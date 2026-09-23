Une nouvelle grille de salaires étendue à l'ensemble de l'édition

La grille de salaires dans l'édition de livres évolue, avec une extension du 18e avenant sur le sujet, cosigné par le Syndicat national de l'édition (SNE), le Syndicat du Personnel d’Encadrement de l’Édition et de la Librairie et de la Distribution (CFE-CGC), la Fédération Communication, Conseil et Culture (F3C – CFDT) et le Syndicat National Livre – Édition (CFDT).

Un arrêté du ministre du Travail et des Solidarités, daté du 7 septembre dernier, le rend ainsi obligatoire « pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 ».

Ce nouvel avenant venait corriger le précédent, dont les effets avaient été étendus en toute fin d'année 2025. Mais, en raison de la revalorisation du SMIC le 1er janvier 2026, cette nouvelle grille de salaires avait été rendue obsolète quelques jours seulement après sa généralisation... Les salaires mensuels des catégories E5 (1802 €) et E6 (1817 €) se retrouvaient ainsi inférieurs au SMIC mensuel brut, dont le montant atteignait 1823,03 €.

Barèmes des salaires minima annuels et mensuels dans l'édition de livres, selon le 18e avenant salaires

Ce 18e avenant devait donc rectifier le tir, et les partenaires sociaux ont cette fois pris en compte l'autre revalorisation habituelle du SMIC en cours d'année, traditionnellement effectuée le 1er juin. Ainsi, si les parties étaient proches d'un accord, elles « ont privilégié de poursuivre les discussions afin de prendre également en considération » cette nouvelle hausse.

Pour rappel, le SMIC mensuel brut pour un temps plein, depuis le 1er juin dernier, s’élève à 1867,02 € (soit une hausse de 43,99 € brut par mois). Le premier échelon de la grille est donc tout juste au niveau de ce salaire minimum interprofessionnel de croissance...

Ce nouvel avenant revoyait également les barèmes des minimas à l'ancienneté, mensuels et annuels.

Barème des minima à l’ancienneté mensuels. 18e avenant salaires à la convention collective de l'édition de livres

Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Ils s'appliquent quelle que soit la taille de l'entreprise.

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L'avenant du 26 juin 2026 est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, Ervins Strauhmanis, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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