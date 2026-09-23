États-Unis : les revenus de l’édition bondissent de 14 %

Dans la catégorie Trade, qui rassemble les livres destinés au grand public, le chiffre d’affaires déclaré progresse de 16,4 % en juillet, à 804,1 millions $. Les formats imprimés concentrent l’essentiel de la hausse : les reliés gagnent 18,5 %, à 242,5 millions, et les brochés 25,2 %, à 311,6 millions.

Le segment « mass market paperback », qui désigne les éditions de poche de grande diffusion, recule en revanche de 43,7 %, à 5,8 millions $. Les reliures spéciales cèdent 1 %, à 20,6 millions.

Sur les sept premiers mois de l’année, les recettes des livres grand public atteignent 5,4 milliards $, soit +5,5 %. Les reliés progressent de 1,4 %, à 1,8 milliard, et les brochés de 10,8 %, à 2 milliards. Le « mass market » reste en fort retrait : -62,7 %, à 20,7 millions.

L’audio numérique devant l’ebook

Le contraste se confirme dans les formats numériques. En juillet, l’ebook perd 3,4 %, à 85,3 millions $. L’audio numérique avance au contraire de 12,4 %, à 103,1 millions.

Depuis janvier, l’écart s’est creusé : l’audio numérique représente 700,9 millions $, en hausse de 12,6 %, contre 601,4 millions pour l’ebook, en baisse de 3,1 %. L’audio physique bondit de 36,7 % sur le seul mois de juillet, mais demeure marginal, à 400.000 $.

Les autres secteurs connaissent des évolutions plus mesurées. Les ressources éducatives — enseignement scolaire et supérieur — totalisent 168,6 millions $ en juillet, soit +2,3 %, et 964,9 millions depuis janvier (+3,2 %). L’édition professionnelle et scientifique, hors revues, recule de 2,9 % sur le mois, à 32,8 millions, tout en restant légèrement positive depuis le début de l’année (+1 %, à 231,9 millions).

Les éditeurs religieux enregistrent pour leur part un repli de 4,3 % en juillet, à 59,5 millions $. Sur sept mois, leur activité reste en légère progression, à 473,1 millions, soit +0,8 %.

Publié par l’AAP, le StatShot agrège les revenus nets issus des ventes réalisées aux États-Unis auprès des librairies, grossistes, détaillants en ligne, consommateurs et autres circuits. Il repose sur les données de plus de 1.416 éditeurs. L’association précise que le nombre de participants peut varier d’un rapport à l’autre et que les entreprises peuvent réviser ultérieurement les montants déjà déclarés.

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Par Dépêche

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