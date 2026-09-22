IA pas IA ? Thélyson Orélien et Grasset répondent, à droite on jubile

Le contraste est brutal : lundi 21 septembre au matin, Thélyson Orélien était couronné du Prix du Roman Fnac pour C’était ça ou mourir. Quelques heures plus tard, son premier roman se retrouvait au centre d’une accusation autrement moins flatteuse : aurait-il été rédigé, au moins en partie, par une intelligence artificielle ?

La charge est venue du compte X anonyme « Balance ton Claude », identifié par le pseudonyme @Pangramed. Celui-ci affirme avoir soumis plusieurs extraits du roman au détecteur Pangram et obtenu, à de nombreuses reprises, des résultats classant le texte comme généré par IA. Le compte en tire une conclusion très lourde : le livre aurait été écrit « presque intégralement » par une machine.

Le fil a rapidement circulé, alors que l’ouvrage est toujours en lice pour les sélections du Goncourt, du Renaudot, du Femina, du Médicis et du prix Décembre. Il raconte l’odyssée de Jonas Dorléon, professeur haïtien contraint de quitter Port-au-Prince et de traverser les Amériques dans l’espoir d’atteindre le Canada. Ses droits ont été cédés dans plus d’une vingtaine de pays.

« De nombreuses attaques racistes »

Thélyson Orélien a finalement répondu ce mardi 22 septembre, auprès de Libération. « J’ai toujours aimé la création et l’écriture, je ne vois pas pourquoi je ferais appel à une machine », affirme-t-il. L’écrivain canado-haïtien de 38 ans défend précisément ce qui est mis en cause : « Les images, les répétitions et les rythmes sont une parole vivante, elles sont miennes. Mes traditions sont haïtiennes et caribéennes », explique-t-il.

Il avance aussi une hypothèse : « Je pense que le logiciel est habitué aux traditions littéraires françaises et aux auteurs classiques. »

Thélyson Orélien replace par ailleurs la polémique dans un climat qu’il décrit comme hostile depuis son arrivée en France. Il affirme subir « de nombreuses attaques racistes », venant selon lui non de lecteurs mais de personnes cherchant à lui nuire. « Je ne suis pas triste mais en colère », dit-il. Il annonce constituer avec ses éditeurs français et québécois un dossier destiné à documenter son travail.

Le premier jet aurait été achevé en 2019

Quelques heures plus tard, Grasset est à son tour sorti du silence. Dans un communiqué transmis à la presse, la maison dit s’élever « fermement contre tout propos malveillant affirmant de façon péremptoire que le livre aurait été nourri ou écrit par une IA » et renouvelle à l’écrivain sa « confiance absolue ».

Surtout, l’éditeur apporte au débat un élément nouveau : une chronologie de l’écriture. Dans une déclaration jointe au communiqué, Thélyson Orélien affirme : « J’ai commencé à écrire C’était ça ou mourir à l’automne 2017 et j’en ai achevé le premier jet en 2019. » Soit plusieurs années avant l’arrivée auprès du grand public des principaux outils d’IA générative actuels.

L’auteur développe par ailleurs sur l’origine de son style : « Je viens d’une tradition littéraire haïtienne et caribéenne où la poésie, les images, les répétitions et le rythme portent une parole vivante. » Il cite Aimé Césaire et Jacques Stephen Alexis, avant d’ajouter : « On peut discuter de mon style, mais faire de ses procédés des preuves d’intelligence artificielle n’a rien à voir avec la critique littéraire. »

Franceinfo refait les tests

Le vrai ou faux de franceinfo a soumis à son tour plusieurs passages de C’était ça ou mourir à la version gratuite de Pangram : extraits de longueurs différentes, dialogues, descriptions, textes en français ou passages mêlant français, anglais et espagnol. Le résultat a été identique à chaque fois : Pangram estime que 100 % des mots des passages soumis ont été écrits avec l’aide d’une IA. Un extrait testé parallèlement avec GPTZero, un autre détecteur, obtient pour sa part une probabilité de 87 % d’avoir été rédigé avec une intelligence artificielle.

Franceinfo a surtout effectué deux tests de comparaison particulièrement intéressants. Deux textes plus anciens de Thélyson Orélien - Le temps qui reste, publié en 2015, et un article publié dans le Huffington Post en 2014 - sont identifiés par Pangram comme écrits à 100 % par un humain.

Le média a également testé des extraits de quatre autres romans de la rentrée : Chronique d’un royaume perdu d’Ananda Devi, L’Inconnue du quai de Javel de Philippe Jaenada, L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb et Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? de Lucie Rico. Pangram les classe entre 99 et 100 % comme d’origine humaine.

Ces résultats rendent l’interrogation plus sérieuse, mais ne constituent toutefois toujours pas une trace matérielle du processus d’écriture : Pangram analyse le texte final, mais ne fournit ni historique du manuscrit, ni fichiers de travail, ni prompts éventuels.

Pangram, un outil réputé performant

La question est d’autant moins simple à écarter que Pangram fait partie des détecteurs les mieux évalués. Franceinfo s’appuie notamment sur deux travaux récents, une étude de Chicago publiée en 2025 et une étude belge de 2026, qui le placent devant plusieurs outils concurrents dans leurs évaluations.

Pangram revendique lui-même pour sa dernière génération de détecteur un taux de faux positifs de 0,0041 %, soit environ un texte humain sur 24.000, lors de ses tests de référence en anglais. Sa documentation mentionne également 14 faux positifs parmi 996.273 documents humains dans un ensemble multilingue constitué de textes antérieurs à 2022.

Il faut néanmoins éviter un raccourci statistique. « Balance ton Claude » a notamment multiplié ce taux de faux positifs pour plusieurs passages du roman afin d’aboutir à une probabilité extraordinairement faible. Or des extraits provenant du même livre, présentant le même style et les mêmes caractéristiques, ne sont pas 20 expériences indépendantes. Une contre-analyse publiée ce mardi sur le fascinant site du sulfureux Zoé Sagan insiste notamment sur cette limite.

Le style de C’était ça ou mourir faisait déjà discuter avant que l’affaire ne prenne cette ampleur. Phrases courtes, images en cascade, répétitions, aphorismes et formules très travaillées avaient attiré l’attention indépendamment de toute question liée à l’IA.

Laurent LD Bonnet a élargi la discussion à la réception critique du roman, en reprenant notamment les réserves formulées par Fabrice Colin sur la répétition des aphorismes, des structures en « Pas… Pas… Juste… » et de certaines métaphores. Le propos dépassait alors la seule question de l’IA pour interroger plus largement le travail éditorial et les mécanismes d’emballement autour des livres de rentrée.

La droite tient sa revanche

Sur les réseaux, plusieurs voix affirment désormais que le malaise était antérieur aux premières analyses de Pangram. Juliette Briens, journaliste à L’Incorrect - mensuel « conservateur et de toutes les droites » - et chroniqueuse dans Estelle Midi sur RMC, estime ainsi que, sur Facebook, « le malaise était déjà présent depuis plusieurs semaines parmi les communautés de lecteurs assidus », exemples à l'appui.

Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur de la publication d’Atlantico, affirme de son côté que des lecteurs pointaient déjà « sa faible qualité d’écriture » et soupçonnaient parfois l’IA. Il met également en cause la réception critique du roman, qu’il relie à son sujet migratoire. Le compte « Je Réinforme », qui relaie régulièrement des contenus et personnalités de la droite nationaliste, a pour sa part exhumé un ancien article de Thélyson Orélien, antérieur à l’essor des IA génératives, avec ce commentaire : « le type ne sait pas écrire ».

Samuel Fitoussi, essayiste et chroniqueur au Figaro, auteur notamment de Woke Fiction puis de Pourquoi les intellectuels se trompent, considère pour sa part comme acquise l’hypothèse d’un recours à l’IA. Il présente les quelque 35.000 lecteurs du roman comme les « victimes » d’une rupture du « pacte moral » entre un écrivain et son public : « Ils ont cru passer des heures en compagnie d’un homme et de sa subjectivité, et [...] les ont passées en compagnie d’un robot. » Une conclusion qui va, à ce stade, plus loin que ce qui a été matériellement établi.

Valeurs actuelles attaque tout aussi frontalement. Sous le titre « Littérature artificielle : le cas Thélyson Orélien », l’hebdomadaire se demande comment un roman jugé « si artificiel dans sa langue, sa morale et sa consécration » a pu susciter « un tel consensus » ?

Philippe Fabry, avocat et essayiste qui intervient régulièrement sur des sujets historiques et politiques, attaque directement la défense de l’éditeur : « Grasset se ridiculise totalement. C’est grotesque. »

Boréal, qui a publié le roman au Québec au printemps avant sa reprise par Grasset en France, avait indiqué à l’AFP avoir « pris connaissance des allégations » et ne pas les « prendre à la légère », tout en assurant que sa confiance envers Thélyson Orélien « demeure entière ».

Grasset va désormais beaucoup plus loin, en parlant de propos qui « blessent affreusement l’écrivain » et en affirmant se tenir aux côtés de son auteur « contre toute machine ou tentative de mesurer, normer ou faire taire les écritures à jamais libres ».

Crédits photo : Thélyson Orélien (©JF PAGA, Grasset)

Par Hocine Bouhadjera

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