Chez Editis, FO exige une aide face à la flambée du carburant

« Prendre leur voiture n’est pas un choix : c’est une nécessité pour pouvoir venir travailler. » Dans un courrier adressé à Dalila Zein, directrice générale d’Editis, Denis Olivennes, président du groupe, et Daniel Křetínský, son actionnaire, Force ouvrière alerte sur la situation des salariés travaillant à Malesherbes et Tigery.

Ces deux implantations comptent parmi les principaux sites d’Editis et concentrent notamment des activités liées à la distribution et à la logistique d’Interforum. Selon FO, certains salariés doivent parcourir quotidiennement « plusieurs dizaines de kilomètres » avec leur véhicule personnel et voient désormais une part importante de leur rémunération absorbée par le carburant.

Le syndicat emploie une formule volontairement forte : « Une salariée ou un salarié ne doit jamais avoir à choisir entre mettre du carburant dans sa voiture pour pouvoir aller travailler et remplir son réfrigérateur. »

Une compensation au-delà de 1,50 € le litre

FO demande à Editis de créer « en urgence » une aide financière spécifique, calculée notamment en fonction de la distance aller-retour entre le domicile et le lieu de travail.

Parmi les pistes avancées figure un mécanisme prenant comme référence un prix du carburant de 1,50 € le litre : la fraction dépassant ce seuil pourrait, selon le syndicat, faire l’objet d’une compensation, y compris pour la période écoulée depuis le début de la hausse des prix. Le seuil de 1,50 € n’a toutefois rien d’un barème réglementaire : il s’agit d’une proposition formulée par FO.

Le syndicat cite également la possibilité d’une prime carburant, de cartes dédiées ou d’une prise en charge renforcée des déplacements domicile-travail.

Sur ce point, le droit n’impose pas à l’employeur de rembourser le carburant utilisé par un salarié pour se rendre au travail avec son véhicule personnel, contrairement aux abonnements de transports collectifs, dont au moins 50 % doivent être pris en charge. L’entreprise peut cependant décider de participer à ces dépenses.

Le contexte de 2026 offre justement davantage de marge aux employeurs : face à la hausse des carburants, le gouvernement a relevé jusqu’à 600 € le montant de la prime carburant pouvant être versée cette année sans cotisations sociales ni fiscalité, dans les conditions prévues par le dispositif.

Une indemnité publique de 100 € est par ailleurs proposée aux travailleurs modestes considérés comme « grands rouleurs », notamment lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel pour parcourir plus de 30 kilomètres aller-retour entre leur domicile et leur emploi, sous réserve des autres critères d’éligibilité.

À titre de comparaison, les dernières données nationales publiées par la Direction générale de l’énergie et du climat font état, au 18 septembre 2026, d’un prix moyen de 2,15 € le litre pour le SP95-E10 et de 2,38 € pour le gazole, toutes taxes comprises, en France métropolitaine hors Corse. Le seuil proposé par FO se situe donc très en dessous des prix moyens actuellement constatés.

FO interpelle directement Daniel Křetínský

Le courrier déplace ensuite la question sur le terrain de l’actionnariat. « La responsabilité de notre actionnaire doit également être posée », écrit FO, qui demande que Daniel Křetínský soit directement associé à la recherche d’une solution.

Le lien avancé par le syndicat est réel, mais mérite d’être précisé. Editis appartient au portefeuille médias et édition d’EP Group, via Czech Media Invest. Daniel Křetínský est l’actionnaire majoritaire, président et directeur général d’EP Group.

Le groupe énergétique EPH, dont EP Group détient 56 % du capital plus une action et que Daniel Křetínský préside, est par ailleurs devenu au printemps l’un des principaux actionnaires de TotalEnergies. En avril 2026, TotalEnergies lui a attribué environ 95,4 millions d’actions dans le cadre d’une opération industrielle entre les deux groupes, soit environ 4,2 % de son capital.

FO s’appuie sur cette situation pour proposer la mise à disposition de « cartes carburant TotalEnergies », ou le financement d’un mécanisme équivalent, pour les salariés concernés.

La participation de 4,2 % ne signifie toutefois pas qu’EPH contrôle TotalEnergies : la compagnie pétrolière qualifie EPH de l’un de ses « principaux actionnaires ». L’idée de cartes carburant relève donc bien d’une proposition syndicale et non d’un dispositif découlant automatiquement des liens capitalistiques entre les groupes.

« Les salariés doivent faire le plein aujourd’hui »

L’intervention de FO coïncide avec une nouvelle séquence gouvernementale consacrée au prix des carburants. Bercy a annoncé pour ce mardi 22 septembre une conférence de presse réunissant plusieurs ministres afin de présenter les dispositifs destinés aux ménages, aux entreprises et aux professions les plus touchés par la hausse des prix.

Le syndicat estime néanmoins que la direction d’Editis ne peut se contenter d’attendre les décisions publiques. « Cette réponse n’est plus entendable. Les salariés doivent faire le plein aujourd’hui ! », insiste FO.

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Le syndicat demande désormais à Dalila Zein, Denis Olivennes et Daniel Křetínský l’ouverture rapide d’une discussion et « une réponse précise » sur les mesures susceptibles d’être déployées à Malesherbes et Tigery. Avec, en conclusion, la même ligne rouge : « Venir travailler ne doit jamais conduire un salarié à devoir choisir entre faire le plein et se nourrir. »

Contactée par ActuaLitté, la direction d’Editis n’avait pas encore répondu à nos questions au moment de la publication. Nous lui avons notamment demandé si une aide spécifique était envisagée pour les salariés de Malesherbes et Tigery et si les propositions avancées par FO étaient à l’étude. Cet article sera mis à jour si la direction nous transmet une réponse.

Crédit image : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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