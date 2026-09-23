Paradisier superbe : un premier roman pour retrouver le sens de sa vie

À l’aéroport d’Ibiza, au bord du désespoir, le narrateur demande une corde à une hôtesse qui ne comprend pas son anglais. Ce moment ouvre un récit placé sous le signe du paradisier superbe, oiseau rare dont le mâle se dénude pour séduire.

Comme l’animal, le personnage accepte lui aussi de se mettre à nu : dans le cabinet de son psychiatre, il revient sur les différentes étapes de sa vie, de son enfance pieuse dans un village du Sud-Ouest à son adolescence anxieuse, puis à ses errances nocturnes dans Paris.

Des "drôles d’oiseaux" en quête de vie

Autour du narrateur gravitent plusieurs personnages, eux aussi en marge ou en mouvement : une prostituée romantique, un jeune torero, un migrant peul ou encore un travesti flamboyant. Tous semblent habités par le même désir de vivre, tandis que le récit interroge en filigrane ce que signifie réellement « sa vie ». Présenté comme un récit court et aérien, Paradisier superbe fait de cette introspection un premier roman porté par une écriture sensible et poétique.

Les éditions Grasset (collection Littérature française) nous proposent un extrait, à paraître le 07 octobre :

Vincent Sarthou-Lajus, né en 1978 à Pau, a connu plusieurs vies professionnelles et publié des poèmes dans différentes revues. Avec Paradisier superbe, il signe son premier roman.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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