Booker Prize 2026 : ils ne sont plus que 6 en lice

Quelques semaines après une première sélection de 13 ouvrages, le jury du Booker Prize a revu sa copie, pour réduire le nombre de concurrents de moitié. 6 livres sont encore en lice, dont ceux de Marlon James et Douglas Stuart, déjà honorés par le Prix Booker par le passé.
Le 23/09/2026 à 15:11 par Antoine Oury
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23/09/2026 à 15:11
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The End of Everything, M. John Harrison, Serpent's Tail (Profile Books)
The Disappearers, Marlon James, Hamish Hamilton (Penguin Random House)
Black Bag, Luke Kennard, John Murray (Hachette)
May We Feed the King, Rebecca Perry, Granta
The Things We Never Say, Elizabeth Strout, Viking Fiction (Penguin Random House)
John of John, Douglas Stuart, Picador (Pan Macmillan)
Le jury du Prix Booker 2026 est présidé par l’historienne et spécialiste de l’Antiquité Mary Beard. Elle est accompagnée du poète Raymond Antrobus, du musicien et écrivain Jarvis Cocker, de la journaliste Rebecca Liu et de la romancière Patricia Lockwood.
« Couvrant un large spectre de genres, de la fiction dystopique au réalisme contemporain, de la satire universitaire au roman historique, les ouvrages présélectionnés explorent ce que signifie être humain dans un monde qui ne cesse d'évoluer, ainsi que les communautés et les événements qui font de nous ce que nous sommes », commente le jury de la récompense dans un communiqué.
À LIRE - Florent Oiseau reçoit le Prix Françoise Sagan 2026 pour Ma gloire
Les 6 finalistes reçoivent chacun 2500 £ (près de 3000 €) et un exemplaire spécialement relié de leur ouvrage. L'auteur ou l'autrice lauréate sera annoncé le 9 novembre 2026, à Old Billingsgate, à Londres. Le trophée du Booker Prize, baptisé « Iris », sera décerné, accompagné d'une dotation de 50.000 £ (environ 58.000 €).
L'année dernière, le Booker Prize avait salué Flesh, de David Szalay, publié par Jonathan Cape.
Photographie : © Yuki Sugiura pour la Booker Prize Foundation
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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