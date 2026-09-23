Editis nomme Valentin Bouvet directeur des opérations

Le périmètre confié à Valentin Bouvet couvre une large partie des activités opérationnelles d’Editis. Il pilotera d’abord la distribution, aux côtés d’Alain Danjou, directeur de la distribution d’Interforum. Cette filiale d’Editis intervient dans la diffusion et la distribution de livres : la première concerne leur commercialisation auprès des librairies et autres points de vente, quand la seconde recouvre la partie logistique, de la gestion des commandes à l’acheminement des ouvrages.

La fabrication entre également dans son champ, avec Nathalie Hassoun, directrice des fabrications chez Editis. S’ajoutent les achats industriels, suivis avec Gérard Corneille, ainsi que les projets et missions liés aux achats avec Anne Dely, chargée chez Editis de projets transverses et de sujets liés aux achats non industriels.

Autre bloc désormais rattaché à cette direction : la gestion des services aux éditeurs et des référentiels. Fanny Pampouille conserve le suivi des services aux éditeurs et du fichier clients, Paul-Marie Deschamps celui du fichier articles, tandis que Valérie Hue intervient sur les processus métiers. Hélène Murphy-Aubry est associée au périmètre ADP Québec. Les Messageries ADP assurent au Canada des activités de diffusion et de distribution de livres francophones.

Le regroupement de ces fonctions doit permettre de coordonner sous une même responsabilité la distribution, la fabrication, les achats et plusieurs outils utilisés dans les relations avec les éditeurs.

Un retour chez Editis après Hachette Livre

Valentin Bouvet connaît déjà bien le groupe. Ingénieur diplômé de l’ESPCI Paris et d’HEC Paris, il débute sa carrière en 2018 chez onepoint, dans le conseil en transformation numérique.

Il rejoint Editis en 2020 comme directeur des projets du secrétariat général, avant de devenir secrétaire général des éditions Le Cherche Midi, maison d’édition du groupe. En janvier 2022, il est nommé secrétaire général adjoint d’Editis et intervient notamment auprès du pôle littérature.

À l’été 2023, changement de groupe : Valentin Bouvet prend la direction générale de Lelivrescolaire.fr, éditeur de manuels scolaires appartenant à Hachette Livre.

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Depuis mai 2026, il avait retrouvé Editis pour travailler auprès de Dalila Zein en qualité de directeur de missions. Sa nomination à la direction des opérations intervient donc quelques mois seulement après son retour.

Un mouvement amorcé dès cet été

Le nouveau poste prolonge une évolution déjà visible dans l’organisation du groupe. Début juillet, ActuaLitté révélait qu’une partie des activités auparavant suivies par Nicolas Gonçalves — relations avec les éditeurs, métadonnées et référentiels — devait être provisoirement placée sous la responsabilité de Dalila Zein, avec une gestion opérationnelle assurée par Valentin Bouvet. Nicolas Gonçalves devait quitter Editis à la fin du mois d’août.

Dalila Zein accompagne par ailleurs cette nomination d’un message adressé à François Lieutard, nommé en 2020 directeur des opérations industrielles d’Editis, avec alors sous sa responsabilité la distribution, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement.

« Je remercie François Lieutard pour son engagement et, en particulier, pour sa contribution à la modernisation de notre outil logistique. J’adresse tous mes vœux de réussite à Valentin dans ses nouvelles fonctions. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clotilde Martin

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