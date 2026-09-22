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Jean-Paul Desprat, historien et romancier du Grand Siècle, est mort

Historien, biographe et romancier, Jean-Paul Desprat est mort lundi 21 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 79 ans, révèle La Dépêche. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il avait fait des XVIIe et XVIIIe siècles, puis de la Révolution française, un territoire d’écriture où l’érudition historique se mêlait volontiers au goût du récit.

Le 22/09/2026 à 16:28 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

22/09/2026 à 16:28

Hocine Bouhadjera

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Né en 1947, l’écrivain et historien laisse derrière lui une œuvre abondante, partagée entre romans historiques, biographies, essais et travaux littéraires.

Son entrée en littérature remonte à la fin des années 1980. Alors cadre chez Saint-Gobain, il profite notamment de ses déplacements professionnels entre Lyon et Cologne pour écrire dans les trains et les hôtels. En 1988 paraît chez Balland Le Marquis des Éperviers, premier volet de la trilogie La Fougère et les Lys, bientôt suivi du Camp des enfants de Dieu et du Secret des Bourbons.

Ces premiers romans installent déjà ce qui restera l’une des constantes de son travail : faire de la matière historique non un simple décor, mais le moteur du romanesque. Spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, il s’intéresse aux cours, aux intrigues politiques et religieuses, aux arts comme aux grandes transformations techniques.

De la porcelaine à la Révolution

Cette manière d’entrelacer documentation et fiction trouve notamment son expression dans la saga Les Couleurs du feu. Avec Bleu de Sèvres, Jaune de Naples et Rouge de Paris, publiés au Seuil, il raconte l’histoire européenne de la porcelaine, les rivalités entre manufactures et jusqu’aux formes d’espionnage industriel qui accompagnèrent leur développement.

Le romancier pouvait ainsi passer d’un épisode méconnu de l’histoire à des figures beaucoup plus célèbres. Son œuvre de biographe comprend des livres consacrés à Henri IV, au cardinal de Bernis, à Madame de Maintenon ou encore à Mirabeau. Ces dernières années, son regard s’était davantage porté sur la Révolution française : Une histoire des Girondins est parue chez Perrin en 2025, avant Danton. Bonhomme ou démon, publié aux éditions du Rocher en 2026.

Jean-Paul Desprat ne séparait d’ailleurs jamais complètement littérature et histoire. Admirateur d’Alexandre Dumas, il avait traduit de l’italien et annoté avec Philippe Godoy Les Deux Révolutions. Paris, 1789 et Naples, 1799, vaste récit historique consacré aux révolutions française et napolitaine. Plus récemment encore, il avait repris et mis au point le manuscrit d’une ancienne traduction française de L’Âge ingrat, roman de Jean Paul Friedrich Richter, publié en 2026 chez Honoré Champion.

Son écriture avait également trouvé sa place à la radio : il participa à plusieurs dramatiques historiques pour France Inter, poursuivant par la voix ce même travail de mise en récit du passé.

Du livre au patrimoine

Docteur d’État en droit et également formé à l’histoire, Jean-Paul Desprat avait d’abord enseigné brièvement à Paris II avant de mener une carrière dans l’industrie, notamment chez Saint-Gobain. La littérature et l’histoire occupèrent toutefois progressivement une place centrale dans son parcours, jusqu’à représenter une trentaine de publications.

Son autre territoire était l’Aveyron. Très attaché au bassin de Decazeville et à la vallée du Lot, il avait hérité du château de Gironde, acquis par ses parents en 1969, et s’investissait dans la défense du patrimoine local. Il avait aussi créé en 2014 le Prix littéraire du Pays noir, destiné notamment à faire vivre la mémoire et les écritures du territoire.

Quelques semaines seulement avant sa disparition, il accueillait encore au château une exposition et un concours artistique. Plusieurs projets de livres restaient également en préparation.

Crédits photo : Jean-Paul Desprat au Salon de la Biographie 2016, à Chaville (FR, CC BY-SA 4.0)

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le secret des Bourbons, Novembre 1703 - Avril 1704

Jean-Paul Desprat

Paru le 01/01/1991

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Editions André Balland

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Bleu de Sèvres

Jean-Paul Desprat

Paru le 28/05/2006

631 pages

Seuil

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Jaune de Naples (1770-1781)

Jean-Paul Desprat

Paru le 03/06/2010

653 pages

Seuil

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Rouge de Paris (1789-1794)

Jean-Paul Desprat

Paru le 25/04/2013

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Une histoire des Girondins

Jean-Paul Desprat

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Danton

Jean-Paul Desprat

Paru le 21/01/2026

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Editions du Rocher

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Les deux révolutions

Alexandre Dumas trad. Jean-Paul Desprat, Philippe Godoy

Paru le 29/02/2012

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L'âge ingrat, une biographie (1825)

Jean Paul Friedrich Richter trad. Félix Bernadac

Paru le 27/02/2026

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Honoré Champion

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Sébastien Santuccio aux relations presse des éditions Amsterdam

Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.

22/09/2026, 09:13

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Ukraine : quatre ans et demi de guerre, jusque dans les livres

Ce 21 septembre sort le 51e numéro de Soutien à l’Ukraine résistante : il rassemble témoignages, analyses, textes syndicaux et contributions consacrées à la vie culturelle ukrainienne. Sa publication intervient quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle, dans un conflit toujours meurtrier pour les civils et sans règlement politique global. 

21/09/2026, 14:16

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À Nancy, les vacataires de la médiathèque travaillent à la lampe frontale

16 agents vacataires de la médiathèque Manufacture, à Nancy, ont cessé le travail samedi 19 septembre pour demander la transformation de leurs vacations en contrats à durée déterminée. À la précarité de leur statut s'ajoutent des problèmes matériels : monte-charge hors service, climatisation défaillante et magasins de livres insuffisamment éclairés. En attendant le rétablissement de la lumière, des lampes frontales ont été mises à leur disposition...

21/09/2026, 12:46

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Et si changer de vie commençait simplement par oser partir ?

Kosélig ou Sirop d’érable ? ouvre la série Les Amoureuses du Vivant, une nouvelle collection romanesque, avec Joséphine, une femme qui quitte Montréal pour tenter de donner une seconde vie à une ferme écologique en Norvège. Entre départ, nouveaux chemins et rencontres, son voyage devient peu à peu une invitation à ralentir, à écouter ce que la vie murmure et à se reconnecter à l’essentiel. Une cosy romance chaleureuse (mais pas que), où les paysages, les lieux et le vivant prennent une place à part entière. Porté projet par Sabine Royer.

21/09/2026, 11:17

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Lonely Planet refait ses guides : l'imprimé cherche sa place face à l’IA

Le guide touristique n’a pas encore reçu son avis de décès. Lonely Planet prépare pour 2027 la plus vaste refonte de ses collections Pocket et Classic depuis une génération, au moment où le marché américain se contracte. L’éditeur revendique environ 28 % de ce secteur aux États-Unis, un niveau présenté comme inédit par son publisher Piers Pickard. Face aux réseaux sociaux, aux applications et à l’IA, le papier change de promesse : moins d’exhaustivité, davantage de tri.

20/09/2026, 07:00

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Le dimanche matin, deux heures de lecture, téléphone au fond du sac

À Lucknow, dans le nord de l’Inde, l’Amir-ud-Daula Public Library tente une expérience d’une simplicité presque suspecte : chaque dimanche matin, deux heures de lecture silencieuse, sur support physique, avec le téléphone éteint et rangé. Lancé le 12 août par Bookmark, A Reader’s Circle, ce rendez-vous gratuit entend notamment attirer les jeunes vers une institution historique qui, paradoxe bienvenu, a largement investi dans le numérique.

19/09/2026, 11:30

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Tolkien : ce texte écrit il y a plus d’un siècle paraît enfin en français

Plus d’un siècle après sa rédaction, L’Histoire de Kullervo paraît pour la première fois en français. Les éditions Christian Bourgois publient, depuis le 17 septembre, ce récit inachevé de J.R.R. Tolkien dans une édition établie par la spécialiste américaine Verlyn Flieger et traduite de l’anglais par Aurélien Blanchard. 

19/09/2026, 11:15

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Livre d'occasion : Boulinier prépare l'ouverture de sa plus grande librairie

Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.

19/09/2026, 10:15

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Manuels libres : sursis jusqu’au 2 novembre pour la Région

La Région Île-de-France annonce avoir obtenu de la cour administrative d’appel de Paris un sursis à l’exécution du jugement qui devait conduire au retrait de ses manuels scolaires numériques “libres” au 30 septembre. L’échéance est désormais fixée au 2 novembre 2026, un délai beaucoup plus court que celui proposé par la rapporteure publique au 3 juillet 2027. Sur le fond, le contentieux reste ouvert.

19/09/2026, 09:30

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À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots

Depuis 1986, la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance fait parvenir des livres aux cheminots et à leurs familles partout en France, directement sur leurs lieux de travail. Mais la disparition progressive du courrier interne de la SNCF, sur lequel repose tout son fonctionnement, dérègle désormais le service. Avec quelque 11.000 adhérents et 90.000 prêts annuels, ses responsables alertent sur une situation devenue critique, tandis que la section CGT appelle à un rassemblement le 22 octobre à Paris si aucune avancée n’intervient d’ici là.

18/09/2026, 19:11

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Accusé de harcèlement, l’auteur jeunesse David Walliams lâché par son éditeur

HarperCollins UK ne publiera désormais plus les anciens titres de David Walliams, l’un des auteurs jeunesse britanniques les plus vendus. La décision intervient neuf mois après que l’éditeur a renoncé à publier de nouveaux ouvrages de l’écrivain et comédien, à la suite d’accusations concernant son comportement envers des salariées de la maison.

18/09/2026, 18:05

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Un roman de Toni Morrison encore écarté des bibliothèques scolaires américaines

Toni Morrison est de nouveau victime de la censure qui touche les États-Unis depuis plusieurs années. Le district scolaire du comté de Cobb, en Géorgie, a retiré L’Œil le plus bleu, premier roman de l'autrice, de ses bibliothèques destinées aux collégiens et lycéens. Les autorités scolaires invoquent des passages jugés sexuellement explicites et inadaptés aux élèves.

18/09/2026, 14:23

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Déconstruire en BD les idées reçues sur le burnout

En 2023, Youn fait un burnout. Incapable de travailler, anxieux à la moindre notification et confronté à des symptômes qu’il ne comprend pas, il se met à dessiner ce qu’il traverse. Ses illustrations donnent une forme à cette maladie invisible et résonnent auprès de nombreuses personnes. Burnout ? Thérapie ? C’est pas pour moi ! mêle humour, vulgarisation et témoignages pour aider à comprendre le burnout, déculpabiliser et trouver les mots pour en parler. Sans recette miracle, mais avec beaucoup d’images. Projet porté par Youn Legoff.

18/09/2026, 13:07

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Des trésors de Strasbourg, Bordeaux ou Toulouse bientôt imprimés à la demande

Lancée en 2014 par Hachette Livre et la Bibliothèque nationale de France(BnF), la collection Hachette-BnF franchit une nouvelle étape. Jusqu'ici alimentée par les collections de la BnF, elle accueille désormais les fonds de six grandes bibliothèques patrimoniales françaises. Des milliers d'ouvrages rares ou épuisés pourront ainsi être commandés en librairie et imprimés à la demande.

18/09/2026, 13:02

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Le tout premier Prix Renaudot reparaît 100 ans après sa publication

Texte lauréat du tout premier Prix Renaudot en 1926, Nicolo-Peccavi ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras d’Armand Lunel reparaîtra le 24 septembre prochain, à la demande de ses petits-enfants. Derrière le contexte de l’Affaire Dreyfus et l’histoire des Juifs du Comtat Venaissin, le roman met en scène un homme confronté à une origine qu’il ignorait. Un siècle après sa publication, cette réflexion sur l’identité, la mémoire et la transmission trouve un nouvel écho.

18/09/2026, 11:59

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Sarlat-la-Canéda : pour maintenir son café-librairie, La Pelle aux idées se creuse

Inauguré en juin 2025, le café-librairie du tiers lieu La Pelle aux Idées, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne), se trouve menacé dans sa survie. L'association qui assure sa gestion appelle au soutien et tente d'obtenir un local plus central, afin de faciliter la découverte et l'accès à cette librairie indépendante.

18/09/2026, 11:36

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Jean Orizet, poète et cofondateur du Cherche Midi, est mort à 89 ans

Poète, anthologiste, voyageur et éditeur, Jean Orizet est mort mercredi 16 septembre à l’âge de 89 ans, a annoncé son épouse Isabelle Orizet à l'AFP. Cofondateur de la revue Poésie 1 puis, avec Philippe Héraclès, des éditions du Cherche Midi, il aura consacré plus de six décennies à écrire, publier et faire circuler la poésie.

17/09/2026, 18:22

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Un statut juridique pour les amis : la proposition de loi de Clémence Guetté

Moins de trois semaines après la parution de Pour une politique de l’amitié à La Découverte, Clémence Guetté a déposé une proposition de loi visant à reconnaître juridiquement certains liens amicaux. Baptême civil, succession, congés ou « partenariat social » : le texte entend transposer dans le droit plusieurs pistes développées dans son premier livre. Une initiative qui s’inscrit aussi dans une réflexion éditoriale plus large sur l’amitié, nourrie ces dernières années par Alice Raybaud ou Geoffroy de Lagasnerie.

17/09/2026, 16:21

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Zoos, soins et bien-être : les livres pour comprendre le métier de soigneur animalier

Le métier fait rêver tôt. Lions, éléphants, primates, oiseaux ou reptiles suffisent souvent à nourrir l’idée d’une profession passée au contact quotidien des animaux. La réalité du soigneur animalier est pourtant plus exigeante.

17/09/2026, 15:38

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Newsletters : “nos partenaires” suffit-il pour utiliser vos données ?

Une petite case, quelques mots et des données personnelles qui changent de mains. Dans une affaire opposant Groupe Canal+ à la CNIL, l’avocat général Dean Spielmann estime qu'accepter d'être démarché par les “partenaires“ d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé lorsque leur identité demeure inconnue. Une question qui concerne bien évidemment newsletters, concours et opérations commerciales du secteur du livre.

17/09/2026, 14:34

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Budget de l'État : les moyens de la culture rabotés, avant de nouvelles coupes ?

Les débats parlementaires consacrés à un budget 2027 très particulier, car marqué par un changement présidentiel, se profilent, mais le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas attendu pour remettre les mains dans les finances publiques. Soucieux de limiter un déficit, mais sans vraiment augmenter les recettes, il agit donc sur les dépenses : et la culture, dans l'équation, n'est pas la dernière à trinquer...

17/09/2026, 11:53

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L'Arche BD, une nouvelle librairie BD, comics et manga dans le Pays de Gex

Après cinq belles années à travailler côte à côte dans une librairie spécialisée BD du Pays de Gex (Ain) Aurélie, Billel et Sébastien rêvent aujourd’hui de créer leur propre boutique. Après avoir imaginé encore et encore leur librairie idéale, ils se lancent aujourd’hui avec l’idée d’un lieu chaleureux, accueillant où l’on vient parler phylactères ou simplement saluer des amis. Un projet porté par Aurélie, Billel et Sébastien.

17/09/2026, 10:41

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Pınar Selek : une nouvelle audience dans un climat de répression contre les personnes LGBTQIA+

La justice turque examinera une nouvelle fois le dossier de Pınar Selek ce vendredi 18 septembre à Istanbul. Cette huitième audience de son cinquième procès intervient quelques jours après une vaste série de perquisitions et d’arrestations visant des organisations et militants LGBTQIA+ dans plusieurs régions de Turquie. L’écrivaine et sociologue franco-turque, qui vit en France, ne sera pas présente en raison du mandat d’arrêt qui la vise.

16/09/2026, 18:11

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Barnes & Noble rachètera Joseph-Beth, deux librairies historiques

Barnes & Noble s’apprête à ajouter deux nouvelles adresses à son empire, sans pour autant leur donner son nom. Le premier libraire de détail américain a signé un accord pour acquérir Joseph-Beth Booksellers, présent à Lexington, dans le Kentucky, et Cincinnati, dans l’Ohio, avec les Bronte Bistros associés. L’enseigne locale, ses équipes et sa programmation doivent rester en place. Après Tattered Cover et Books Inc., la méthode commence à être connue : changer le propriétaire, pas la devanture.

16/09/2026, 17:30

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Le film de Ladj Ly, Dumas – Diable noir, au cœur d’une bataille judiciaire

Exclusif — L’écrivain Claude Ribbe a assigné en référé la société Chapter 2 afin d’obtenir l’interdiction d’utiliser le titre Le Diable noir, ou ses déclinaisons. Le litige concerne la prochaine superproduction de Dimitri Rassam, réalisée par Ladj Ly et consacrée au général Thomas-Alexandre Dumas. L’audience est fixée au 5 octobre 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris. 

16/09/2026, 17:15

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La BnF François-Mitterrand fête ses 30 ans sur un timbre de La Poste

Pour les 30 ans du site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, La Poste émettra le 9 novembre 2026 un bloc d’un timbre ainsi qu’un souvenir philatélique. Créée et gravée par Elsa Catelin, l’émission sera proposée en avant-première du 5 au 7 novembre au Salon Philatélique d’Automne, à Paris.

 

16/09/2026, 16:48

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La CCAS associe activités sociales et soutien de la librairie indépendante

La Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des Industries électriques et gazières (CCAS) remplit depuis plus de huit décennies ses missions dans une diversité de domaines, des loisirs aux actions sanitaires, en passant par la restauration ou l'assurance. Également active en matière de culture, elle a conclu un partenariat avec la plateforme leslibraires.fr, qui fédère plus de 400 librairies indépendantes, afin de prendre en charge un quart du prix des ouvrages éligibles, pour ses bénéficiaires.

16/09/2026, 15:48

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Journée mondiale de la traduction 2026 : le programme des rendez-vous en France

À l’occasion de la Journée mondiale de la traduction, célébrée le 30 septembre, la Société française des traducteurs (SFT), syndicat professionnel national des métiers de la traduction et de l’interprétation, organise plusieurs rendez-vous en France et en ligne du 21 septembre au 17 octobre. Une édition placée sous le thème suivant : « Diversité des langues et droits linguistiques : le pouvoir de se faire comprendre ». 

16/09/2026, 15:42

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Antonio (édition collector) : quand littérature et passion automobile se rencontrent

Après une première édition publiée en 2025, Caroline Sam’s relance aujourd’hui l’aventure autour de son roman Antonio, avec un projet de réédition collector, illustrée et solidaire. Une nouvelle édition pensée comme un véritable objet-livre, mais aussi comme un hommage à deux figures qui ont profondément marqué le monde du sport automobile (F1 et F2) : Jules Bianchi et Anthoine Hubert. Projet porté par Caroline Sam’s

16/09/2026, 12:18

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Bibliothèques créatives et participatives : le programme de la 6e édition dévoilé

La journée d’étude « Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » revient pour une 6e édition en Finistère Sud, le 15 octobre, sous le signe des « espaces inclusifs et durables ». À un mois de l’événement, les organisateurs dévoilent le programme de cette nouvelle édition.

15/09/2026, 15:42

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Confier le transport de livres à ID Logistics, le mauvais plan du groupe Gibert ?

Exclusif — Placé en redressement judiciaire au mois d'avril dernier, le groupe Gibert est confronté, depuis plusieurs semaines, à des difficultés logistiques qui retardent l'acheminement des livres neufs au sein des librairies. Des délais particulièrement problématiques à l'heure des rentrées scolaire et littéraire, causés par des défaillances que d'aucuns disaient prévisibles.

15/09/2026, 15:20

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Le Facilomètre, un outil pour repérer les livres vraiment faciles à lire

La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine lance le Facilomètre, un outil destiné à aider les professionnels à repérer les ouvrages susceptibles d’intégrer un fonds « Facile à lire ». Testé pendant plus d’un an, ce fichier Excel applique des critères différents selon sept catégories de documents, du roman à la bande dessinée en passant par la poésie.

15/09/2026, 15:20

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