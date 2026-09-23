Un éditeur brésilien majeur décide de retirer ses ouvrages d'Amazon

Il y a les plaidoyers pour le prix du livre, et puis le moment où l’on ferme le robinet. Alexandre Martins Fontes avait prévenu Amazon avant même de rendre sa décision publique. Le 2 septembre, à l’ouverture de la Convention nationale des librairies, il expliquait avoir adressé un courrier au groupe américain un mois plus tôt : sa maison, WMF Martins Fontes, ne l’approvisionnerait plus « dans les prochains mois », rapportait PublishNews.

La nuance compte : il ne s’agit donc pas d’une disparition immédiate du catalogue de la plateforme, mais d’un arrêt annoncé des nouvelles fournitures. Deux semaines plus tard, interrogé par Walter Porto pour la Folha de S.Paulo, Martins Fontes maintient le cap. Il affirme qu’Amazon l’a contacté pour discuter ; aucune réaction publique distincte de l’entreprise n’a, à ce stade, été retrouvée.

À la tête de WMF Martins Fontes et propriétaire de la Livraria Martins Fontes, il préside l’ANL depuis 2024 et a été reconduit pour le mandat 2026-2027. Son père, Waldir Martins Fontes, avait ouvert une première librairie à Santos en 1960. Alexandre Martins Fontes défend aujourd’hui une idée simple : le livre ne devrait pas avoir besoin d’une remise permanente pour trouver son lecteur.

Amazon, mais pas seulement

Dans Folha, il décrit des clients entrant en librairie, téléphone à la main, pour comparer immédiatement le prix affiché avec celui d’Amazon. Selon lui, des enseignes physiques ne peuvent durablement suivre ces niveaux de rabais sans fragiliser leur modèle. Son reproche dépasse donc le seul géant du commerce en ligne : il vise une mécanique installée dans l’ensemble du secteur.

La seconde rupture concerne les foires universitaires. Martins Fontes annonce que sa maison ne participera plus à celles qui imposent des réductions massives, avec en ligne de mire la Festa do Livro da Universidade de São Paulo. Selon Folha, son édition 2025 a accueilli 50.000 lecteurs et écoulé 362.000 exemplaires. Les éditeurs participants y pratiquent au minimum 50 % de remise sur le prix de couverture.

Une enquête présentée par l’ANL, réalisée avec FEA Júnior USP et relayée par Boletim Tatuí, indique que 79 % du public interrogé déclare ne pas acheter de livres dans la période précédant la Festa do Livro. Faute de publication accessible détaillant l’échantillon et la méthodologie, ce résultat ne peut toutefois être extrapolé à l’ensemble des lecteurs brésiliens.

Edusp, organisatrice de la manifestation, a répondu le 16 septembre. Dans une note officielle, l’éditeur universitaire se dit ouvert à une discussion « fondée sur des données et des preuves », mais précise qu’aucune décision ni aucun engagement n’a été pris pour modifier le modèle. Il rappelle aussi sa mission publique d’accès au savoir et à l’université.

Une loi qui attend toujours son tour

Le bras de fer rejoint un débat plus ancien, déjà évoqué fin août par ActuaLitté : celui de la « Lei Cortez », surnom donné au PLS 49/2015 sur le prix du livre. Le substitutif adopté par la Commission de l’éducation et de la culture du Sénat en octobre 2024 prévoit, pour les nouveautés, un prix de couverture fixé par l’éditeur et un rabais plafonné à 10 % pendant un an.

Le texte n’est pourtant pas devenu loi, car un recours parlementaire a imposé son examen en séance plénière. Le dossier officiel du Sénat fédéral le présente toujours comme en cours d’examen, « prêt pour délibération du plénum » depuis le 25 novembre 2024.

Pour un lecteur français, la comparaison avec la loi Lang vient naturellement, sans que les deux dispositifs se confondent. En France, l’éditeur ou l’importateur fixe le prix public et le détaillant peut, en règle générale, consentir jusqu’à 5 % de réduction. Lorsque le livre est expédié au client sans retrait dans un commerce, la législation française impose en revanche que l’ouvrage lui-même soit vendu au prix fixé par l’éditeur ou l’importateur.

Martins Fontes estime cependant que le marché brésilien pourrait bouger avant le législateur. À Folha, il avance qu’un engagement de « cinq ou six » grandes maisons suffirait à modifier les pratiques. Il cite Companhia das Letras, Record, HarperCollins, Sextante et Rocco — sans indiquer que ces éditeurs auraient accepté de le suivre. Pour l’heure, sa stratégie tient en deux décisions : arrêter progressivement d’alimenter Amazon et quitter les foires dont les conditions de remise lui paraissent incompatibles avec l’économie qu’il défend.

Crédits photo : Alexandre Martins Fontes

Par Clément Solym

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