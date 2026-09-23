Écrire la vie : les textes d'Annie Ernaux lus et relus par la jeunesse

D'une durée de 90 minutes, ce documentaire est donc réalisé par Claire Simon, qui a récemment signé Apprendre (2024), Notre corps (2023) et Le Fils de l'épicière, le Maire, le Village et le Monde (2020). La cinéaste a aussi signé plusieurs longs-métrages de fiction, dont Vous ne désirez que moi (2021, adapté de Je voudrais parler de Duras, de Yann Andréa et Michèle Manceaux), Gare du Nord (2013) ou encore Les Bureaux de Dieu (2008).

En entrant dans les salles de classe de lycées français, Claire Simon capte l’effet immédiat des mots d’Ernaux. Elle observe comment ces textes éveillent, questionnent, déstabilisent, ouvrent des perspectives. Les élèves y retrouvent des échos de leur vie d’adolescent·e·s, découvrent de nouvelles façons de penser le monde et mesurent la puissance d’une œuvre désormais inscrite dans l’histoire littéraire mondiale.

Plusieurs livres d'Annie Ernaux ont été adaptés au cinéma, notamment L’Événement, par Audrey Diwan en 2021, et Passion simple, de Danielle Arbid, en 2021 également. Annie Ernaux elle-même s'est tournée vers l'audiovisuel, à des fins autobiographiques évidemment, pour Les Années Super-8 (2022), coréalisé avec David Ernaux-Briot. Le 30 septembre prochain sortira Mémoire de fille, adaptation du livre homonyme, réalisée par Judith Godrèche.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com