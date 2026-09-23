Dune n’a pas livré tous ses secrets : quatres nouvelles inédites

Entre le désert d’Arrakis et la planète impériale Kaitain, ces nouvelles invitent à retrouver un univers marqué par les trahisons, les combats et les jeux de pouvoir. L’une d’elles raconte les années perdues de Gurney Halleck, contraint de collaborer avec des contrebandiers sur Arrakis dans une entreprise de vengeance. Une autre plonge dans les rangs des Sardaukar à travers le destin d’un enfant de noble trahi, appelé à devenir l’un des combattants les plus impitoyables de l’Empereur. Une troisième suit une jeune combattante de la guérilla opposée aux Harkonnens, future Shadout Mapes.

Présentées comme un moyen d’enrichir l’univers de Dune, ces nouvelles s’intéressent à des personnages et à des épisodes restés dans l’ombre de la saga principale. L’ouvrage entend ainsi faire découvrir ou redécouvrir certains des « recoins les plus sombres » de cet univers qui a marqué plusieurs générations de lecteurs.

Les éditions Robert Laffont (collection Ailleurs & Demain) nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 01 octobre :

Brian P. Herbert a repris le flambeau de son père Frank Herbert, avec lequel il avait commencé à travailler dans les derniers mois de sa vie, avant de publier plusieurs ouvrages venant compléter l’univers originel. Kevin J. Anderson, auteur américain d’une trentaine de titres depuis 1993, est notamment connu en France pour ses collaborations avec Brian Herbert autour de Dune.

À noter également : le troisième volet de Dune réalisé par Denis Villeneuve est annoncé pour le 16 décembre 2026 au cinéma, en France.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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