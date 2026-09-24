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#Politique publique

Pour encadrer l'IA, La France insoumise convoque Isaac Asimov

Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.

Le 24/09/2026 à 15:58 par Antoine Oury

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Publié le :

24/09/2026 à 15:58

Antoine Oury

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Une nouvelle tentative de régulation des technologies d'intelligence artificielle se profile dans le débat parlementaire. Le député LFI-NFP de Charente René Pilato a en effet déposé une proposition de loi (PPL) « visant à garantir le développement de systèmes d’intelligence artificielle éthique et sécurisé », mi-septembre.

Tout en reconnaissant le potentiel de ces outils, l'exposé des motifs de cette PPL affirme que « l’IA ne peut se déployer dans un vide juridique », au risque de faciliter la production de fausses informations et de contenus trompeurs, d'inciter à commettre des actes illégaux ou d'en permettre l'organisation ou encore de se livrer, sous une apparence de neutralité et d'impartialité, à une manipulation émotionnelle.

Afin de doter tout le secteur de l'IA d'un cadre éthique, la proposition de loi de René Pilato s'attache à avancer des « principes juridiques intemporels », inspirés des célèbres loi de la robotique d'Isaac Asimov.

0. Un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité ni, par son inaction, permettre que l'humanité soit exposée au danger ;

 

1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger ;

 

2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi ;

 

3. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.

 

– Les 4 lois de la robotique d'Asimov (via Wikipédia)

L'article 2 de la PPL, en particulier, s'appuie sur les délimitations introduites dans l'œuvre de science-fiction, mais ses cinq premiers articles, en réalité, portent sur ce cadre éthique, assurant le respect de l'humain comme de l'État de droit. La suite de la PPL, disponible en détail à cette adresse, établit d'autres limitations et contrôles, en proposant notamment la création d'une Autorité nationale de l’intelligence artificielle (ANIA).

Le député René Pilato et son assistant parlementaire, Vincent Biton, ont répondu à nos questions sur cette proposition de loi et ses références à Isaac Asimov.

ActuaLitté : Pourquoi convoquer Asimov dans votre proposition de loi ?

René Pilato : Pour commencer, j'étais un fan d'Asimov et de Herbert dans ma jeunesse. Et quelque part, j'ai toujours été fasciné par cette phrase de Jules Verne : « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. »  

J'ai suivi le développement et les progrès de l'informatique, et l'arrivée de l'intelligence artificielle, en 2022, a pu faire sourire au départ, mais je me suis rendu compte, notamment en suivant les versions successives de ChatGPT, que cette technologie allait tout bouleverser.

J'ai aussi appris l'existence des tentatives pour implanter des IA dans des robots humanoïdes, ce qui m'a tout de suite évoqué les histoires d'Asimov. Si, un jour, un robot humanoïde peut disposer de cette capacité à progresser seul, les questions qu'a suggéré Asimov avec ses 4 lois se poseront véritablement.

Quel est l'objectif premier de cette PPL ?

René Pilato : Les technologies évoluent très rapidement, si bien que des rapports parlementaires sur l'IA sont obsolètes trois mois après leur parution. Cette proposition de loi, c'est peut-être prétentieux de le présenter ainsi, a l'ambition d'être durable, un peu comme la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Lorsque l'on veut une telle loi, qui dure, il est nécessaire de revenir aux principes fondamentaux de ce qui fait les relations humaines. 

D'où cette référence aux lois d'Asimov. Parmi celles-ci, il y en a une qu'on ne peut pas transcrire dans la loi, c'est celle où le robot agit, car cela supposerait un transfert d'humanité. Au-delà, quels que soient les systèmes d'intelligence artificielle, qu'ils soient fixes ou mobiles, tant qu'ils sont mis à disposition du grand public, une batterie de tests s'appliquera nécessairement avant leur mise sur le marché français.

Comme ces tests seront supervisés par l’Autorité nationale de l’intelligence artificielle (ANIA), ils pourront évoluer au fur et à mesure des avancées des technologies basées sur l'intelligence artificielle.

Nous travaillons sur cette PPL depuis deux ans et demi, et elle s'est finalisée en février-mars 2026.

Cette PPL propose la création d'une Autorité nationale de l’intelligence artificielle (ANIA), quelle est l'idée derrière cet organisme ?

René Pilato : J'ai travaillé dix ans dans l'aéronautique, au sein d'un bureau de recherche, au niveau spatial, aéronautique et armement. Ce que j'avais trouvé formidable à l'époque, c'est que, quand Boeing, Douglas ou Airbus rencontraient des problèmes, ils les signalaient de manière publique, et cela permettait à tout le monde de monter le niveau de sécurité aérienne. Ils ne révélaient pas leur secret de fabrication ou autres, mais ces échanges ont permis de sécuriser très rapidement le secteur de l'aéronautique, notamment au moment de la transition entre les commandes mécaniques et électroniques.

Je me suis inspiré de ce mode de fonctionnement, car si nous mettons des IA à disposition du grand public, celles-ci doivent pouvoir être testées et vérifiées. Afin que, lorsque des biais, comme les discriminations ou autres, sont identifiés, il soit possible de les signaler à tous les développeurs d'intelligence artificielle, afin qu'ils les anticipent à leur tour dans la conception de ces outils destinés au grand public. De la même manière, le grand public qui utilisent les IA pourrait signaler des problèmes à l'ANIA.

À LIRE - Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ?

Une telle organisation pourrait très vite, je pense, aboutir à des intelligences artificielles qui n'aident pas à commettre des infractions, qui respectent les droits de l'enfant, qui soient, un temps soit peu, aussi sûres que lorsque l'on monte dans une voiture. Parce qu'on certifie nos voitures, aujourd'hui, et on ne certifie pas les IA. Et qui, à mon avis, sont déjà bien plus puissantes qu'une voiture.

Vous mentionnez le droit bioéthique dans l'exposé des motifs, s'agit d'un exemple réussi de loi durable ?

René Pilato : L'idée, avec les lois portant sur la bioéthique, était de ne pas brimer les recherches, mais de les encadrer. 

Vincent Biton : Nous nous sommes inspirés des lois bioéthiques parce que nous recherchions un équilibre entre un cadre intransigeant dans l'arrêt de développement de certaines intelligences artificielles qui pourraient être dommageables pour l'humanité, tout en permettant le développement d'intelligences artificielles qui sont bonnes pour l'humanité.

Le cadre bioéthique, même si le bilan peut être contrasté, a fixé de telles limites, par exemple l'interdiction du clonage humain, ou d'autres recherches. Avec l'IA, l'idée est aussi d'encadrer les pratiques qui nous paraissent pouvoir avoir un impact dommageable sur les usagers, sur les personnes, tout en permettant le déploiement de l'intelligence artificielle et la recherche dans les intelligences artificielles qui sont bonnes pour l'humanité.

René Pilato : Un exemple parmi le plus flagrant est celui de l'usage de l'IA dans la santé, qui permet d'être beaucoup plus perspicace à partir du dossier médical numérique du patient pour faire émerger des incompatibilités entre les traitements ou établir des aides au diagnostic. Si l'on suit le principe de notre PPL, en dernier ressort, ce sera l'humain qui décide néanmoins dans ce type de situation. La PPL envisage l'IA comme une aide, mais le raisonnement reste humain, la décision reste humaine.

Vincent Biton : Au sujet de ces gardes-fous, il est évident que l'un des objectifs seraient de cadenasser certains usages, comme l'utilisation de Grok pour déshabiller des femmes. Citons aussi l'expérience menée auprès de Gemini, qui semblait pourtant bénéficier d'efforts pour éviter certains biais, mais qui a généré des réponses racistes à des questions évoquant des femmes seules avec des Algériens, des Syriens ou des Pakistanais, assurant qu'elles étaient en danger. Cela est la conséquence de données d'entrainement biaisées, qui véhiculent des discriminations. La batterie de tests menée par l'ANIA pourrait prévenir ces situations, en imposant une rectification avant une mise sur le marché.

Asimov avait-il prévu la puissance des entreprises privées derrière les systèmes d'IA ? Est-il encore possible de contraindre ces entités ?

René Pilato : Je ne crois pas qu'Asimov avait prévu qu'un empire privé prenne la main. À la fin de sa saga, ce sont quand même les robots qui prennent le pouvoir, parce qu'ils sont justement assimilables et non reconnaissables, en tant que robot, par les humains. Désolé, j'ai divulgâché une saga de 30 livres, mais la Terre devient un immense circuit neuronal et les robots vivent en paix entre eux. Les quelques humains qui reviennent sur Terre ne savent pas qu'ils ont affaire à des robots. 

Vincent Biton : Asimov s'inscrit dans un cadre dystopique dans lequel les lois d'Asimov permettent de contrôler les effets de bord. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois lois de la robotique entrent parfois en contradiction, ce qui provoque des bugs chez les robots, incapables de se sortir de ces dilemmes.

L'idée de cette PPL, c'est d'agir en amont, avant que la dystopie arrive : quel cadre peut-on introduire pour éviter précisément l'émergence d'IA totalement autonomes qui, par leur puissance dérégulée, pourraient avoir des effets de bord complètement incontrôlables. Nous aurions ici un cadre national qui pousserait la logique de l'IA Act jusqu'à son terme. Face à ces oligopoles, ces duopoles très puissants, l'État a la capacité de dire non, parce que la concurrence ne permet pas tout. L'IA doit être au service du bien commun, de l'intérêt général. Ce n'est pas à l'intérêt général de se plier à la puissance de l'IA. 

René Pilato : Cette question est fondamentale : est-ce qu'on laisse ces fameuses 5 puissances technologiques privées décider et écrire les règles, nous imposer leur vision de l'IA, ou est-ce qu'à un moment on dit stop ? Il s'agit d'imposer des conditions préalables à une mise sur le marché. Cela n'empêche pas, et c'est tout le sens de la PPL, que des sociétés développent entre elles des "petites IA" dédiées à la santé, à l'architecture, au BTP, à la topologie...

Au-delà de cette PPL principielle qui met un frein à une dérégulation, on peut remarquer que l'ONU s'empare de cette question. Comme l'a noté Jean-Luc Mélenchon dans un tweet relayant un article du Monde, 20 pays qui demandent maintenant à avoir une batterie de tests qui permettrait effectivement, de manière indépendante, de pouvoir éprouver les IA.

Mais, parallèlement à ces IA grand public, il y aura peut-être des milliers d'IA, des millions d'IA, entre sociétés, y compris de toutes petites structures, qui pourront se développer. Un second problème émerge alors, celui de la propriété des données. Est-ce qu'on laisse des données sensibles, des données de santé par exemple, des données biométriques, à DoctoLib ? Ou sur un serveur d'Amazon, qu'il soit en France ou ailleurs. Nous sommes en train d'étudier cet aspect du problème, qui porte notamment sur les datacenters.

Cette question des données, de leur stockage et de leur utilisation, est complexe, car elle soulève plusieurs points fondamentaux. Pour commencer, l'accès à des outils d'IA performants, qui coûte de plus en plus cher, ce qui risque d'accentuer les inégalités de classes à mesure que le ticket d'entrée augmente.

Mais un problème de cybersécurité émerge également : si une entreprise française très performante, qui concurrence des entités américaines, confie ses données à Amazon, que se passe-t-il si l'accès aux données est soudainement restreint, ou si les données sont faussées ? Le sujet est très vaste, et la ligne de LFI sur la question n'est pas encore définie, mais il est évident qu'il est nécessaire d'être souverain dans ce domaine également.

Vincent Biton : Concernant la gouvernance mondiale, La France insoumise a la volonté de s'inscrire sous l'égide de l'ONU pour imposer cette éthique minimale à l'échelle mondiale, ce qui est bien sûr un défi difficile, puisque s'y oppose l'accélérationnisme de Gemini, d'Anthropic, face à la concurrence chinoise. Mais nous ne voulons pas dépendre des règles du marché, de cette fuite en avant. Il faut donc imposer, à l'échelle de l'ONU si cela est possible, ou à l'échelle française au moins, que le cadre fixé est celui de l'intérêt général, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. L'article du Monde montre bien, cependant, que plusieurs États ont cette même volonté d'imposer un cadre strict au développement des IA.

Est-il possible d'imposer ce cadre alors que le droit international est fragilisé de toute part, et plus particulièrement par des puissances expansionnistes comme les États-Unis, la Russie ou Israël ?

René Pilato : Bien sûr que les Trump et Netanyahou, pour ne pas les nommer, s'assoient sur le droit international et, à cause de leur comportement, d'autres s'affranchissent du droit international, comme Poutine. Comme ces individus ne sont pas sanctionnés, ils veulent carrément démanteler la Cour pénale internationale, comme le réclame désormais Trump. On se battra, nous, la France, pour créer un noyau de pays pour défendre ces institutions. Elles ne sont pas parfaites, mais, si nous ne voulons pas la guerre, nous sommes obligés de faire de la coopération internationale et de se plier aux règles. 

Et si les gens ne veulent pas se plier aux règles, il faudra aller chercher des alliés, à travers la coopération internationale. On sort du champ de l'IA, mais l'exemple des BRICS [groupe de pays dits “émergents” constitués au début des années 2000 par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, NdR] doit nous interpeler : pour contrer l'hégémonie américaine sur le plan économique, ces pays se sont unis, en partant de 5 membres, pour être près d'une trentaine aujourd'hui.

Quelque part, si une vingtaine de pays demande aujourd'hui à réguler l'IA et que des propositions de loi semblables à celle de La France insoumise sont déposées dans plusieurs pays, le rapport de force sera modifié. Face aux monopoles ou aux duopoles, il y aura des marchés, non pas de 70 millions d'habitants, mais peut-être de 450, 500 ou 600 millions d'individus.

Revenons à Asimov : l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, un dispositif mis en avant pendant la campagne de 2017, s'inspirait déjà des écrits de l'auteur de SF. Est-il un incontournable au sein du mouvement LFI ?

René Pilato : Ce qu'il y a peut-être de commun entre Jean-Luc et moi, au-delà du programme, c'est peut-être notre passion pour la science-fiction. Il a lu Fondation et sans doute d'autres livres de cet auteur, même si je n'ai jamais échangé avec lui sur ce sujet précis. Il est un petit peu plus vieux que moi, mais nous avons été bercés par les mêmes lectures. 

À LIRE - Féministe, antiraciste : Olympe de Gouges, “aux antipodes des idées du RN

Cette idée des hologrammes provient effectivement d'un bouquin d'Asimov, et Jean-Luc, avec les équipes de LFI bien sûr, concrétise l'idée. Cela illustre bien cette phrase de Jules Verne que je citais en début d'entretien : « Tout ce qu'un humain est capable d'imaginer, d'autres humains seront capables de le réaliser » — je me permets de remplacer “homme” par “humain”. C'est toute l'histoire de l'humanité. Asimov doit nous inspirer sur ce point : beaucoup de choses sont possibles.

Quel est l'avenir possible, justement, pour cette PPL ?

René Pilato : Pour que cette PPL soit mise à l'ordre du jour, il lui faudrait le soutien de 10 députés de la majorité actuelle. En tout cas, cette PPL reflète la ligne LFI concernant la régulation de l'IA. Si on arrive au pouvoir, elle sera mise en oeuvre et amendée, car nous avons besoin de cette intelligence collective pour l'améliorer. C'est le travail de la navette d'une proposition de loi au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Photographie : À gauche, Isaac Asimov, à la fin des années 1950 (domaine public), à droite, le député LFI René Pilato lors d'un rassemblement pour la nationalisation d'ArcelorMittal, le 27 novembre 2025, devant l'Assemblée nationale, à Paris (Wyslijp16, CC BY 4.0)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

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Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

20/06/2026, 11:22

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“La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer”

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

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“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

ActuaLitté

“La librairie a besoin d'une aide urgente et massive” (Syndicat de la Librairie française)

Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.

10/06/2026, 14:53

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ?

ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.

24/09/2026, 13:34

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“L’IA est arrivée, et le mot “aide” s’est complètement décousu”

Entre correction, réécriture et création, où commence véritablement « l’aide » à un auteur ? Écrivain, poète et correcteur, Adnan Algın plonge dans ses propres archives éditoriales pour interroger les interdictions visant l’intelligence artificielle. De ses interventions sur des romans aux cas célèbres de Raymond Carver ou T. S. Eliot, il questionne une frontière que l’IA n’a peut-être pas inventée, mais sérieusement brouillée.

24/09/2026, 11:53

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“L’horreur est le meilleur genre de l’histoire de la fiction”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. L'écrivain revendique une passion pour l’horreur née dans les livres, nourrie par le cinéma. De Guillermo del Toro à Stephen King, l’écrivain revient sur les monstres qui ont façonné son imaginaire et défend une conviction paradoxale : l’épouvante peut nous rassurer. Les démons de fiction ont sur les terreurs du réel un avantage décisif : ils n’existent pas. Une invitation à frissonner pour mieux souffler, qu'il partage dans nos colonnes...

23/09/2026, 17:36

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Jean-Yves Mollier : LFI chez Fayard, “un véritable coup de poignard dans le dos”

La publication annoncée chez Fayard du prochain livre du député LFI Aurélien Taché provoque la colère de Jean-Yves Mollier. Dans cette tribune, l’historien dénonce ce qu’il considère comme une contradiction avec le soutien affiché par La France insoumise aux auteurs mobilisés autour des États Généreux, après les bouleversements intervenus chez Fayard et Grasset.

21/09/2026, 16:19

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Les livres prophétiques ne sont peut-être pas ceux que nous croyons

De George Orwell à André Malraux, en passant par Aldous Huxley, Ray Bradbury, Friedrich Nietzsche et Franz Kafka, Bertrand Jouvenot propose de déplacer notre regard sur les « livres prophétiques ». Dans cette tribune, il distingue les œuvres qui ont anticipé les formes visibles de notre monde de celles qui auraient saisi des mutations plus profondes : crise du sens, autonomie des systèmes, transformation de notre rapport au temps et à nous-mêmes.

21/09/2026, 12:32

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Et si le vrai danger n’était pas la mort du livre, mais celle de la lecture ?

ActuaLitté ouvre ses colonnes à la Fondation Jean-Jaurès, qui revient sur le rapport « La République des lecteurs – Pour en finir avec la mort du livre », signé par Arthur De Grave et Diana Filippova. Face au recul de la place de l’écrit et aux mutations des pratiques culturelles, le texte présente dix propositions pour replacer la lecture et l’écriture au cœur des politiques publiques. 

21/09/2026, 11:42

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“Humanité générique” : La fabrique défend Louisa Yousfi après la polémique

Une phrase de Louisa Yousfi, extraite d’un entretien publié début septembre, a déclenché une vive polémique et plusieurs annonces de saisines judiciaires. Son éditeur, La fabrique, prend aujourd’hui sa défense dans une tribune adressée à ActuaLitté. Avant de la publier intégralement, nous revenons sur l’origine des propos, leur contexte, les critiques qu’ils ont suscitées, les soutiens exprimés et le sens du concept d’« humanité générique » invoqué dans le débat.

19/09/2026, 10:30

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Journée de la paix : 5 romans où 5 minutes d'échange épargnaient 300 pages

Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.

19/09/2026, 10:00

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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

19/09/2026, 07:30

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De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise

Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…

16/09/2026, 17:03

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Intuition : “Le corps sait souvent avant nous”

Pourquoi devient-il parfois si difficile de savoir ce que l’on pense vraiment, ce que l’on ressent ou même ce que l’on veut ? Sollicitations permanentes, rythme soutenu et bruit mental finissent par couvrir cette perception plus discrète que l’on appelle intuition. Fondatrice du centre d’enseignement Infinite Spirit, formatrice et thérapeute, Johanna Hani propose de retrouver un peu de silence, de revenir aux sensations du corps et d’apprendre à distinguer l’intuition de l’anxiété ou de la peur. 

14/09/2026, 14:58

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“Le problème n’est pas de savoir si une IA a touché au texte, mais qui décide”

À mesure que l’intelligence artificielle s’immisce dans les pratiques d’écriture, une question revient avec insistance : que reste-t-il de l’auteur lorsque la machine intervient dans le texte ? Nicolas, créateur d’Atypikal Life, propose de déplacer le débat. Plutôt que d’opposer frontalement écriture humaine et IA, il interroge la transparence, la responsabilité et ce que l’auteur choisit — ou refuse — de déléguer.

14/09/2026, 07:00

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Ben Templesmith, l'homme qui a appris à l'ombre comment mordre

Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.

13/09/2026, 07:00

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La Médecine du Travail interdit le retour au boulot à ces six héros de roman

Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.

12/09/2026, 06:00

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25 ans après le 11-Septembre, les vies derrière l’Histoire

Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.

 

11/09/2026, 13:08

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Faire exister des espaces littéraires alternatifs contre vents et marées

À l’occasion de la 4e édition du festival Read & Shine, ActuaLitté ouvre ses colonnes à Déli, fondatrice d’Overbookées. Elle revient sur la naissance de ce rendez-vous dédié aux littératures et savoirs féministes et antiracistes, sur la nécessité de faire entendre des voix encore marginalisées dans l’édition, et sur les enjeux d’une nouvelle édition placée sous le signe des « Mémoires pour les lendemains ».

09/09/2026, 13:56

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Entre deux rives : ni robe, ni linceul, mais un deuil blanc

Clinique sauvage, c'est le nom de la chronique que Salim Rzin, psychanalyste et essayiste, ethnoclinicien et praticien en psychosomatique, inaugure pour la rentrée dans nos colonnes. Pour ce premier texte, Tanger devient le point de départ d’une réflexion sur l’exil, la perte et ce « deuil blanc » qui maintient parfois l’adulte sur une rive intérieure qu’il ne parvient plus à rejoindre. Entre psychanalyse, littérature et cinéma, il interroge ce qui demeure vivant en nous lorsque le désir semble s’être retiré.

09/09/2026, 12:48

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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui”

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

08/09/2026, 18:33

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“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

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Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. » Dans une maisonnette en pierre, surveillée par une rose trémière jaune, dans le silence du matin, je pose sur la table une tasse en porcelaine blanche, remplie d’un café noir, et j’ouvre Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je le fais le premier matin, et je ferai ainsi chaque matin de la semaine passée à Guernesey. Suivez la guide...

07/09/2026, 17:25

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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

05/09/2026, 11:50

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Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

ActuaLitté

Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

ActuaLitté

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

ActuaLitté

Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

ActuaLitté

Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

ActuaLitté

De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

ActuaLitté

Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

ActuaLitté

Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

ActuaLitté

Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

ActuaLitté

Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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