30

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À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots

Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique, tandis que la section CGT appelle à un rassemblement le 22 octobre à Paris si aucune avancée n’intervient d’ici là.

18/09/2026, 19:11

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Accusé de harcèlement, l’auteur jeunesse David Walliams lâché par son éditeur

HarperCollins UK ne publiera désormais plus les anciens titres de David Walliams, l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus vendus. La décision intervient neuf mois après que l’éditeur a renoncé à publier de nouveaux ouvrages de l’écrivain et comédien, à la suite d’accusations concernant son comportement envers des salariées de la maison.

18/09/2026, 18:05

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Annie Dillard, figure majeure de la littérature américaine, est morte

L’écrivaine américaine Annie Dillard, figure majeure de la littérature de la nature et de la méditation spirituelle, est morte mardi 15 septembre 2026 à l’âge de 81 ans. Prix Pulitzer en 1975 pour Pilgrim at Tinker Creek, elle était publiée en France principalement par Christian Bourgois, qui a fait traduire une grande partie de son œuvre.

18/09/2026, 17:33

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Éliane Viennot : “Rien ne relie Olympe de Gouges à l'extrême droite”

Le ridicule ne tue pas, évitant ainsi aux rangs du RN d'être décimés. Mais la formation d'extrême droite ne recule devant aucune manipulation à des fins électorales ou de « dédiabolisation ». Dernier exemple en date, une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, qui a scandalisé de nombreuses historiennes et spécialistes, dont Éliane Viennot.

18/09/2026, 16:16

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Un roman de Toni Morrison encore écarté des bibliothèques scolaires américaines

Toni Morrison est de nouveau victime de la censure qui touche les États-Unis depuis plusieurs années. Le district scolaire du comté de Cobb, en Géorgie, a retiré L’Œil le plus bleu, premier roman de l'autrice, de ses bibliothèques destinées aux collégiens et lycéens. Les autorités scolaires invoquent des passages jugés sexuellement explicites et inadaptés aux élèves.

18/09/2026, 14:23

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Déconstruire en BD les idées reçues sur le burnout

En 2023, Youn fait un burnout. Incapable de travailler, anxieux à la moindre notification et confronté à des symptômes qu’il ne comprend pas, il se met à dessiner ce qu’il traverse. Ses illustrations donnent une forme à cette maladie invisible et résonnent auprès de nombreuses personnes. Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! mêle humour, vulgarisation et témoignages pour aider à comprendre le burnout, déculpabiliser et trouver les mots pour en parler. Sans recette miracle, mais avec beaucoup d’images. Projet porté par Youn Legoff.

18/09/2026, 13:07

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Des trésors de Strasbourg, Bordeaux ou Toulouse bientôt imprimés à la demande

Lancée en 2014 par Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de France(BnF), la collection Hachette-BnF franchit une nouvelle étape. Jusqu'ici alimentée par les collections de la BnF, elle accueille désormais les fonds de six grandes bibliothèques patrimoniales françaises. Des milliers d'ouvrages rares ou épuisés pourront ainsi être commandés en librairie et imprimés à la demande.

18/09/2026, 13:02

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Le tout premier Prix Renaudot reparaît 100 ans après sa publication

Texte lauréat du tout premier Prix Renaudot en 1926, Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras d’Armand Lunel reparaîtra le 24 septembre prochain, à la demande de ses petits-enfants. Derrière le contexte de l’Affaire Dreyfus et l’histoire des Juifs du Comtat Venaissin, le roman met en scène un homme confronté à une origine qu’il ignorait. Un siècle après sa publication, cette réflexion sur l’identité, la mémoire et la transmission trouve un nouvel écho.

18/09/2026, 11:59

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Caroline Lunoir et Rebeka Warrior en résidence à la Villa Kujoyama

L'Institut français et l'Institut français du Japon ont officialisé les noms des lauréats et lauréates de la Villa Kujoyama pour l'année 2027. 14 projets sont portés par 16 artistes, créateurs et créatrices, lesquels seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois.

18/09/2026, 09:54

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Jean Orizet, poète et cofondateur du Cherche Midi, est mort à 89 ans

Poète, anthologiste, voyageur et éditeur, Jean Orizet est mort mercredi 16 septembre à l’âge de 89 ans, a annoncé son épouse Isabelle Orizet à l'AFP. Cofondateur de la revue Poésie 1 puis, avec Philippe Héraclès, des éditions du Cherche Midi, il aura consacré plus de six décennies à écrire, publier et faire circuler la poésie.

17/09/2026, 18:22

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Un statut juridique pour les amis : la proposition de loi de Clémence Guetté

Moins de trois semaines après la parution de Pour une politique de l’amitié à La Découverte, Clémence Guetté a déposé une proposition de loi visant à reconnaître juridiquement certains liens amicaux. Baptême civil, succession, congés ou « partenariat social » : le texte entend transposer dans le droit plusieurs pistes développées dans son premier livre. Une initiative qui s’inscrit aussi dans une réflexion éditoriale plus large sur l’amitié, nourrie ces dernières années par Alice Raybaud ou Geoffroy de Lagasnerie.

17/09/2026, 16:21

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Zoos, soins et bien-être : les livres pour comprendre le métier de soigneur animalier

Le métier fait rêver tôt. Lions, éléphants, primates, oiseaux ou reptiles suffisent souvent à nourrir l’idée d’une profession passée au contact quotidien des animaux. La réalité du soigneur animalier est pourtant plus exigeante.

17/09/2026, 15:38

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Newsletters : “nos partenaires” suffit-il pour utiliser vos données ?

Une petite case, quelques mots et des données personnelles qui changent de mains. Dans une affaire opposant Groupe Canal+ à la CNIL, l’avocat général Dean Spielmann estime qu'accepter d'être démarché par les “partenaires“ d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé lorsque leur identité demeure inconnue. Une question qui concerne bien évidemment newsletters, concours et opérations commerciales du secteur du livre.

17/09/2026, 14:34

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Budget de l'État : les moyens de la culture rabotés, avant de nouvelles coupes ?

Les débats parlementaires consacrés à un budget 2027 très particulier, car marqué par un changement présidentiel, se profilent, mais le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas attendu pour remettre les mains dans les finances publiques. Soucieux de limiter un déficit, mais sans vraiment augmenter les recettes, il agit donc sur les dépenses : et la culture, dans l'équation, n'est pas la dernière à trinquer...

17/09/2026, 11:53

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L'Arche BD, une nouvelle librairie BD, comics et manga dans le Pays de Gex

Après cinq belles années à travailler côte à côte dans une librairie spécialisée BD du Pays de Gex (Ain) Aurélie, Billel et Sébastien rêvent aujourd’hui de créer leur propre boutique. Après avoir imaginé encore et encore leur librairie idéale, ils se lancent aujourd’hui avec l’idée d’un lieu chaleureux, accueillant où l’on vient parler phylactères ou simplement saluer des amis. Un projet porté par Aurélie, Billel et Sébastien.

17/09/2026, 10:41

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Pınar Selek : une nouvelle audience dans un climat de répression contre les personnes LGBTQIA+

La justice turque examinera une nouvelle fois le dossier de Pınar Selek ce vendredi 18 septembre à Istanbul. Cette huitième audience de son cinquième procès intervient quelques jours après une vaste série de perquisitions et d’arrestations visant des organisations et militants LGBTQIA+ dans plusieurs régions de Turquie. L’écrivaine et sociologue franco-turque, qui vit en France, ne sera pas présente en raison du mandat d’arrêt qui la vise.

16/09/2026, 18:11

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