Deux familles, entre haine et amour : le nouveau roman de Ian Manook

Edmond de Clercq et Albert Wauttier sont amis d’enfance quoique d’origine sociale opposée. Edmond, fier de sa particule, tendance monarchiste, nourrit de folles ambitions d’ascension sociale. Albert, tendance anarchiste – c’est le temps de la Bande à Bonnot – reste fidèle à sa corporation : il est glaisier, i.e. mineur d’argile.

Les deux amis tombent amoureux de la même belle italienne qu’ils rencontrent dans un train. Victoire, dans un premier temps, s’éprend d’Edmond qui la déçoit. Elle lui préfère Albert, qu’elle épouse et aime passionnément. Edmond, pour servir ses ambitions, se marie avec Isabelle de Vexin, sans grand caractère, bien dotée et d’excellente lignée.

Avec la dot d’Isabelle, Edmond de Clercq s’offre le château d’un aristocrate ruiné. Pour autant, il n’a jamais pardonné à Albert de lui avoir « pris » Victoire, même s’il n’a jamais eu l’intention de l’épouser. Le roman d'une grande rivalité qui va mener les héros jusque dans les tranchées...

Les éditions Albin Michel nous proposent d'en découvrir les premières pages, en avant-première :

Traduit en dix langues, Ian Manook est notamment l'auteur de la trilogie Yeruldelgger, pour laquelle il a reçu le Grand Prix des lectrices de ELLE, le prix SNCF du polar et le prix Quais du Polar. Il a publié une dizaine de livres chez Albin Michel, dont le dernier est Aysuun, paru en 2023.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com