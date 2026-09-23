France 3 diffuse Monsieur, adaptation de Petite sale, de Louise Mey

Monsieur, titre retenu pour cette adaptation du roman Petite sale (paru en janvier 2023 aux Éditions du Masque, disponible en poche chez Points), est réalisé par Méliane Marcaggi (Belle Fille, Rendez-vous avec le crime).

Février 1969. Monsieur, est riche. Monsieur possède tout. Catherine est pauvre et parle peu. Au Domaine où elle travaille, elle fait partie de ces invisibles grâce à qui la ferme tourne et ce soir-là, elle a la garde de la petite Sylvie. Elle la tient par la main. Mais « agacée » (comme dit Madame) par un bûcheron lubrique qui joue à lui faire peur, cette main, elle la lâche. L’enfant n’est plus là. Elle a disparu. Le lendemain une demande de rançon tombe. Deux flics parisiens, fraichement montés de la capitale où Mai 68 a fait souffler un vent de rébellion, ont beau arpenter la terre grasse et collante du Domaine les questions posées demeurent sans réponses. Entre violences de classe, violences de genre, patriarcat mortifère et domination sociale, cette disparition va révéler le pire chez la plupart. Jusqu’à un dénouement inattendu ! – Le synopsis pour Monsieur

Le casting réunit donc Jean-Pierre Darroussin (Dassieux) et Jeremy Lewin (Gabriel), mais aussi Aurélien Recoing (Monsieur Auguste Desmest), Léontine D'Oncieu (Catherine Caron), Pasquale D'Inca (Capitaine Aubreuil), Sophie Le Tellier (Madame Salors), Didier Brice (Radier), Laure Blatter (Clémence Demest), Padrig Vion (Michel Demest), ou encore Philae Mercoyrol-Ribes (Sylvie Demest)…

Le scénario du téléfilm, basé sur le livre de Louise Mey, a été écrit par Natalie Carter (Le caméléon, Voyez comme ils dansent, Thérèse Desqueyroux...), elle-même romancière (Valdingue, Le Silence et la Fureur).

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La musique originale de la production, composée par Cyrille Aufort, a reçu le Prix de la meilleure musique au Festival de la fiction TV 2025 de La Rochelle et a été sélectionné à l'American French Film Festival de Los Angeles en 2025.

Par Dépêche

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