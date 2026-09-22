Jean-Paul Desprat, historien et romancier du Grand Siècle, est mort

Né en 1947, l’écrivain et historien laisse derrière lui une œuvre abondante, partagée entre romans historiques, biographies, essais et travaux littéraires.

Son entrée en littérature remonte à la fin des années 1980. Alors cadre chez Saint-Gobain, il profite notamment de ses déplacements professionnels entre Lyon et Cologne pour écrire dans les trains et les hôtels. En 1988 paraît chez Balland Le Marquis des Éperviers, premier volet de la trilogie La Fougère et les Lys, bientôt suivi du Camp des enfants de Dieu et du Secret des Bourbons.

Ces premiers romans installent déjà ce qui restera l’une des constantes de son travail : faire de la matière historique non un simple décor, mais le moteur du romanesque. Spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, il s’intéresse aux cours, aux intrigues politiques et religieuses, aux arts comme aux grandes transformations techniques.

De la porcelaine à la Révolution

Cette manière d’entrelacer documentation et fiction trouve notamment son expression dans la saga Les Couleurs du feu. Avec Bleu de Sèvres, Jaune de Naples et Rouge de Paris, publiés au Seuil, il raconte l’histoire européenne de la porcelaine, les rivalités entre manufactures et jusqu’aux formes d’espionnage industriel qui accompagnèrent leur développement.

Le romancier pouvait ainsi passer d’un épisode méconnu de l’histoire à des figures beaucoup plus célèbres. Son œuvre de biographe comprend des livres consacrés à Henri IV, au cardinal de Bernis, à Madame de Maintenon ou encore à Mirabeau. Ces dernières années, son regard s’était davantage porté sur la Révolution française : Une histoire des Girondins est parue chez Perrin en 2025, avant Danton. Bonhomme ou démon, publié aux éditions du Rocher en 2026.

Jean-Paul Desprat ne séparait d’ailleurs jamais complètement littérature et histoire. Admirateur d’Alexandre Dumas, il avait traduit de l’italien et annoté avec Philippe Godoy Les Deux Révolutions. Paris, 1789 et Naples, 1799, vaste récit historique consacré aux révolutions française et napolitaine. Plus récemment encore, il avait repris et mis au point le manuscrit d’une ancienne traduction française de L’Âge ingrat, roman de Jean Paul Friedrich Richter, publié en 2026 chez Honoré Champion.

Son écriture avait également trouvé sa place à la radio : il participa à plusieurs dramatiques historiques pour France Inter, poursuivant par la voix ce même travail de mise en récit du passé.

Du livre au patrimoine

Docteur d’État en droit et également formé à l’histoire, Jean-Paul Desprat avait d’abord enseigné brièvement à Paris II avant de mener une carrière dans l’industrie, notamment chez Saint-Gobain. La littérature et l’histoire occupèrent toutefois progressivement une place centrale dans son parcours, jusqu’à représenter une trentaine de publications.

Son autre territoire était l’Aveyron. Très attaché au bassin de Decazeville et à la vallée du Lot, il avait hérité du château de Gironde, acquis par ses parents en 1969, et s’investissait dans la défense du patrimoine local. Il avait aussi créé en 2014 le Prix littéraire du Pays noir, destiné notamment à faire vivre la mémoire et les écritures du territoire.

Quelques semaines seulement avant sa disparition, il accueillait encore au château une exposition et un concours artistique. Plusieurs projets de livres restaient également en préparation.

Crédits photo : Jean-Paul Desprat au Salon de la Biographie 2016, à Chaville (FR, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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