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Marie Dorléans remporte le Prix du Livre Grand Est 2026

Marie Dorléans reçoit le Prix du Livre Grand Est 2026 pour Une histoire de rien du tout, publié au Seuil Jeunesse. Pour cette sixième édition, entièrement consacrée aux albums jeunesse, le jury présidé par Agnès Ledig a également décerné son coup de cœur à Pauline Morel pour Pluie, paru aux éditions Panthera.

Le 22/09/2026 à 17:47 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

22/09/2026 à 17:47

Hocine Bouhadjera

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Plus de 30 auteurs, illustrateurs et éditeurs du Grand Est avaient présenté leur candidature à cette sixième édition du Prix du Livre Grand Est. Réuni en juin dernier, le jury a finalement choisi de distinguer Marie Dorléans et son album Une histoire de rien du tout.

La remise du prix aura lieu le vendredi 9 octobre, dans le cadre du Festival Troyes Mille Pages.

Créé en 2018 par la Région Grand Est afin de favoriser la reconnaissance et la promotion des talents régionaux, le prix a changé de fonctionnement en 2026. Alors qu’il distinguait jusque-là plusieurs catégories simultanément, une seule est désormais mise à l’honneur chaque année : les albums jeunesse en 2026, avant la bande dessinée en 2027. Le prix est doté de 3000 €.

Une machine à fabriquer du rien

Publié en octobre 2025 au Seuil Jeunesse, Une histoire de rien du tout imagine l’invention d’un savant quelque peu excentrique : une machine capable de fabriquer du rien. Une proposition qui prend une résonance particulière dans un monde saturé d’objets, d’appareils et d’accumulations en tout genre, où il devient difficile de conserver un peu de place pour rêver.

Installée à Strasbourg, Marie Dorléans a étudié les lettres et l’histoire de l’art avant d’intégrer l’École des arts décoratifs de Strasbourg, devenue depuis la Haute école des arts du Rhin. Elle publie son premier album en 2011 et compte aujourd’hui près d’une vingtaine de livres, principalement parus au Seuil Jeunesse et chez Sarbacane.

Elle avait déjà bénéficié d’une aide à la création littéraire de la Région Grand Est en 2018 pour Nous avons rendez-vous..., puis en 2022 pour Herbes folles.

Le jury a également souhaité mettre en lumière un second album. Son coup de cœur revient à Pauline Morel pour Pluie, publié aux éditions Panthera. Formée à l’École supérieure d’art de Lorraine à Épinal puis à la HEAR de Strasbourg, Pauline Morel signe avec Pluie son premier ouvrage. Elle avait elle aussi bénéficié d’une aide à la création littéraire de la Région Grand Est.

L’album met en scène un personnage à la silhouette maladroite dont les bras se mettent à s’allonger lorsqu’il est triste, provoquant sur son passage une série de catastrophes involontaires. Le jury a voulu, avec ce coup de cœur, saluer la qualité et la diversité des candidatures reçues.

Pour cette édition consacrée à la littérature jeunesse, le jury était présidé par la romancière Agnès Ledig. Elle était accompagnée de Kathleen Feret, chargée de la littérature jeunesse au Centre national du livre ; Sarah Polacci, journaliste et critique littéraire, commissaire générale du Livre sur la Place à Nancy ; Anne Zeum, illustratrice ; et Élodie Bubendorff, libraire jeunesse à La Bouquinette, à Strasbourg.

Le Prix du Livre Grand Est s’adresse aux ouvrages portés par des auteurs, illustrateurs ou éditeurs installés dans la région. Pour cette sixième édition, les livres candidats devaient avoir été publiés en 2025. La réforme du prix a également généralisé la prise en compte de critères environnementaux liés à la conception, à la production et à la diffusion des ouvrages.

En 2025, avant ce changement de formule, trois catégories étaient encore récompensées. Grégoire Carle avait reçu le prix BD et roman graphique pour Le Lierre et l’Araignée (Dupuis), Émilie Vast celui du Livre vert pour Petit à petit, quelque chose fond là-bas (MeMo). Dans la catégorie album jeunesse, à laquelle succède directement le prix attribué cette année à Marie Dorléans, CSIL avait été récompensée pour Cherch & Trouv, publié chez Casterman.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix du Livre Grand Est

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Une histoire de rien du tout

Marie Dorléans

Paru le 17/10/2025

48 pages

Seuil jeunesse

15,00 €

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9791023521887
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Pluie

Pauline Morel

Paru le 21/03/2025

96 pages

Editions Panthera

18,50 €

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