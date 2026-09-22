France-Australie : à onze contre quinze, les Bleues ont réécrit un match perdu

Entre la 17e et la 23e minute, Ambre Mwayembe, Léa Champon, Léa Murie puis Cloé Correa quittent successivement la pelouse. Deux jaunes, un rouge de vingt minutes et un rouge définitif : la France se retrouve à onze contre quinze pendant une dizaine de minutes. Correa ne reviendra pas et les Bleues disputeront toute la seconde période à quatorze, avant un cinquième carton, jaune, pour Charlotte Escudero. Menées 0-19 puis 12-26, elles battent pourtant l’Australie 29-26 lors des WXV Global Series.

Trois livres pour raconter ce drôle de samedi : Malevil, de Robert Merle, pour une équipe française contrainte de reconstruire son organisation ; Un barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras, pour une avance australienne rongée point après point ; Jacques le Fataliste et son maître, enfin, parce que chez Diderot comme à Aix, le récit n’avance jamais longtemps sans être interrompu, détourné ou relancé.

Les Bleues : Malevil, reconstruire avec ce qu’il reste

Malevil commence après l’effondrement. Une catastrophe a détruit le monde connu ; une poignée de survivants doit réinventer une communauté et apprendre à vivre avec des ressources brutalement réduites. À Aix, le monde des Bleues se rétrécit en six minutes.

Mwayembe sort. Champon la suit. Puis Murie. Puis Correa. À la 23e minute, la France n’est plus que onze contre quinze. Le terrain paraît soudain immense : chaque espace devient une menace, chaque course australienne oblige une Française à défendre pour deux.

L’Australie en profite. Brittany Merlo avait ouvert le score. Tania Naden puis Caitlyn Halse frappent à leur tour : 0-19 à la 28e. Continuer à jouer comme à quinze n’a plus aucun sens. Comme dans Malevil, la survie passe par une autre organisation.

Les Bleues resserrent leur défense, ralentissent davantage les sorties de balle, compensent les espaces. Assia Khalfaoui gratte un ballon précieux. Le premier rideau, parfois réduit à neuf joueuses, se réorganise ; Carla Arbez et Émilie Boulard se relaient derrière, Gabrielle Vernier vient fermer les trous. Les postes comptent moins que les fonctions : couvrir, ralentir, refermer, respirer.

Champon puis Murie reviennent. La France recommence à regarder vers l’en-but adverse. Anaïs Grando conclut une relance venue de loin. Juste avant la pause, Émilie Boulard frappe à son tour : 12-19.

La seconde période remet pourtant le chantier à zéro. Piper Duck marque : 12-26. Il faut recommencer. Pauline Bourdon-Sansus réduit l’écart. Élisa Riffonneau conclut un ballon porté, Lina Queyroi transforme : 24-26.

Puis vient la 74e minute. Teani Feleu attaque l’intervalle, casse la défense australienne et aplatit. 29-26. Pour la première fois, la France est devant.

Malevil ne raconte pas le retour à la normale, mais ce qui arrive quand la normale n’existe plus. C’est peut-être ce que les Bleues ont réussi de plus spectaculaire : non pas jouer à onze comme si elles avaient été quinze, mais inventer, pendant dix minutes, une manière de ne pas sombrer.

L’Australie : Un barrage contre le Pacifique, contenir ce qui revient

Dans Un barrage contre le Pacifique, la mère de Suzanne et Joseph a englouti ses économies dans une concession que les grandes marées rendent incultivable. Avec les paysans, elle fait construire des barrages pour contenir l’eau salée. Mais la mer revient et ce qui devait protéger la terre finit par céder.

À Aix, le barrage australien prend la forme d’un score.

Merlo, Naden, Halse : à la 28e minute, les Wallaroos mènent 19-0. À quinze contre onze, elles semblent avoir accumulé assez de points pour tenir le match à distance. Pourtant, chez Duras, la question n’est jamais seulement de bâtir une digue. Encore faut-il qu’elle résiste à ce qui revient.

Grando ouvre une première brèche. Boulard une deuxième. À la pause, le 19-0 est devenu 19-12.

Après l’incendie qui retarde la reprise, Duck redonne de l’épaisseur à l’avance australienne : 26-12. Quatorze points d’écart, le barrage paraît consolidé.

Mais les Bleues reviennent encore. Bourdon-Sansus marque. Puis Riffonneau. L’Australie ne marque plus. À six minutes de la fin, Feleu traverse et le score bascule : 29-26.

La correspondance avec Duras tient là : l’obstination à contenir une force qui revient. L’Australie a construit son avance à 7-0, 12-0, 19-0 puis 26-12. Chaque fois, la France est revenue frapper au même endroit, jusqu’à passer.

Le match : Jacques le Fataliste, ou l’art de ne jamais finir une histoire

Jacques veut raconter ses amours. Son maître veut les entendre. Le lecteur aussi. Seulement, chez Diderot, le récit est sans cesse interrompu : un incident, une rencontre, une anecdote repoussent la suite. On repart, on s’arrête, on bifurque.

France-Australie non plus ne va jamais droit.

À la 17e minute, le premier carton français ouvre une séquence qui en comptera quatre en six minutes. À la 28e, l’Australie mène 19-0 : voilà une histoire qui paraît écrite. Puis Grando et Boulard ramènent la France à sept points avant la pause : première bifurcation.

On croit pouvoir reprendre ? Un bus brûle près du stade et la seconde période est retardée.

Le jeu revient, Duck marque : 26-12. Le récit australien retrouve sa logique. Pas pour longtemps. Riffonneau croit d’abord marquer, mais la vidéo annule l’essai. Bourdon-Sansus réduit ensuite l’écart, Riffonneau revient et, cette fois, aplatit pour de bon. Puis Feleu traverse : 29-26.

À la 74e minute, la France passe devant pour la première fois. L’Australie récupère encore une dernière possession, mais les Bleues ferment le livre.

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Chez Diderot, l’histoire n’obéit jamais complètement à celui qui croit la raconter. À Aix, l’Australie avait le nombre, puis dix-neuf points d’avance, puis quatorze. Rien n’a suffi.

Le match, lui, a fini par trouver sa conclusion. Mais seulement après avoir essayé toutes les autres.

Crédit image : Capture d'écran Youtube : A game that had it ALL | France v Australia | WXV Global Series | Extended Match Highlights / World Rugby Women

Par Clotilde Martin

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