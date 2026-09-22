Florent Oiseau reçoit le Prix Françoise Sagan 2026 pour Ma gloire

Publié en janvier 2026, Ma gloire met en scène un homme récemment licencié et sans ambition particulière, qui traverse les quartiers populaires de Paris entre petits trafics et nuits d'errance. Sa vie est notamment structurée par son attachement à son épouse Almeria et à leur fille Lune. Lorsqu'il accepte de jouer le rôle d'une fée dans le spectacle de fin d'année de l'école, cette situation inattendue ouvre la possibilité d'un changement.

Le jury a retenu le roman pour « l'originalité de la voix » de Florent Oiseau, ainsi que pour son regard sur les personnages ordinaires et la liberté de son écriture. Né en 1990, l'auteur a publié plusieurs romans, après des débuts aux éditions Allary. Avec Ma gloire, il rejoint le catalogue de Gallimard.

Créé en 2009 par Denis Westhoff, fils de Françoise Sagan, le prix récompense chaque année une œuvre de fiction en langue française, roman ou recueil de nouvelles, publiée depuis le début de l'année précédente. Il privilégie les auteurs encore peu connus et dont l'œuvre n'a pas récemment reçu de prix littéraire important.

La sélection est constituée par les membres du jury, qui proposent chacun un ouvrage avant trois réunions de délibération et un vote final.

Le jury 2026 réunit notamment Sophie Delassein, Aline Zalko, Carole Chrétiennot, Pierre-Olivier Sur, Emmanuelle Brame, Denis Westhoff, Nathalie Azoulai, Sandrine Babu, Gaëlle Bidan, Sophie Galabru, Joffrine Donnadieu et Anne Consigny.

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Crédits photo : (Florent Oiseau photo 2025) - Francesca Mantovani (c) Éditions Gallimard

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Par Lina Tinel-Sebie

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